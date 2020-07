Itt a hét vége. Hőség, extrém UV-sugárzás, erős szél és zivatar

A hőség, az extrém UV-sugárzás, az erős szél és zivatar veszélye miatt is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra.

Tovább melegszik az idő, de szombaton hidegfront érkezik, többfelé viharos széllel, elszórtan zivatarokkal.

A hidegfront előterében az Alföldön még szombaton is marad a hőség, több helyen 25 Celsius-fok feletti, délkeleten néhol 27 fok körüli napi középhőmérséklettel. Az előrejelzés szerint a leghidegebb órákban 14-21 fok lesz. Napközben 30-35 fokig melegszik a levegő, de a nyugati megyékben néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A hőség veszélye miatt Csongrád-Csanád megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy szombaton extrém UV-B sugárzás várható.

Kiemelték, hogy a szombat délutáni óráktól egy hidegfront hatására északnyugat felől egyre nagyobb területen megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharossá fokozódik a szél. Kiemelten a Dunántúli-középhegység területén és a Balaton térségében 90 kilométer/óra körüli széllökések is előfordulhatnak. A késő esti órákra némileg veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még vasárnapra virradóra is lehetnek.

Az erős szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Emellett a délutáni óráktól északnyugat felől elszórtan lehet számítani zivatarok kialakulására – nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti országrészben – ott egy-egy hevesebb zivatar is kialakulhat. A záporok, zivatarok legkésőbb, vasárnapra virradóra a délkeleti országrészt érhetik el. A zivatarokat elsősorban viharos széllökések, esetleg jégeső és intenzív csapadék kísérheti.

A zivatarveszély miatt Békés és Csongrád-Csanád megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.