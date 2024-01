Itt a kötelező környezetvédelmi biztosítás

A környezetvédelmi biztosítás szabályait összegző január 1-jén életbe lépett – közel 20 ezer hazai gazdasági szervezetet érintő – rendelet jelentős változást és azonnali lépéseket eredményezhet a hazai vállalkozások életében. Az érintett vállalatoknak minimum 10, de akár egyes esetekben – a Colonnade Biztosító becslései alapján – 100 milliós biztosítási összeggel rendelkező környezetvédelmi biztosítást kell kötniük az idei évtől.

Hatályba lépett januártól a környezetvédelmi biztosítás szabályait is összegző új kormányrendelet, mely értelmében az idei évtől számos hazai gazdálkodó szervezetnek kell rendelkeznie minimum 10 millió forint vagy afeletti – egyes vállalatok esetében a Colonnade Biztosító becslései szerint – akár 30-50-100 millió forint biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással. A környezetvédelmi biztosítás pontos – jogszabály szerint elvárt – összegét a kormányrendeletben megadott képlet alapján kell a biztosításra kötelezett szervezetnek kikalkulálniuk. Már csak azért is, mert a korábban megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítás nem felel meg az új rendeletnek

Kiket érint a rendelet?

A rendelet nem csak a hulladéklerakót üzemeltető vagy hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató, hanem minden olyan gazdálkodó szervezetre vonatkozik, mely tevékenységével éves szinten több, mint 2000 kg nem veszélyes hulladékot, vagy 200 kg-nál több veszélyes hulladékot, vagy 5000 kg-nál több nem veszélyes építési-bontási hulladékot termel.

Bár ezek a mennyiségek látszólag soknak tűnhetnek, számos olyan vállalkozás is érintett lehet, melyre első nem is gondolnánk: akár egy nagyobb méretű élelmiszerüzlet, étterem, kifőzde vagy szálloda, egy autó- vagy gumiszervíz, de akár egy gyógyszertár vagy egy hentesüzlet is elérheti a rendeletben meghatározott éves hulladékmennyiséget. Az előzetes becslések szerint mintegy 20.000 hazai gazdálkodó szervezet, vállalkozás tartozhat a rendelet hatálya alá.

Mit tartalmaz(hat) a környezetvédelmi biztosítás?

A környezetvédelmi biztosítás a biztosított tevékenységével okozott, előre nem látható, véletlen bekövetkezett környezeti károk – például talaj, felszíni vizek, talajvíz, levegő szennyeződés – felszámolásának finanszírozására szolgál. A biztosítás emellett – egyes biztosítóknál – fedezetet nyújthat a biodiverzitásban okozott kárra, a kárenyhítési költségekre, valamint a környezetszennyezési eset kapcsán felmerülő jogvédelmi költségekre, vagy akár kiegészítő szolgáltatásként a szállítási tevékenységre is kiterjedhet.

Milyen környezetszennyezési esetek lehetnek, mire vonatkozik a biztosítás?

Környezetszennyezés kapcsán két típust különböztetünk meg: a balesetszerűen bekövetkezett, valamint a folyamatos környezetszennyezést. Vannak olyan esetek, mikor az adott vállalkozás eleget tesz kármegelőzési kötelezettségének, mégis – folyamatos – környezetszennyezés következik be, mely csak huzamosabb idő elteltével kerül észlelésre, mikor már jelentős károkat okozott a környezetben.

Néhány példa folyamatos környezetszennyezésre:

A legtöbb építőipari gép dízel üzemanyaggal és különböző hidraulikus rendszerekkel működik. A nagy gépek, például a buldózerek 300-400 litert képesek egyszerre szállítani. Ha az üzemanyag-szivárgást hosszú ideig nem veszik észre, az hozzájárulhat a talaj- vagy vízszennyezéshez.

A vállalat telephelyén keletkező égéstermék kibocsátása során a monitorozás ellenére tartós időtartamban kibocsátási határérték túllépés történik, ezáltal károsodik a levegő.

Hűtési hiba és ammónia szivárgás miatt 900 m3 ammónia tartalmú hűtővíz került a csatornarendszerbe, az ammónia már napok óta szivárgott mielőtt bárki észrevette volna. Ennek következtében a folyó egy 10 km hosszú szakaszán mintegy 1700 kg hal pusztult el. A helyreállítás során gondoskodni kellett például a halak visszatelepítéséről is.

Tekintettel arra, hogy a balesetszerűen bekövetkező környezetszennyezési esetek mellett, a folyamatos – véletlen, minden körültekintés ellenére is – bekövetkező környezettszennyezési esetekre is van több hazai, valamint nemzetközi példa – mely akár elérheti a több tízezer vagy épp millió eurós költségeket, a biztosító úgy alakította ki környezetvédelmi biztosítását, hogy az ilyen biztosítási események kapcsán is anyagi segítséget nyújtson ügyfeleinek.