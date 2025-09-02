Kezdőlap Gazdaság Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix...
GazdaságHírek
No menu items!

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

AzÜzlet.hu

A fix 3 százalékos hitel iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós közösségi oldalán közölte: a pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés – hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint bejött, amire a kormány számított: a fix 3 százalékos hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére – jelezte Panyi Miklós, megemlítve a kedvezmények között az ügyletkötési díjak és költségek részleges vagy teljes elengedését, az egyszeri, több százezer forintos számlajóváírást és a 3 százalék alatti kamatokat.

Kiemelte, hogy hétfőn egy nagyon fontos döntés is született: a Magyar Nemzeti Bank eltörli az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerő szabályra vonatkozó életkori megkötését; korhatártól függetlenül érkezik a 10 százalékos önrész lehetősége az otthon startos hiteleknél. Az új szabály már hatályba is lépett – tette hozzá.Úgy folytatta, hogy itt még a jó híreknek nincs vége: nemcsak a vevők, az eladók is megmozdultak, az ingatlan.com hétfői elemzése szerint éves alapon 17 százalékkal több eladásra kínált ingatlant töltöttek fel augusztusban.

Az államtitkár jó hírnek nevezte, hogy Budapesten még több, 36 százalékos a növekedés, tehát több ezer eladó gondolja úgy, hogy most valós esély nyílhat az ingatlana eladására.

“Ahogy elmondtuk korábban: sok ezer új ingatlan érkezik az elsőlakás-vásárlók számára! A budapesti eladók is megmozdultak! És ez még csak a kezdet!” – fogalmazott Panyi Miklós. Az elemzésből az is kiderül, hogy a 19-ből 11 vármegyében a budapesti növekedéssel azonos vagy azt meghaladó mértékű emelkedés volt az ingatlanvásárlási érdeklődések számában, ez azt mutatja, hogy a program az egész országban segítség – tette hozzá.

“Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók, az ügyintézés zavartalanul elindult és az önerő szabály is korhatártól függetlenül egységesen 10 százalék lesz! Soha rosszabb startot! Lássuk a mai folytatást” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Tovább
Cégvilág

KTK: elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken

A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.
Tovább
Hírek

Tisztított szennyvizet az iparba: ez kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is víznagyhatalom maradhasson

Az akkumulátorgyártás vízigénye is jelentősen csökkenthető lehet ezzel a technológiával
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

Gazdaság
A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Tovább

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Gazdaság
Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Tovább

KTK: elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken

Cégvilág
A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.
Tovább

Tisztított szennyvizet az iparba: ez kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is víznagyhatalom maradhasson

Hírek
Az akkumulátorgyártás vízigénye is jelentősen csökkenthető lehet ezzel a technológiával
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Tovább
Gazdaság

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Tovább
Cégvilág

KTK: elindult a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékeken

A közlemény alapján szeptember 1-én elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram.
Tovább
Hírek

Tisztított szennyvizet az iparba: ez kell ahhoz, hogy Magyarország továbbra is víznagyhatalom maradhasson

Az akkumulátorgyártás vízigénye is jelentősen csökkenthető lehet ezzel a technológiával
Tovább
Gazdaság

Karagich István: ahol az állam extrahozamot ad, okkal nem vállal senki befektetési kockázatot

A Blochamps Capital szerint a magyar privátbanki szektor sokkal tudatosabb és célzottabb vagyonkezelési gyakorlatot folytat, mint amit más nyilvános statisztikák sugallnak.
Tovább
Hírek

Zártkertek menthetnék meg a fiatalokat a lakásdrágulástól

A zártkertek lakóingatlanokká minősítését javasolja a hmhm.hu véleménycikke annak érdekében, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start 3%-os lakáshitelprogram ne okozzon árrobbanást a lakáspiacon. A portál szerint a mezőgazdasági művelés alól kivont, kihasználatlan zártkertek bevonása jelentősen növelhetné a kínálatot, így fékezhetné az árak emelkedését, sőt akár csökkenést is eredményezhetne. A cikk úgy véli, ez különösen a fiatal vásárlóknak kínálna megfizethető alternatívát. Orbán Viktor korábban a Kossuth rádióban hangsúlyozta: az árplafonokkal és értékhatárokkal a kormány elejét kívánja venni a piaci túlfűtöttségnek.
Tovább
Gazdaság

Elstartolt a fix 3 százalékos hitel

Elindultunk! A fix 3 százalékos hitel a mai nappal elstartolt, elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, Európa legerősebb elsőlakás-programja! Albérletből saját otthonba! - írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
Tovább
Gazdaság

Jelentős kedvezményekkel készülnek a bankok az Otthon Start Program indulására

A bankok az Otthon Start Program indulására jelentős kedvezményekkel készülnek, ilyen például, hogy a programban elérhető kedvezményes kamatozású lakáshitelt az egyes pénzintézetek a kormány által meghatározott 3 százalékosnál kisebb kamattal biztosítják, valamint, hogy sikeres hitelfolyósítás esetén 200 ezer forint összegű jóváírást is vállalnak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos...

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
© 2025 | www.azuzlet.hu