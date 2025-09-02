Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

A fix 3 százalékos hitel iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós közösségi oldalán közölte: a pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni, mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés – hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint bejött, amire a kormány számított: a fix 3 százalékos hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére – jelezte Panyi Miklós, megemlítve a kedvezmények között az ügyletkötési díjak és költségek részleges vagy teljes elengedését, az egyszeri, több százezer forintos számlajóváírást és a 3 százalék alatti kamatokat.

Kiemelte, hogy hétfőn egy nagyon fontos döntés is született: a Magyar Nemzeti Bank eltörli az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerő szabályra vonatkozó életkori megkötését; korhatártól függetlenül érkezik a 10 százalékos önrész lehetősége az otthon startos hiteleknél. Az új szabály már hatályba is lépett – tette hozzá.Úgy folytatta, hogy itt még a jó híreknek nincs vége: nemcsak a vevők, az eladók is megmozdultak, az ingatlan.com hétfői elemzése szerint éves alapon 17 százalékkal több eladásra kínált ingatlant töltöttek fel augusztusban.

Az államtitkár jó hírnek nevezte, hogy Budapesten még több, 36 százalékos a növekedés, tehát több ezer eladó gondolja úgy, hogy most valós esély nyílhat az ingatlana eladására.

“Ahogy elmondtuk korábban: sok ezer új ingatlan érkezik az elsőlakás-vásárlók számára! A budapesti eladók is megmozdultak! És ez még csak a kezdet!” – fogalmazott Panyi Miklós. Az elemzésből az is kiderül, hogy a 19-ből 11 vármegyében a budapesti növekedéssel azonos vagy azt meghaladó mértékű emelkedés volt az ingatlanvásárlási érdeklődések számában, ez azt mutatja, hogy a program az egész országban segítség – tette hozzá.