Itt a szigorítás: újabb tervezet jött ki az Otthon Start lakáshitellel kapcsolatban

Újabb jogszabálytervezet jelent meg a kormany.hu oldalán csütörtök este a szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel kapcsolatban. Ebben a támogatásra vonatkozó arculati és kommunikációs elemeket rögzíti a kormány – írja közleményében a Bank360.

Két és fél héttel az Otthon Start Program indulása előtt tette közzé a kormány a kedvezményes lakáshitel banki kommunikációjára vonatkozó elvárásokat – írja közleményében a Bank360.hu pénzügyi szakportál. A csütörtök esti jogszabálytervezet alapján “a program hatálya alá tartozó hitelintézetek kötelesek reklámjaikban és hirdetéseikben a Kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben szereplő formai követelményeket, arculati elemeket és jelmondatokat alkalmazni”.

Emellett, ha egy online ingatlanhirdetési platform szolgáltatója, illetve az ingatlanközvetítéssel foglalkozó gazdálkodó szervezet azt jelzi, hogy egy hirdetett otthon megfelel a program feltételeinek, akkor a miniszteri rendelet értelmében kötelező az arculati logó használata is, szintén az arculati kézikönyv előírásai szerint.

A kormányüzenetek megjelenítésére vonatkozó elvárások nem újkeletűek, a korábbi otthonteremtési támogatásoknál is kötelezték hasonlóra a bankokat, például a babaváró hitelnél vagy a CSOK-nál. Volt azonban olyan támogatási forma is, amelynél a támogatott családnak is teljesítenie kellett ilyen feltételt, a nagycsaládos autóvásárlási támogatással vásárolt autókra például matricát kellett ragasztani néhány évvel ezelőtt.

A bankok egyébként szinte már kivétel nélkül közzétették saját információs oldalaikat az Otthon Start lakáshitellel kapcsolatban, többen közülük szeptember elsejére tervezik az indulást, emellett több banknál már előregisztrációra is van lehetőség – hívja fel a figyelmet a Bank360.

A jogszabálytervezetet augusztus 22-ig lehet véleményezni.

