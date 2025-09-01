Kezdőlap Építőipar Jelentős fellendülés várható az építőiparban az új támogatott lakáshitelnek köszönhetően
Jelentős fellendülés várható az építőiparban az új támogatott lakáshitelnek köszönhetően

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Az Otthon Start program, a hétfőtől igényelhető fix 3 százalékos lakáshitel az építőipari beruházásokra, az ágazat foglalkoztatási mutatóira is pozitív hatást gyakorol majd – mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Koji László szerint a program hatására élénkülhet az alacsony lakásépítési hajlandóság, ami miatt gyengélkedik az építőipar. Az ÉVOSZ számításai szerint már az év végéig 10 ezerrel több lakás építését rendelhetik meg, jövőre pedig összesen akár 25 ezer új otthon is épülhet, miközben az idén várhatóan mindössze 12-13 ezer lakást adnak át – emelte ki.

Az új hitel nemcsak 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, de emelheti az ágazatban tartósan foglalkoztatottak számát – mondta.

Koji László szerint a hitel kifejezetten alkalmas arra, hogy az új lakások, házak építését segítse, ugyanis a magyar építőipar – mutatott rá – ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.

Kitért arra, hogy egy új lakóingatlan árában 60-70 százalékot jelent a kivitelezés költsége, a többi függhet az elhelyezkedéstől is, de például Budapest esetében még a becsülhető 2027-es árakon is ki lehet hozni másfél millió forint alatti végleges négyzetméterárat, vidéken pedig egyértelműen így van ez.

Az új otthonok létrejöttét szerinte segíti, hogy még a mostani nehéz építőipari helyzetben sem emelték áraikat az építőanyaggyártók és a kivitelezők, így “az építőipar összességében az egész építésgazdasági értékláncot tekintve a múlt évi árakon dolgozik”.

A magyarországi lakásállomány fenntarthatósága szempontjából is komoly eredménye lehet a támogatott hitelnek, hiszen annak segítségével 2027-re elérhető, hogy egy év során akár 30-35 ezer új otthon épüljön. Ez a szám már elegendő lenne a lakásállomány korösszetételének szinten tartásához, későbbi javításához – mutatott rá Koji László.

Mint mondta, a magyar építőiparban megvan az erő a növekvő számú megrendelések teljesítéséhez, hiszen van elegendő cég és munkás is, hiszen már ma is 15 százalékkal nagyobb építőipari teljesítményre képes az ágazat, mint amennyire jelen pillanatban kereslet van.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ingatlanfejlesztői piacon már megjelentek olyan ingatlanfejlesztők, amelyek a támogatási programba bizonyosan beilleszthető lakásokat építenek.

Kitért arra is, hogy mindezekkel együtt is türelem kell az új családi házak építéséhez, s legalább egy negyedévet vesz igénybe a folyamat, amíg elindulhat egy építkezés. Azt javasolta, hogy minél inkább pontosan, alaposan előkészített beruházást indítsanak el az érdeklődők, mert a problémák ott kezdődnek, amikor “megborul” valamilyen oknál fogva a műszaki és pénzügyi ütemezés.

Egy esetlegesen megjelenő új lakásfelújítási program kapcsán Koji László közölte, hogy az ÉVOSZ szerint szükség van egy ilyen intézkedésre, és olyan széles kört kellene vele elérni, mint az Otthon Start programmal-közölte az MTI.

A konkrétumokról azt mondta, hogy egy húszéves lakóingatlan felújítása 10-15 millió forint lehet optimális esetben, így “15 millió forintot kellene tudni összerakni valamilyen kedvezményes, akár 3 százalékos kamatozással bíró hitelkonstrukció keretében, a lehető legszélesebb kivitelezési felújítási feladatokat alapul véve”– mondta az ÉVOSZ elnöke.

