Itt vannak a világ legújabb, legszebb téglaépületei

Síremlék, múzeum és szeszesitalgyár is versenybe száll a BRICK AWARD 26 döntőjében

Kihirdették a 2026-os BRICK AWARD szűkített listáját. A kétévente megrendezett építészeti pályázaton a világ legszebb és leginnovatívabb téglaépületei versenyeznek a világ minden tájáról. Idén rekordszámú, 849 nevezés érkezett, a döntőben pedig 21 ország 50 projektje közül kerülnek majd ki a győztesek. A Wienerberger 2004 óta kétévente díjazza a téglaépítészet legkiemelkedőbb projektjeit a világ minden tájáról. A Brick Award nemzetközi versenyét azért hozta létre a vállalat, hogy mind az építészeket, mind a szakmán kívüli rajongókat az új építési formák felfedezésére, illetve a tervezési koncepciók megosztására ösztönözze. A nevezéseket öt kategóriában – családi házak, városi lakóingatlan-fejlesztések, kereskedelmi- és ipari épületek, középületek valamint innovatív formabontó épületek – díjazzák.

A rangos nemzetközi esemény idei shortlistje öt kontinens 21 országának 50 projektjét mutatja be, amelyeket összesen 849 beadott pályázat közül választott ki az előzsűri. A BRICK AWARD 26 győzteseit a döntőben egy nemzetközi, elismert építészekből és dizájnerekből álló testület választja majd ki a 2026. június 11-én rendezett díjátadó gálán Bécsben.

Szemelvény az 50 legjobb pályázatból:

A Közel-Kelet projektei közé tartozik az iráni Ardakan kisvárosában álló Shafagh síremlék, amelynek fordított kupolái és a felületén szabadon áramló bordázatok adnak egyedülálló megjelenést. Az épület így az önkifejezés szabadságát ünneplő „vászonná” válik. A temető kapujaként szolgáló építmény az alapvetően privát teret mindenki számára nyitott emlékműként értelmezi újra – ahol a szent és a hétköznapi találkozik. Ázsiában a shortlistre került többek között a bangladeshi Dakka városában található Aga Khan Akadémia, amely négyemeletes, téglaburkolatú épületekből áll egy forgalmas autópálya szomszédságában. A belső zöld udvarok nyugalmat nyújtanak a sűrűn beépített környezetben, és külső teret biztosítanak játékra és tanulásra. Fotó: Az Aga Khan Akedémia Fotó: akt-uk.com Indiában, Chennaiban a Metallic Bellows gyár irodája egy egyszintes téglaház, amelyet a helyi téglagyárak és az agyagos talaj inspiráltak. A CO2-kibocsátás csökkentésére törekedve minimalizálták a beton használatát, a hagyományos jack arch rendszer pedig könnyed, szinte lebegő megjelenést ad a helyben készült téglaarchitektúrának. Kínában kiemelkedő példa a Kengo Kuma and Associates által tervezett UCCA Clay Museum Yixingben. A jellegzetes tetőt csúcsok ritmusa határozza meg, amelyek a közeli Shushan-hegyre utalnak. A „virtuális gömbök által formált fordított héjszerkezetet” 3600 darab kézzel készített, sötét és világosbarna mázas kerámialap borítja. Fotó: Az UCCA Clay Museum Yixingben Pekinghez közelebb, Tianjin városában a Zhongshuge könyvesbolt háromszintes épülete egyedi, hullámzó téglamintázatával és vasalatával nyújt különleges, elmerülést segítő térélményt. Európában a holland Studio RAP „hullámszerű” homlokzatot tervezett 3D-nyomtatott kerámiacsempékből Amszterdam történelmi Hooftstraat bevásárlóutcájára. Németországban, jóval nagyobb léptékben, a lipcsei kapcsolt fűtőerőmű üzemi épületeihez finom, szabálytalan függőleges struktúrájú mázas agyagpanelek készültek. Szlovéniában pedig egy ljubljanai ipari csarnokot alakítottak át ideiglenes színházzá, újrahasznosított és többször használható anyagokkal, a látható kerámia falazóelemeket ezüst színűre festve. Ausztráliában, a Melbourne Holocaust Museum esetében mintegy 25 000 téglát használtak a homlokzaton – Ceniza agyagtéglák és Poesia üvegtéglák kombinációját. Az elegáns, „hit and miss” mintázat kiegyensúlyozza az átláthatóságot és a biztonságot, a megemlékezés és reziliencia erőteljes építészeti szimbólumát hozva létre, amely vizuális és fizikai kapcsolatot teremt a közösséggel és a természetes fénnyel. Mexikóban egy tequilagyár került a listára: a Clase Azul La Hacienda Jalisco raktárai és irodái helyi kerámiát és az építkezés során kitermelt követ használnak, így illeszkednek a vulkanikus tájba. Brazíliában a White Bricks House kézműves technikákkal, fehérre festett tömör téglákból épült. A téglák változó kiosztása különböző fokú nyitottságot és intimitást teremt a helyiségekben, a gondosan megtervezett téglaminták pedig időtlen, kézműves karaktert kölcsönöznek az épületnek. Fotó: archdaily.com Az Egyesült Államok shortlistes projektje a New York-i Greenwich Village-ben található 64 University Place 11 emeletes lakóépület, kézzel rakott téglahomlokzattal, íves ablakokkal és pilaszterek által alkotott rácsos szerkezettel. A tervezés ötvözi a környék történeti utalásait kortárs részletekkel, a téglaarchitektúra pedig a mesterségbeli tudást emeli ki. Dél-Afrikában, a Fokváros melletti Steenberg Ridge lejtőin álló Mountain House egy visszafogott anyagpalettával illeszkedik a fél-rurális környezetbe, földszínű textúráival és idővel szépen öregedő anyagaival. Az épület ősi menedékérzetből kiindulva egyszerű, sallangmentes anyaghasználattal hoz létre időtlen térélményt. Fotó: archdaily.com

