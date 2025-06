Japán nyitott a magyar agrártermékek exportjára

Hazánk alapvető érdeke, hogy a húsexport újrainduljon Japánba, és a magyar élelmiszer alapanyagok még nagyobb mértékben jelenjenek meg a távol-keleti országban – közölte Nagy István agrárminiszter, aki Hirofumi Takinamival, Japán mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszterhelyettesével egyeztetett hétfőn, Tokióban.

A megbeszélésen a tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország több mint másfél évszázada tart fenn diplomáciai kapcsolatot Japánnal, így a kétoldalú kapcsolatok mélyen gyökereznek, amire bátran lehet építeni. Nagy István elismerését fejezte ki az Oszakai Világkiállítás megszervezése kapcsán. Japán ugyanis olyan kiemelten és mindenki életére hatással lévő területekre hívja fel a figyelmet, mint az innovatív megoldások, az újrahasznosítás és a fenntarthatóság – tette hozzá.

A miniszter arról is beszélt, hogy az állatbetegségek elleni hatékony fellépés világszinten egyre nagyobb kihívást jelent. Magyarországnak például legutóbb a ragadós száj- és körömfájás vírussal kellett megküzdenie, amit sikeresen meg is tett, így újra mentes hazánk a betegségtől. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a magyar sertéshús vonatkozásában a regionalizációt korábban az elsők között ismerte el Japán. Így most is az az érdekünk, hogy a térségbe érkező magyar húsexport helyreálljon és újra zökkenőmentes legyen, ami a magyar gazdák számára is kiemelt jelentőségű.

Magyarországon magas szintű állategészségügyi, illetve járvány megelőzési munka folyik és alapvető érdekünk a vásárlói bizalom, valamint a fertőzésektől mentes állatállomány fenntartása. Hazánk kész minden megfogalmazódó kérdésre megnyugtató választ adni Japán számára. Magyarországon várjuk a távol-keleti ország küldöttségét, hogy a hazai intézkedésekről személyesen is meg tudjanak győződni – hangsúlyozta Nagy István.

Az egyeztetésen halászati és a fenntarthatósági témák is szóba kerültek. A miniszter szerint hagyni kell Japánt, hogy eldöntse, mit szeretne az Ázsiában őshonos angolnával. A környezet megóvása mindkét fél számára kiemelt jelentőségű, a kulcs a szemléletformálásban rejlik, amit már a fiatal generációk vonatkozásában is minél hamarabb el kell kezdeni.

A találkozó keretében Nagy István meghívta tárgyalópartnerét, hogy látogasson el szeptemberben a hazánkban megrendezésre kerülő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra. A japán miniszterhelyettes pedig arra kérte az agrárminisztert, hogy hazánk vegyen részt a 2027-es Nemzetközi Kertészeti Kiállításon Jokohamában. (Agrárminisztérium)