Itt a lista a brit légi panaszlistáról – ismerős fapadossal az élén

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A brit Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) friss adatai alapján nem a Ryanair, az easyJet vagy a British Airways kapta a legtöbb panaszt az Egyesült Királyságban működő légitársaságok közül. A 2024 közepe és 2025 márciusa közötti időszakot vizsgáló statisztika szerint a Wizz Air rendelkezett a legmagasabb panaszaránnyal utasonként.

Több mint 43 ezer panasz kevesebb mint egy év alatt

A CAA adatai szerint az érintett időszakban több mint 43 000 hivatalos panaszt nyújtottak be az Egyesült Királyságban működő légitársaságokkal szemben.
A leggyakoribb panaszok a járatkésésekhez és -törlésekhez, a beszállás megtagadásához, az elveszett vagy megrongálódott poggyászhoz, valamint a fogyatékkal élő utasok nem megfelelő kiszolgálásához kapcsolódtak.

A Manchester Evening News írása szerint a panaszok számának növekedése egybeesett a légi közlekedés különösen problémás időszakával: a 2025-ös év első öt hónapjában tízezres nagyságrendben fordultak elő késések és törlések Európában.

A legtöbb panasz egymillió utasra vetítve

A CAA elemzése nem az abszolút panaszszámot, hanem az egymillió utasra jutó panaszok arányát vizsgálta. Ez alapján a lista élén a Wizz Air végzett.

A magyar légitársaságnál 10 548 panaszt regisztráltak, ami 918 panaszt jelent egymillió utasra vetítve – ez a legmagasabb arány az Egyesült Királyságban működő légitársaságok között ebben az időszakban.

Nem minden panaszt ítéltek megalapozottnak

Fontos adat ugyanakkor, hogy a Wizz Air esetében a panaszok 47 százalékát ítélték megalapozottnak. Az elfogadott panaszok után a légitársaság összesen 1 482 183 font kártérítést fizetett ki, ami átlagosan 651 fontot jelent panaszonként.

Összehasonlításképpen:
British Airways panaszaránya jóval alacsonyabb volt – 192 panasz egymillió utasra vetítve –, ugyanakkor a panaszok 83 százalékát helybenhagyták. A brit nemzeti légitársaság 6 238 378 font kártérítést fizetett ki, átlagosan 837 fontot egy-egy jogos panasz után.

Ryanair esetében az egymillió utasra jutó panaszok száma 188 volt, a panaszok 28 százalékát ítélték megalapozottnak, az átlagos kifizetés pedig 694 font volt.

A legtöbbet panaszolt légitársaságok listája

A CAA adatai alapján, egymillió utasra vetítve, a következő légitársaságok kapták a legtöbb panaszt:

  • Wizz Air – 918 panasz; 47% elfogadva; átlagos kifizetés: 651 font
  • Air France – 301 panasz; 43%; 828 font
  • Turkish Airlines – 265 panasz; 51%; 718 font
  • Egypt Air – 234 panasz; 19%; 630 font
  • TUI – 223 panasz; 20%; 722 font
  • Air Baltic – 221 panasz; 52%; 617 font
  • British Airways – 192 panasz; 83%; 837 font
  • Ryanair – 188 panasz; 28%; 694 font
  • TAP Air Portugal – 171 panasz; 37%; 662 font
  • easyJet – 147 panasz; 18%; 630 font

A Wizz Air reagált az adatokra

A Wizz Air közleményben reagált az eredményekre. A légitársaság hangsúlyozta, hogy 2024 óta jelentős beruházásokat hajtott végre működésének minden területén, többek között elindította Customer First Compass elnevezésű, 12 milliárd fontos fejlesztési programját.

A vállalat szerint 2025-ben a brit járatok 99,8 százaléka teljesült, ami az iparág egyik legjobb arányának számít, miközben a pontosság 14,23 százalékponttal javult 2024-hez képest. A cég állítása szerint a vásárlói elégedettségi mutató 7 százalékponttal emelkedett egy év alatt.

A Wizz Air jelezte: bár a fennakadások egy része rajtuk kívül álló okokra vezethető vissza, a céljuk az, hogy az ilyen helyzetekben gyors és hatékony támogatást nyújtsanak, többek között automatizált ügyfélszolgálati megoldásokkal és valós idejű tájékoztatással.

Érsek M. Zoltán

