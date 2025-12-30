Kezdőlap Építőipar Itt vannak a világ legújabb, legszebb téglaépületei
Építőipar
No menu items!

Itt vannak a világ legújabb, legszebb téglaépületei

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

China UCCA Clay Museum Kengo Kuma Fangfang Tian

Síremlék, múzeum és szeszesitalgyár is versenybe száll a BRICK AWARD 26 döntőjében

Kihirdették a 2026-os BRICK AWARD szűkített listáját. A kétévente megrendezett építészeti pályázaton a világ legszebb és leginnovatívabb téglaépületei versenyeznek a világ minden tájáról. Idén rekordszámú, 849 nevezés érkezett, a döntőben pedig 21 ország 50 projektje közül kerülnek majd ki a győztesek. A Wienerberger 2004 óta kétévente díjazza a téglaépítészet legkiemelkedőbb projektjeit a világ minden tájáról. A Brick Award nemzetközi versenyét azért hozta létre a vállalat, hogy mind az építészeket, mind a szakmán kívüli rajongókat az új építési formák felfedezésére, illetve a tervezési koncepciók megosztására ösztönözze. A nevezéseket öt kategóriában – családi házak, városi lakóingatlan-fejlesztések, kereskedelmi- és ipari épületek, középületek valamint innovatív formabontó épületek – díjazzák.

A rangos nemzetközi esemény idei shortlistje öt kontinens 21 országának 50 projektjét mutatja be, amelyeket összesen 849 beadott pályázat közül választott ki az előzsűri. A BRICK AWARD 26 győzteseit a döntőben egy nemzetközi, elismert építészekből és dizájnerekből álló testület választja majd ki a 2026. június 11-én rendezett díjátadó gálán Bécsben.

Szemelvény az 50 legjobb pályázatból:

  1. A Közel-Kelet projektei közé tartozik az iráni Ardakan kisvárosában álló Shafagh síremlék, amelynek fordított kupolái és a felületén szabadon áramló bordázatok adnak egyedülálló megjelenést. Az épület így az önkifejezés szabadságát ünneplő „vászonná” válik. A temető kapujaként szolgáló építmény az alapvetően privát teret mindenki számára nyitott emlékműként értelmezi újra – ahol a szent és a hétköznapi találkozik.
  2. Ázsiában a shortlistre került többek között a bangladeshi Dakka városában található Aga Khan Akadémia, amely négyemeletes, téglaburkolatú épületekből áll egy forgalmas autópálya szomszédságában. A belső zöld udvarok nyugalmat nyújtanak a sűrűn beépített környezetben, és külső teret biztosítanak játékra és tanulásra. Fotó: Az Aga Khan Akedémia Fotó: akt-uk.com
  3. Indiában, Chennaiban a Metallic Bellows gyár irodája egy egyszintes téglaház, amelyet a helyi téglagyárak és az agyagos talaj inspiráltak. A CO2-kibocsátás csökkentésére törekedve minimalizálták a beton használatát, a hagyományos jack arch rendszer pedig könnyed, szinte lebegő megjelenést ad a helyben készült téglaarchitektúrának.
  4. Kínában kiemelkedő példa a Kengo Kuma and Associates által tervezett UCCA Clay Museum Yixingben. A jellegzetes tetőt csúcsok ritmusa határozza meg, amelyek a közeli Shushan-hegyre utalnak. A „virtuális gömbök által formált fordított héjszerkezetet” 3600 darab kézzel készített, sötét és világosbarna mázas kerámialap borítja. Fotó: Az UCCA Clay Museum Yixingben
  5. Pekinghez közelebb, Tianjin városában a Zhongshuge könyvesbolt háromszintes épülete egyedi, hullámzó téglamintázatával és vasalatával nyújt különleges, elmerülést segítő térélményt.
  6. Európában a holland Studio RAP „hullámszerű” homlokzatot tervezett 3D-nyomtatott kerámiacsempékből Amszterdam történelmi Hooftstraat bevásárlóutcájára.
  7. Németországban, jóval nagyobb léptékben, a lipcsei kapcsolt fűtőerőmű üzemi épületeihez finom, szabálytalan függőleges struktúrájú mázas agyagpanelek készültek.
  8. Szlovéniában pedig egy ljubljanai ipari csarnokot alakítottak át ideiglenes színházzá, újrahasznosított és többször használható anyagokkal, a látható kerámia falazóelemeket ezüst színűre festve.
  9. Ausztráliában, a Melbourne Holocaust Museum esetében mintegy 25 000 téglát használtak a homlokzaton – Ceniza agyagtéglák és Poesia üvegtéglák kombinációját. Az elegáns, „hit and miss” mintázat kiegyensúlyozza az átláthatóságot és a biztonságot, a megemlékezés és reziliencia erőteljes építészeti szimbólumát hozva létre, amely vizuális és fizikai kapcsolatot teremt a közösséggel és a természetes fénnyel.
  10. Mexikóban egy tequilagyár került a listára: a Clase Azul La Hacienda Jalisco raktárai és irodái helyi kerámiát és az építkezés során kitermelt követ használnak, így illeszkednek a vulkanikus tájba.
  11. Brazíliában a White Bricks House kézműves technikákkal, fehérre festett tömör téglákból épült. A téglák változó kiosztása különböző fokú nyitottságot és intimitást teremt a helyiségekben, a gondosan megtervezett téglaminták pedig időtlen, kézműves karaktert kölcsönöznek az épületnek. Fotó: archdaily.com
  12. Az Egyesült Államok shortlistes projektje a New York-i Greenwich Village-ben található 64 University Place 11 emeletes lakóépület, kézzel rakott téglahomlokzattal, íves ablakokkal és pilaszterek által alkotott rácsos szerkezettel. A tervezés ötvözi a környék történeti utalásait kortárs részletekkel, a téglaarchitektúra pedig a mesterségbeli tudást emeli ki.
  13. Dél-Afrikában, a Fokváros melletti Steenberg Ridge lejtőin álló Mountain House egy visszafogott anyagpalettával illeszkedik a fél-rurális környezetbe, földszínű textúráival és idővel szépen öregedő anyagaival. Az épület ősi menedékérzetből kiindulva egyszerű, sallangmentes anyaghasználattal hoz létre időtlen térélményt. Fotó: archdaily.com

