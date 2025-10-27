Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.