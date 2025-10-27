Kezdőlap Fókuszban Itt van melyik a leggazdagabb és a legszegényebb régió az uniós GDP-rangsorban
Fókuszban
No menu items!

Itt van melyik a leggazdagabb és a legszegényebb régió az uniós GDP-rangsorban

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az Európai Unió 2023-as gazdasági adatai szerint az uniós régiók között tovább nőtt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb GDP-értékek között. Az Eurostat friss kimutatása alapján az EU egy főre jutó bruttó hazai terméke (GDP) vásárlóerő-paritáson (PPS) számolva 38 100 volt, ami emelkedést jelent a 2022-es 36 000 PPS-hez képest.

Az EU statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS 3) régiói közül az írországi Dublin (139 500 KPS) és Délnyugat (137 300 KPS) régiókban volt a legmagasabb az egy lakosra jutó GDP, megelőzve a németországi Wolfsburg, Kreisfreie Stadt (136 500 KPS) régiót, ahol csak 2022-es adatok állnak rendelkezésre, valamint a franciaországi Párizst (126 900 KPS).

Ezzel szemben a legszegényebb uniós régiók továbbra is Bulgáriában és Romániában találhatók. A francia tengerentúli Mayotte régió 10 500 PPS-sel a rangsor legvégére került, míg Haskovo (11 000 PPS) és Silistra (11 100 PPS) Bulgáriában követi. Az Eurostat megjegyzi, hogy Magyarországon is található egy olyan régió, ahol a gazdasági teljesítmény 15 000 PPS alá esett 2023-ban, ami az uniós átlag kevesebb mint fele.

Az adatok jól mutatják, hogy a gazdasági teljesítmény térben továbbra is erősen koncentrált az EU-n belül, és a nyugati, illetve északi tagállamok régiói messze meghaladják a dél- és kelet-európai átlagokat.

Egy főre jutó GDP, 2023 (vásárlóerő-egység (PPS) NUTS 3 régiók szerint)

Kapcsolódó cikkek

Fókuszban

Kovács Árpád: a globalizáció korrekciója fájdalmas, de elkerülhetetlen

A világgazdaságban olyan gyökeres átalakulás zajlik, amelyben a protekcionizmus, a geopolitikai feszültségek és a technológiai forradalom egyaránt új pályára állítják a növekedést. Kovács Árpád, a...
Tovább
Fókuszban

Felrobbantotta a francia közéletet a milliárdosokra szabott vagyonadó a „Zucman-adó”

Fotó: freepik Felrobbantotta a francia közéletet a milliárdosokra szabott új vagyonadó-javaslat, a „Zucman-adó”. Az ötlet támogatói történelmi igazságtételként és a költségvetési válság megoldásaként tekintenek rá,...
Tovább
Fókuszban

Csuhaj V. Imre: Az EU források hiánya új KKV finanszírozási stratégiát igényel, felértékelődhet a kockázati tőke szerepe

Mivel a multik kedvezményes betelepítése a nemzetközi gazdasági konjunktúra előre nem látható, drasztikus visszaesése miatt nem hozta meg az eredményét, a gazdaságpolitika szükségszerűsége, hogy...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Itt van melyik a leggazdagabb és a legszegényebb régió az uniós GDP-rangsorban

Fókuszban
Az Európai Unió 2023-as gazdasági adatai szerint az uniós...
Tovább

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

Hírek
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között
Tovább

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Építőipar
Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
Tovább

Az Otthon Start a miniraktározást is felpörgetheti

Menedzser-Kihívások
Magyarországon a self-storage még fiatal piac, de Budapest már kezdi kinőni a gyerekcipőt: gyorsan növekszik az érdeklődés.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között
Tovább
Építőipar

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
Tovább
Agrár

Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére

Az együttműködés erejével remélhetőleg sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.
Tovább
Gazdaság

Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

A jelenlegi szabályozás szerint csak a 2022. január 1. után tett egyszerű bejelentéssel, véglegessé vált építési engedéllyel megkezdett építkezések finanszírozására igényelhető az Otthon Start lakáshitel
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tovább
Gazdaság

Már ereszt az Otthon Start lufi: meddig tart ki a támogatás népszerűsége?

A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.
Tovább
Hírek

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben
Tovább
Gazdaság

A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került –...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Itt van melyik a leggazdagabb és a legszegényebb régió az uniós GDP-rangsorban

Az Európai Unió 2023-as gazdasági adatai szerint az uniós régiók között tovább nőtt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb GDP-értékek között. Az Eurostat...

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között
© 2025 | www.azuzlet.hu