Itt a félelemindex. Turbulens év vége jöhet a piacokon – egyre több a kétely az AI-lufi és a Fed kamatvágása körül

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó:Freepik

A nemzetközi részvénypiacok háromnegyed éves szárnyalása után a befektetők most jóval óvatosabban tekintenek az év végére. A mesterséges intelligencia-szektor túlárazottságától való félelem, valamint a decemberi amerikai kamatvágással kapcsolatos bizonytalanság együttesen idézhet elő hektikus időszakot a következő hetekben – figyelmeztetnek elemzők.

A múlt hét piaci hangulata már ezt tükrözte: a pénteki korrekció ellenére az S&P 500 index 4%-kal, a Nasdaq Composite 7%-kal került lejjebb októberi csúcspontjához képest. A Reuters elemzése szerint az április óta tartó, AI-vezérelt rali lendülete lassul, miközben a befektetői optimizmust egyre inkább felváltja a kockázatkerülés.

Növekvő volatilitás: a „félelemindex” 20 fölött

A volatilitás a hét során látványosan megugrott: a vezető amerikai részvényindexek olyan napközbeni kilengéseket produkáltak, amilyeneket legutóbb még Donald Trump tavaszi “felszabadulás napi”, „Liberation Day” vámbejelentésekor láthattunk.
A Cboe Volatility Index továbbra is a kritikus, 20 feletti tartományban mozog, ami tartós feszültséget jelez. A VIX határidős görbéje ráadásul szokatlanul lapos, ami arra utal, hogy a piac hosszabb távon is számít ingadozásra.

A szakértők ugyanakkor emlékeztetnek: a mostani gyengülés részben korrekció is lehet, hiszen az S&P 500 április óta 38%-ot emelkedett, és a 149 nap után bekövetkezett 5%-os visszahúzódás jóval ritkább volt a hosszú távú átlagnál. A tőzsde P/E mutatója ugyan némileg csökkent (21,8-ra), de még mindig jóval a tízéves átlag (18,8) felett jár.

A kiskereskedelmi befektetők viszont ezúttal visszafogottabbak: a JPMorgan szerint a tavaszi esés utáni „buy the dip” (vásárolj a mélyponton) hullám most nem ismétlődik meg.

Fed-dilemma: jön-e a decemberi kamatvágás?

Az egyik legnagyobb kérdés, amely a következő hetekben meghatározhatja a hangulatot, hogy az amerikai jegybank belevág-e a már korábban várt decemberi kamatcsökkentésbe. Az esélyek az utóbbi hetekben 50% közelébe estek vissza.
Bár a legfrissebb munkaerőpiaci adatok vegyes képet mutattak – gyorsuló foglalkoztatás, ugyanakkor négyéves csúcson lévő munkanélküliség –, a piac továbbra sem biztos a Fed szándékaiban.

A New York Fed elnöke, John Williams pénteken úgy fogalmazott: „a közeljövőben továbbra is van tér a kamatcsökkentésre”. Ám ez sem volt elég a befektetői bizonytalanság eloszlatására.

Megtorpanó tech-szektor: túlhevülés vagy egészséges korrekció?

A mesterséges intelligencia az idén minden korábbinál jobban mozgatta a részvénypiacokat, ám éppen ez a szegmens vált most a legsebezhetőbbé.
Olyan nagy nyertesek, mint az Oracle vagy a Palantir jelentős korrekciót éltek meg, és még a kiváló eredményeket közlő Nvidia részvényei is estek a gyorsjelentés után.
Ez a piac idegességére utal – fogalmazott Don Nesbitt, az F/m Investments portfóliókezelője.

Lehet ok derűlátásra is?

Történelmi statisztikák alapján az év vége hagyományosan erős szokott lenni: december az elmúlt közel száz évben átlagosan 1,28%-os emelkedést hozott.
Ha pedig november gyenge – márpedig idén az volt –, december teljesítménye a második világháború óta rendszerint megduplázódott.

Egyes befektetők ezért inkább lehetőséget látnak a mostani helyzetben. A technológiai szektor értékeltsége ugyan továbbra is magas, de már kevésbé drága, mint egy hónapja, és a decemberi adózási szempontok miatt a nagy nyertesek eladása sem gyakori.

„A befektetők nem elmenekülni akarnak a piacról, hanem megtalálni azokat a pontokat, ahol érdemes pozíciót építeni” – fogalmazott Jack Ablin, a Cresset Capital befektetési igazgatója.

