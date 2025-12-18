Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

Januártól a mikro-, kis- és középvállalkozások is fordulhatnak a békéltető testülethez végső felhasználóként – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK).

A fogyasztóvédelmi törvény módosításának értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozások végső felhasználóként egy termékvásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele estén kvázi fogyasztói minőségben fordulhatnak 2026. január 1-jétől a békéltető testületekhez. Így a jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők a kkv-k számára is.A törvénymódosításban azt is rögzítették, hogy a békéltető testületi eljárásban az érdemi álláspont kialakítására, a válaszirat megküldésére, azaz a nyilatkozattételre a vállalkozásoknak a jelenlegi 8 nap helyett 15 nap áll majd rendelkezésre.

Ez a változtatás hatékonyabbá teszi a békéltető testületi eljárást, mivel csökkenti azon esetek számát, amikor a vállalkozás válaszának hiánya akadályozza a sikeres megegyezést. A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.

A módosítások 2026. január 1-jén lépnek hatályba.