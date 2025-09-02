Jelentős kedvezményekkel készülnek a bankok az Otthon Start Program indulására

A bankok az Otthon Start Program indulására jelentős kedvezményekkel készülnek, ilyen például, hogy a programban elérhető kedvezményes kamatozású lakáshitelt az egyes pénzintézetek a kormány által meghatározott 3 százalékosnál kisebb kamattal biztosítják, valamint, hogy sikeres hitelfolyósítás esetén 200 ezer forint összegű jóváírást is vállalnak.

A CIB Bank azt közölte, hogy a CIB Otthon Start Kamattámogatott hitelt a pénzintézet 2,95 százalékos kamattal biztosítja, a kamatlábat pedig 5 éves időtartamokra rögzítik.

A CIB Bank által nyújtott kedvezmények közül kiemelték, hogy az általuk kidolgozott induló díj akcióban, a szeptember 1-től befogadott CIB Otthon Start Kamattámogatott hitel hiánytalan kölcsönigénylésénél nulla forintban határozták meg az ügyfélminősítési díjat, valamennyi, fedezetül felajánlott ingatlan vonatkozásában visszatérítik a fedezetminősítési díjat, a jelzálog/önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illetéket pedig a bank fizeti meg.

Ezen felül a CIB Bank egyszeri 200 000 forintot ír jóvá az ügyfélnek a kölcsön folyósítására szolgáló lakossági forint bankszámláján CIB Otthon Start Kamattámogatott hitel igénylésénél, amennyiben – egyebek mellett – szeptember 1. után az akció visszavonásáig, de legkésőbb 2025. október 31-ig a hitelkérelem hiánytalanul befogadásra kerül.

Mindezek mellett a CIB Bank a szeptember 1. és december 31. között befogadott CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel hiánytalan kölcsönigénylésénél számlavezetési díjkedvezményt is biztosít.

A Gránit Bank arról tájékoztatta az MTI-t, hogy náluk 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start. Hétfőtől igényelhető államilag támogatott lakáshitel kamata 2,85 százalék és az eredményes hiteligényléshez 200 ezer forint jóváírás jár, amennyiben legalább 250 ezer forint rendszeres jövedelem érkezik az adós és az adóstárs számlájára együttesen.

A bank az Otthon Start aloldalán a hiteligénylés digitális beadásának lehetősége mellett – Hitelmix kalkulátorral is segíti az igénylőket. A kalkulátor az Otthon Start hitellel kibővítve kombinálja a banknál elérhető összes állami kedvezményes hitelt ( Babaváró és CSOK Pluszt) és a bank piaci jelzáloghitelét, így személyre szabottan számítja ki a törlesztőrészletet.

A Gránit Bank, az általa nyújtott összes lakossági hitel – így az Otthon Start esetében is biztosítja az igénylések online befogadását, csak a szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni. A bank várakozásai szerint a következő egy évben szektorszinten a lakáshiteligénylések akár 40-50 százaléka is Otthon Start konstrukcióban történhet – ismertette a pénzintézet.

Az MBH Bank közölte az MTI-vel, hogy felkészülten várja szeptember 1-jétől az igényléseket az Otthon Start Program 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelére, amely a fiatalok első lakás- vagy házvásárlását támogatja. A bank megnövelt ügyintézői létszámmal, egyes fiókokban hosszabb nyitvatartással, és komplex otthonteremtési szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket országszerte-közölte az MTI.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel részét képező kamattámogatásokat Magyarország kormánya nyújtja. Az MBH Banknál kidolgozott konstrukció értelmében a kedvezményes kamat mellett 100 000 forint értékű Mol ajándékutalvánnyal is várják az otthonteremtőket.

Az MBH Bank piaci elemzői szerint októbertől emelkedhet kiugróan a szerződéskötések száma és volumene. Az év utolsó negyedévében akár másfélszeresére is nőhet az ügyletszám az előző időszakhoz képest, aminek mintegy fele az Otthon Start Programban realizálódhat. Az MBH Bank felkészültsége és országos jelenléte révén kulcsszerepet vállalhat ebben a piaci átalakulásban – írták.

Az Erste Bank közölte az MTI-vel, hogy befogadta első Otthon Start Lakáshitelét. A bank a maximálisan nyújtható, 50 millió forintot biztosít egy házaspárnak egy fővárosi, 69 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Aki az Ersténél vesz fel Otthon Start Lakáshitelt – és megfelel az egyéb feltételeknek – 200 ezer forint egyszeri jóváírást kap a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájára.

Továbbá, aki ugyanekkor lakásbiztosítást is köt az Ersténél, 40 ezer forint jóváírást is kap, valamint további 40 ezer forint jár, ha törlesztési biztosítást is igényel. Ráadásul, aki ugyanekkor új ügyfélként folyószámlát nyit az Ersténél, újabb 40 ezer forint jóváírásra jogosult. Ezáltal egy új, a banknál egyúttal folyószámlát is nyitó ügyfélnél ez 320-360 ezer forint induló összeget jelent.

Mindezek mellett a bank visszatérít egy sor úgynevezett indulási költséget is, például a közjegyző és az ingatlanszakértő díját. Ez további, akár 150 ezer forint megtakarítást jelent azoknak, akik az Ersténél igénylik az Otthon Start Lakáshitelt.

A szeptember 1-től induló Otthon Start Lakáshitelnél a minimum hitelösszeg 4 millió, a maximum 50 millió forint, a futamidő 5-25 év lehet. A kamat fix 3 százalék a futamidő végéig, az igénylőnek legalább 10 százalék önerővel kell rendelkeznie – ismertette az Erste.

A K&H Bank azt közölte az MTI-vel, hogy a banknál lakossági bankszámlával rendelkező igénylőknek – a hitelösszegtől függetlenül – 200 ezer forintos jóváírást biztosít, valamint számos kezdeti költséget mérsékel vagy teljesen átvállal, köztük a szerződéskötési díjat, a közjegyzői díjat és az értékbecslés díját.

A pénzintézet elengedi a szerződéskötési díjat azoknak, akik a K&H okos vagy prémium számlacsomagjaival rendelkeznek, de még ennek hiányában is 50 százalékos kedvezményt nyújt erre. Visszatéríti a közjegyzői okirat díját, és az első alkalommal az értékbecslés vagy műszaki ellenőrzés költségét is.

Emellett a K&H átvállalja a tulajdoni lap és térképmásolat díját, valamint új ügyfélként számlanyitás esetén további, fejenként 40 ezer forintos bónuszt kaphatnak az adósok és adóstársak, mely akár 60 ezer forintra is emelkedhet, amennyiben bankváltással érkezik az ügyfél, ez így összesen akár 320 ezer forint jóváírást is jelenthet például házastárs igénylők esetén. A bank szakértői szerint a lakáshitelpiac az év végére akár 50 százalékkal is bővülhet, amelynek döntő részét az Otthon Start-hitel adhatja.