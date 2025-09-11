Jelentkezés a START Ideathon országos ötletversenyre

Már lehet jelentkezni a START Ideathonra, a középiskolások pályaorientációját segítő országos ötletversenyre – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint csütörtöktől országosan jelentkezhetnek középiskolás diákok a START Ideathon vállalkozói ötletversenyre, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében valósul meg.

A kezdeményezés nemcsak egy rövid versenyt kínál, hanem egy olyan három hónapon át tartó, állomásokra épülő fejlődési folyamatot, amely végigkíséri a 16-20 éves fiatalokat az ötlettől a megvalósításig, miközben kreatív gondolkodásra, együttműködésre és innovációra ösztönöz – írták.

A Design Terminal szakmai támogatásával megvalósuló program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a vállalkozói karrierút lehetőségeivel és próbára tegyék magukat, hogy ne csupán jó ötletekkel álljanak elő, hanem megtapasztalják, miként válhat egy elképzelésből működő vállalkozás.

Úgy folytatták, hogy a jelentkező 2-5 fős csapatok mentorok és tapasztalt szakemberek irányításával az inspiráció mellett valódi vállalkozói tudást és gondolkodást is kapnak.

Közölték azt is, hogy a START Ideathon záróeseményeként a Demo Day-en a legjobb csapatok zsűri előtt mutathatják be megoldásaikat; a nyertesek ösztöndíjban, elektronikai utalványban és további szakmai lehetőségekben részesülnek.

A jelentkezés határideje október 19-e – áll a közleményben.