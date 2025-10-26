Kezdőlap Hírek Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására - mi is benne vagyunk
HírekZöld üzlet
No menu items!

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

AzÜzlet.hu

Hazánk az innovatív technológiák és adatvezérelt megoldások alkalmazásával csökkenti az erdőtüzek kialakulásának kockázatát – hangsúlyozta Mocz András, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára az Isztambulban megrendezett Nemzetközi Erdőtűz Konferencia megnyitóján.

A helyettes államtitkár rámutatott, az éghajlatváltozás egyre nagyobb mértékben növeli a természetes és kulturális tájak – köztük az erdők – sebezhetőségét, ami világszerte súlyosabb és gyakoribb erdőtüzekhez vezet. A tűzesetek hozzájárulnak a biológiai sokféleség csökkenéséhez, a szárazföldi szénmegkötési kapacitások mérséklődéséhez, valamint az erdők, lápterületek és más tűzérzékeny ökoszisztémák degradációjához.

Mocz András kiemelte, Magyarország erdőgazdálkodási gyakorlata a megelőzést és a gyors beavatkozást tekinti alapelvnek. Ezt szolgálják az olyan kezdeményezések, mint a Klímaadaptációs Fórum és Cselekvési Terv, amely az éghajlatváltozásra adott válaszokat ágazatokon átívelően, összehangoltan koordinálja. A távérzékelési és dróntechnológiák alkalmazásával ma már hatékonyan nyomon követhető az erdők vízháztartása, az erdőtűz-veszélyeztetettségi zónák alakulása, valamint a beavatkozások eredményessége is.

Magyarország a kiegyensúlyozott, aktív erdőgazdálkodás híve, amely a természetvédelmi, gazdasági és biztonsági szempontokat egyszerre érvényesíti. Célunk, hogy erdeink ellenállóbbak, egészségesebbek és fenntarthatóak legyenek a jövő generációi számára – tette hozzá.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a regionális együttműködések kulcsfontosságúak az erdőtüzek hatékony kezelése érdekében. Ennek részeként javaslat született egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására. A többnapos nemzetközi találkozó, amelyen számos európai ország képviselője vett részt, az erdőtüzek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos jó gyakorlatok megosztását és átvételét tűzte ki célul. A résztvevők közös üzenete szerint az erdőtüzek kialakulásának összetett okai és a növekvő kihívások összehangolt, globális fellépést tesznek szükségessé.  (Agrárminisztérium)

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került – ezúttal nem arany, hanem mesterséges intelligencia miatt. Az OpenAI, a Midjourney, az Anthropic és számos...
Tovább
Gazdaság

Akár 640 ezres kezdőbér várja a technikumot választó fiatalokat

Bár sokan még bizonytalanok 14 évesen, egyre több diák választ tudatosan olyan területeket, ahol a személyes érdeklődésüket anyagi és társadalmi elismertséggel is kamatoztathatják.
Tovább
Hírek

Varázsvilággal nyit a Lumina Park Budapest

A Varázsvilág csodás tájakon és mesebeli világokon át izgalmas utazással várja a Palatinus fürdőbe látogatókat október 22-től egészen a tavasz kezdetéig
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Hírek
Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben
Tovább

Ilyen őrületes az árkülönbség a panellakásoknál – toplistával

Építőipar
A Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások...
Tovább

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

Pénzvilág
A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak...
Tovább

Hét új város, csúcsra járatott ülőhelykínálat. A indul Budapest Airport téli menetrendje.  

Turizmus
Minden eddiginél nagyobb ülőhely kapacitással vág neki az október...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben
Tovább
Gazdaság

A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került –...
Tovább
Gazdaság

Akár 640 ezres kezdőbér várja a technikumot választó fiatalokat

Bár sokan még bizonytalanok 14 évesen, egyre több diák választ tudatosan olyan területeket, ahol a személyes érdeklődésüket anyagi és társadalmi elismertséggel is kamatoztathatják.
Tovább
Hírek

Varázsvilággal nyit a Lumina Park Budapest

A Varázsvilág csodás tájakon és mesebeli világokon át izgalmas utazással várja a Palatinus fürdőbe látogatókat október 22-től egészen a tavasz kezdetéig
Tovább
Hírek

Trófeamustra a Hegyközben

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 16. alkalommal rendezte meg a szarvasbőgési szezonban terítékre került gímbikák trófeáinak mustráját. A Hegyközi Erdészeti Igazgatóság által megszerezett program helyszíne a füzérradványi Károlyi-kastély parkja volt.
Tovább
Gazdaság

Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európi tőzsdék

Vegyesen kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden. A londoni FTSE100 index 0,29 százalékkal erősödött, a frankfurti DAX index 0,04 százalékkal gyengült, a párizsi CAC-40 index pedig 0,07 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,04 százalék mínuszt jelzett nyitáskor.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején

Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik; ellenőrzések országszerte várhatók.
Tovább
Hírek

Megjelent az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését támogató rendelettervezet

Hétfő este jelent meg a kormány honlapján az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy elősegítse az Otthon Start Program feltételeit teljesítő lakások építését. A rendelet mindezt úgy tenné meg, hogy kiemelt beruházássá minősít bizonyos építési beruházásokat, valamint a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben

Ilyen őrületes az árkülönbség a panellakásoknál – toplistával

A Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest közel 25 százalékos, ami miatt ismét rendkívül népszerűvé váltak a...
© 2025 | www.azuzlet.hu