-azüzlet-

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Építőipar

Zöld védelem a házbejáratnál. Hörmann: amikor a design találkozik az energiahatékonysággal

A német Hörmann Thermo65 és Thermo46 ajtócsaládja azt bizonyítja, hogy a kiváló hőszigetelés, a prémium minőség és a környezettudatos gyártás természetes módon járhatnak együtt. A...
Tovább
Építőipar

A Colas magyarországi cégcsoportja – utak, infrastruktúra és fenntartható megoldások 1991 óta

A világvezető Colas Csoport tagjaként 1991 óta meghatározó szereplői vagyunk a hazai építőiparnak. Magyar szakemberek irányításával nemcsak közlekedési létesítmények és árvízvédelmi beruházások megvalósításában veszünk...
Tovább
Építőipar

Megjelent az FM Benchmarking VI. – újabb mérföldkő a létesítménygazdálkodásban

Elkészült a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (LEO) szakértői által összeállított FM Benchmarking VI. Létesítménygazdálkodási Évkönyv, amely mára a hazai FM-szakma egyik legfontosabb...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

Hírek
A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

Gazdaság
A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Gazdaság
Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább

Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Élelmiszeripar
Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább
Gazdaság

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább
Gazdaság

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább
Élelmiszeripar

Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Tovább
Agrár

A klímaváltozás miatt kísérletezni kell a szőlőtermesztésben

Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, kellő körültekintéssel kell védekezni az invazív fajokkal szemben és 10-15 évre előre kell gondolkodni.
Tovább
Gazdaság

NAV: szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.
Tovább
Gazdaság

NGM: a kormány 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programmal segíti a hazai vállalkozásokat

Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára; nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot; megszűnik a szocho-adóalapszorzó a főállású egyéni vállalkozóknál; bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre
Tovább
Hírek

Egymillió forint támogatás is járhat januártól a KTH Start hitelek mellé a turisztikai kisvállalkozásoknak

A színvonal megtartására és emelésére azért is szükség van, mivel a Covid alatt nyújtott szobánkénti egymillió forintos támogatásból megvalósult felújítások után most újra itt az ideje a szálláshelyek megújításának
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Itt vannak a világ legújabb, legszebb téglaépületei

China UCCA Clay Museum Kengo Kuma Fangfang Tian Síremlék, múzeum és szeszesitalgyár is versenybe száll a BRICK AWARD 26 döntőjében Kihirdették a 2026-os BRICK AWARD szűkített...

Márkákon átívelő regionális gyártási modell jön a Volkswagennél

A Volkswagen Csoporton belüli Core márkacsoportnál a gyakorlati megvalósításba lép a márkákon átívelő regionális gyártási modell.  A Core márkacsoport - amely magában foglalja a...
© 2025 | www.azuzlet.hu