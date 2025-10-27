Itt van melyik a leggazdagabb és a legszegényebb régió az uniós GDP-rangsorban

Az Európai Unió 2023-as gazdasági adatai szerint az uniós régiók között tovább nőtt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb GDP-értékek között. Az Eurostat friss kimutatása alapján az EU egy főre jutó bruttó hazai terméke (GDP) vásárlóerő-paritáson (PPS) számolva 38 100 volt, ami emelkedést jelent a 2022-es 36 000 PPS-hez képest.

Az EU statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS 3) régiói közül az írországi Dublin (139 500 KPS) és Délnyugat (137 300 KPS) régiókban volt a legmagasabb az egy lakosra jutó GDP, megelőzve a németországi Wolfsburg, Kreisfreie Stadt (136 500 KPS) régiót, ahol csak 2022-es adatok állnak rendelkezésre, valamint a franciaországi Párizst (126 900 KPS).

Ezzel szemben a legszegényebb uniós régiók továbbra is Bulgáriában és Romániában találhatók. A francia tengerentúli Mayotte régió 10 500 PPS-sel a rangsor legvégére került, míg Haskovo (11 000 PPS) és Silistra (11 100 PPS) Bulgáriában követi. Az Eurostat megjegyzi, hogy Magyarországon is található egy olyan régió, ahol a gazdasági teljesítmény 15 000 PPS alá esett 2023-ban, ami az uniós átlag kevesebb mint fele.

Az adatok jól mutatják, hogy a gazdasági teljesítmény térben továbbra is erősen koncentrált az EU-n belül, és a nyugati, illetve északi tagállamok régiói messze meghaladják a dél- és kelet-európai átlagokat.

Egy főre jutó GDP, 2023 (vásárlóerő-egység (PPS) NUTS 3 régiók szerint)