Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

A Kormányinfón elhangzott bejelentés szerint 100 milliárd forintos keretösszeggel új lakossági energiatároló program indul, amely a lakosság számára kedvező feltételekkel teszi elérhetővé a modern akkumulátoros rendszerek telepítését. A pályázatban azok vehetnek részt, akik már rendelkeznek napelemmel, vagy vállalják új napelemes rendszer kiépítését.

A támogatás keretében egy 10 kW-os energiatároló és a hozzá tartozó irányítórendszer szerezhető be 2,5 millió forintos támogatással. A Kormányinfón elhangzott tájékoztatás alapján egy ilyen rendszer 3,2 millió forintba kerül, ami megközelítőleg 80%-os támogatási intenzitást jelent.

A részletes pályázati dokumentum várhatóan január közepén jelenik meg.

Kiknek szól műszaki szempontból a program?

A támogatás különösen azok számára kedvező, akiknek lejár vagy hamarosan le fog járni a szaldó elszámolásuk, tehát jellemzően azoknak, akiknek 2015 előtt vagy nem sokkal azt követően került telepítésre a napelemes rendszerük. Számukra a legjobb megoldás általában a meglévő on-grid inverter hibrid inverterre történő cseréje, valamint egy energiatároló rendszer telepítése.

Léteznek ugyan olyan rendszerek, amelyek a meglévő on-grid inverter mellé kapcsolnak akkumulátort, azonban ezek műszakilag és gazdaságilag az esetek többségében nem optimális megoldások. Ha az invertercsere során nem növekszik a teljesítmény, a hálózati engedélyezés a szolgáltatók részéről jellemzően nem jelent problémát, így az átállás adminisztratív szempontból is gördülékenyen megvalósítható – mondta Szenyán Endre, az A1 Solar társtulajdonosa.

Fontos figyelmeztetés: ne válasszanak ismeretlen eredetű akkumulátort!

A lakossági akkumulátorok piacán ma túlkínálat tapasztalható – részben az elektromos autóipar lassulása miatt –, és százas nagyságrendben jelentek meg új gyártók. Az energiatároló nem egy kísérleti termék, itt nem fér bele a bizonytalanság” – hívta fel a figyelmet a szakértő, utalva arra, hogy bár sok a kedvező árú termék, az energiatárolók esetében a biztonság és a megbízhatóság kiemelten fontos. A nem ismert vagy nem minősített akkumulátorok választása jelentős kockázatot hordoz, ezért javasolt kizárólag megbízható, bevizsgált gyártók termékeit használni.

Ágazati helyzet – miért különösen fontos most ez a program?

Az elmúlt időszakban az NPP és RRF támogatási programok zárásához közeledve a napelemes kivitelezői piacon nagyon kevés új lehetőség maradt, amely ellehetetlenítette számos kisebb szereplő működését. „Ez nem csak finanszírozási kérdés: sok kivitelező szó szerint a túlélésért küzd jelenleg a piacon” – említette Szenyán Endre, hozzátéve, hogy az iparágban több vállalkozás került nehéz helyzetbe vagy szűnt meg. Ezért ez a támogatás a lakosság mellett a napelemes cégeknek is kiemelt jelentőséggel bír. A mostani program érdemi lökést adhat a piacnak, feltéve, hogy a pályázati döntések nem húzódnak el – a kisebb szereplők tartalékai sok esetben végesek. A lakosság számára továbbra is kulcskérdés, hogy megbízható, tőkeerős, stabil hátterű kivitelezőt válasszon.

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul. A most induló támogatási program egyszerre jelenthet előrelépést a családok és az egész napelemes ágazat számára.