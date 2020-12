Javította két magyar bank kötvényeinek besorolását a Moody’s

Magyar bankok fedezett kötvényeinek osztályzatait javította a Moody’s Investors Service. A lépés közvetlen előzményeként a nemzetközi hitelminősítő emelte a Magyarországra érvényes kötvénybesorolási országplafont is.

A Moody’s londoni ismertetése szerint az OTP Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott fedezett jelzálogkötvények osztályzata az eddigi “Baa1”-ről két fokozattal “A2”-re javult a cég besorolási listáján.

A hitelminősítő ugyancsak “A2”-re emelte az eddigi “Baa1”-ről az UniCredit Jelzálogbank Zrt. fedezett jelzálogkötvényeinek osztályzatát.

A Moody’s a lépés indoklásában felidézi, hogy módszertani változtatások miatt a minap a magyarországi kibocsátású forint- és devizakötvények besorolási országplafonját is “Baa1”-ről “A2”-re javította.

Ennek nyomán a Magyarországra megállapított “A2” szintű hosszú távú forintkötvény-osztályzati plafon az OTP Jelzálogbank és az UniCredit Jelzálogbank kötvénybesorolásainak új felső határa – áll a Moody’s ismertetésében.

Az új országplafon és a két bank fedezett kötvényeinek ehhez igazodó, szerdán megadott minősítése öt fokozattal jobb a Moody’s Investors Service által a magyar államadósság-kötelezettségekre érvényben tartott “Baa3” osztályzatnál.

A Moody’s ugyanakkor szeptember végén felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a magyar szuverén osztályzat kilátását, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a koronavírus-járványnak a magyar gazdasági és pénzügyi erőre kifejtett negatív hatása valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.

A kilátás javításának fő tényezői között szerepelt az is, hogy a magyar gazdaság a “Baa3”, illetve az eggyel jobb, “Baa2” besorolású gazdaságokhoz képest is erős teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és a Moody’s véleménye szerint ez várható a továbbiakban is. Mindehhez a magyar gazdaság hazai és külső adósságpozícióinak javulása társul az indoklás szerint.