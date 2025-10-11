Járványszezon okosan: így spórolhatsz egy vagyont a dráguló gyógyszereken

Egy négytagú családnak havonta közel 22 ezer forintjába is kerülhet a megelőzésre és az enyhébb betegségek kezelésére szolgáló vitaminok és gyógyszerek beszerzése. A hidegebb hónapokkal számolva ez évente mintegy 130 ezer forintot jelenthet. A kiadásokat ugyanakkor jelentősen csökkentheti az egészségpénztári számlán keresztüli vásárlás, hiszen az éves befizetések után 20% adó-visszatérítés kérhető, ami akkor is több tízezer forintot jelenthet, ha egyébként nem költünk sokat gyógyszerekre – írja közleményében a Bank360.

A hűvösebb őszi időjárás a vírusok terjedésének is teret adott, sokan dőlnek ágynak ezekben a hetekben. Még ha csak egy enyhébb megfázásról is van szó, a pénztárcánkat megterheli az ilyenkor szükséges gyógyszerek beszerzése, hiszen az infláció ezeknek a termékeknek az árát sem kíméli. Az egészségünk fenntartásához szükséges kiadásokon azonban szerencsére jócskán lehet spórolni, így egy betegség nem kell, hogy egyben anyagi rémálommá is váljon – írja közleményében a Bank360.

Hiába az árstop, emelkedik a gyógyszerek ára is

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a gyógyszerek, gyógyáruk 4,4 százalékkal voltak drágábbak szeptemberben a tavalyi évhez képest. A drágulás mértéke annak ellenére haladta meg a fogyasztói árak átlagos növekedését (4,3%), hogy július 1-je óta 34 vény nélküli nagy forgalmú szabadáras, valamint 10 vényköteles, nem támogatott gyógyszer esetében önkéntes árkorlátozást vezettek be a gyógyszerszektor szereplői.

A KSH adatai csak általánosságban adnak képet a gyógyszerárak emelkedéséről, ám az konkrét értékeket nem tartalmaz. A Bank360 szakértői ezért összeállítottak egy saját kosarat egy négytagú család számára. A kosárba olyan termékeket tettek, amelyekkel a két kisgyerekes család vény nélkül kapható készítményekkel szeretné megőrizni az egészségét, illetve kikúrálni magát az enyhébb lefolyású őszi-téli betegségekből. A Bank360 által összeállított „gyógyszerkosár” az alábbi terméktípusokból áll:

Megelőzés

D3-vitamin: 1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2×1000 NE/nap, gyerekeknek 1×1000 NE/nap → összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: ~2 400 forint → 2× = ~4 800 forint.

C-vitamin: 1000 mg (100 db) – 2 doboz (napi 1 szem/fő → 120 tabletta/hó). Ár/doboz: ~3 000 forint → 2× = ~6 000 forint.

Tüneti (1-1 csomag, megfázásnál)

Láz-/fájdalomcsillapító: paracetamol, 500 mg (30x) – 1 doboz, ~3 800 forint.

Torokfájás: szopogató tabletta (24x) – 1 doboz, ~3 400 forint.

Orrdugulás: 0,05%-os (gyerek koncentráció, 10 ml – felnőttek is használhatják) – 1 üveg, ~3 500 forint.

A lista alapján a gyógyszerek és vitaminok havonta 21 500 forintba kerülnek az online elérhető árakkal számolva. A KSH által közzétett 4,4 százalékos áremelkedést figyelembe véve a felsorolt termékek beszerzése tavaly körülbelül 20 600 forintba került volna, ami körülbelül 900 forintos áremelkedést jelent egy év leforgása alatt. Ez a hidegebb, október-márciusi hónapokkal számolva körülbelül 5 400 forint plusz terhet jelent, míg a jelenlegi árakkal számolva az éves teljes kiadás körülbelül 129 000 forintra jön ki.

Lehet okosan is – egészségpénztárral sokat spórolhatunk

A járványszezon idején jelentősen mérsékelhetjük a gyógyszerekre fordított kiadásokat, ha egészségpénztári számláról vásároljuk meg ezeket a készítményeket. Az egészségpénztári számlára befizetett pénzünk után ugyanis 20% adó-visszatérítést kapunk a pénztári számlára, amelynek maximuma évi 150 ezer forint.

A fenti összeg eléréséhez évente legalább 750 ezer forint befizetésére van szükség, ám akkor is jelentős összeget lehet spórolni, ha nem használjuk ki a teljes keretet. Évi 130 ezer forint befizetésével – ami havonta mindössze 10 833 forint – 26 ezer forint adó-visszatérítésre számíthatunk a következő évben. Fontos azonban, hogy a fenti listából nem lehet mindent egészségpénztári számlára megvenni, a vitaminok egy részénél nem elérhető ez a lehetőség.

Ehhez csupán annyit kell tennünk, hogy kiválasztunk egy szimpatikus egészségpénztárat, amelynél kitöltünk egy belépési nyilatkozatot, személyesen vagy akár online is.

A belépést követően a pénztártagnak saját számlája lesz a pénztárnál, amelyre be kell fizetni a pénztár által meghatározott minimum összeget (ez általában néhány ezer forintot jelent, de természetesen ennél többet is befizethetnek a tagok). Ez két szempontból is előnyös – egyrészt a már említett adó-visszatérítés miatt, másrészt pedig azért, mert a befizetett összeget a pénztár alacsony kockázatú eszközökbe fekteti, ráadásul az ezekkel elért hozam kamatadómentes.

A csatlakozás után megvásárolhatjuk a szükséges készítményeket, majd a pénztári igénylőlap segítségével és a kifizetett számlák beküldésével megigényeljük a támogatást. Amennyiben pedig van elérhető fedezet a számlán, úgy az igényelt összeget átutalják a bankszámlánkra