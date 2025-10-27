Kezdőlap Építőipar Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete
Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

AzÜzlet.hu

Fotó:Freepik

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek. Megerősítést nyertek az eddigiek és több új részlet is kiderült. Mutatjuk mit lehet tudni a 2026-ban igényelhető programról.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda által a mai napon közzétett tervezet alapján megerősítést nyert, hogy célzottan a lakáshitelek tehermentesítésére és önerőként – akár az Otthon Start hitelhez is – használható fel a juttatás, de születtek fontos kizárások is, mutatjuk a részleteket!

Kik jogosultak az évi 1 milliós támogatásra?

A jogszabálytervezet megerősíti a korábban bejelentett jogosulti kört, amely az állami szférában dolgozók széles rétegét érinti, ahogy azt az indoklásában is megfogalmazzák:

“A rendelet célja – a közfeladatok ellátása és közszolgáltatások nyújtása terén foglalkoztatottak széles köre számára, munkájuk és áldozatuk elismeréseként – az Otthontámogatás lehetőségének bevezetése. Az Otthontámogatás a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, kérelemre nyújtható támogatás, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti. A Kormány döntése esetén, kedvező jogosító feltételek mellett vehető igénybe, és alanyi jogon jár.”

Évi nettó 1 millió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

  • Kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói: Törzskönyvi jogi személynél munkaviszonyban állók, ideértve a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek tagjait, valamint a hivatásos vagy szerződéses katonákat.
  • Közszolgáltatási intézmények dolgozói: Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézménynél dolgozók, függetlenül a fenntartó típusától (például állami, egyházi, közérdekű vagyonkezelő alapítvány).
  • Egészségügyi szolgáltatók dolgozói: Egészségügyi dolgozók, praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok.
  • Egyéb kategóriák: Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók , valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Kik nem jogosultak?

  • A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár.
  • Az önkéntes tartalékos katona (e jogviszonyára tekintettel).
  • Azok, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet.
  • Akik az Szja tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek.

Próbaidőn lévő foglalkoztatott nem jogosult a támogatásra.

Mire fordítható a támogatás és hogyan működik a felhasználás?

A legfontosabb, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

  1. Meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakáskölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez) VAGY
  2. Új lakáshitelhez önerőként.

Fontos kizárás! A frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.

Adós és az adóstárs esetén – ha mindketten jogosultak – együttesen is felhasználhatják az Otthontámogatást ugyanazon lakáskölcsön-szerződés céljára, akár önerőként, akár havi törlesztésre.

Ezen kívül a támogatás az éves keretösszeg erejéig akár több lakáskölcsön-szerződéshez is felhasználható.

A tervezet egyértelműen rögzíti, hogy a támogatás nem használható fel nem lakáscélú hitelekre, mint a Babaváró hitel, személyi kölcsön, diákhitel, munkáshitel.

Összevonható az Otthon Start hitellel

A támogatás tökéletesen illeszkedik az Otthon Start hitelprogramhoz is. Egy 50 millió forintos hitel felvétele esetén a minimálisan elvárt 10 százalék önerő, azaz 5 millió forint 1 millió forinttal csökkenthető a támogatás révén, így a jogosultnak már csak 4 millió forint saját erőt kell előteremtenie.

Különösen jól járhatnak azok a házaspárok, akik mindketten megfelelnek a feltételeknek, a rendelet-tervezet alapján ugyanis mindketten igénybe vehetik ugyanazon ingatlanra az 1-1 millió forintos összegű támogatást, így már 2 millió forintos önerővel indulhatnak.

Nem automatikus, igényléshez kötött

A támogatás ugyan a jogszabályban meghatározott körnek alanyi jogon jár, de nem automatikusan. Munkáltatói regisztráció előzi meg és a jogosult munkavállalónak is igénylést kell benyújtani.

Munkáltatói regisztráció és a támogatás igénylési folyamata

A közszolgálati otthontámogatás beindítása egy többlépcsős adminisztratív folyamatot igényel a munkáltatóktól és a Magyar Államkincstártól. A folyamat több részből áll, amely mind a munkáltatói, mind a munkavállalói bejelentést is tartalmazza.

  • Regisztráció és igénybejelentés: A jogosultság feltétele, hogy a munkáltatónak (vagy fenntartójának) 2025. november 15. napjáig elektronikus úton be kell jelenteniük a Kincstár részére, hogy Otthontámogatást kívánnak nyújtani a dolgozóiknak.
  • Munkáltatói tájékoztatás: A munkáltatók kötelesek 2025. december 1. napjáig megkeresni alkalmazottaikat, tájékoztatva őket az igénylés lehetőségéről.
  • Foglalkoztatotti bejelentés: A jogosult személy a támogatás igénybevételére irányuló szándékát a tervezet 1. melléklete szerinti adatokkal és nyilatkozattal (személyes adatok, lakáshitel adatok, támogatás célja, összege). Hiteltörlesztés céljára évente egy bejelentés szükséges.
  • Törlesztés vagy önerő: Adott naptári évre vonatkozóan vagy hiteltörlesztési, vagy önerő célú támogatás iránti igény nyújtható be.

Milyen esetekben veszítheti el valaki a támogatást?

A támogatás jegybanki alapkamattal növelt mértékben visszafizetendő a következő esetekben:

  • Ha a jogosult a támogatás első folyósításától számított hat hónapon belül egyoldalúan, vagy saját kezdeményezésre közös megegyezéssel szünteti meg a jogviszonyát, a teljes összeget vissza kell fizetni.
  • Ha a jogosult a hitel törlesztőrészletét három hónapot meghaladó késedelembe esik, köteles visszatéríteni a késedelmes részhez nyújtott támogatást, és elveszíti alanyi jogát a további folyósításra.
  • Ha az önerő célú folyósítástól számított 180 napon belül nem jön létre a lakáskölcsön szerződés.

Mikor indul a program?

Az Otthontámogatás a tervezet szerint első alkalommal 2026-ban vehető igénybe.

A megjelent jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése 2025. november 4. napjáig tart, észrevételek eddig nyújthatók be a [email protected] e-mail-címen. A végleges kormányrendelet ezt követően fog megjelenni és a kihirdetést követő napon lép hatályba.

