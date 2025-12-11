Kezdőlap Energia Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10...
EnergiaHírek
No menu items!

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

AzÜzlet.hu

Fotó:Innovatív napelem

A Kormányinfón elhangzott bejelentés szerint 100 milliárd forintos keretösszeggel új lakossági energiatároló program indul, amely a lakosság számára kedvező feltételekkel teszi elérhetővé a modern akkumulátoros rendszerek telepítését. A pályázatban azok vehetnek részt, akik már rendelkeznek napelemmel, vagy vállalják új napelemes rendszer kiépítését.

A támogatás keretében egy 10 kW-os energiatároló és a hozzá tartozó irányítórendszer szerezhető be 2,5 millió forintos támogatással. A Kormányinfón elhangzott tájékoztatás alapján egy ilyen rendszer 3,2 millió forintba kerül, ami megközelítőleg 80%-os támogatási intenzitást jelent.

A részletes pályázati dokumentum várhatóan január közepén jelenik meg.

Kiknek szól műszaki szempontból a program?

A támogatás különösen azok számára kedvező, akiknek lejár vagy hamarosan le fog járni a szaldó elszámolásuk, tehát jellemzően azoknak, akiknek 2015 előtt vagy nem sokkal azt követően került telepítésre a napelemes rendszerük. Számukra a legjobb megoldás általában a meglévő on-grid inverter hibrid inverterre történő cseréje, valamint egy energiatároló rendszer telepítése.

Léteznek ugyan olyan rendszerek, amelyek a meglévő on-grid inverter mellé kapcsolnak akkumulátort, azonban ezek műszakilag és gazdaságilag az esetek többségében nem optimális megoldások. Ha az invertercsere során nem növekszik a teljesítmény, a hálózati engedélyezés a szolgáltatók részéről jellemzően nem jelent problémát, így az átállás adminisztratív szempontból is gördülékenyen megvalósítható – mondta Szenyán Endre, az A1 Solar társtulajdonosa.

Fontos figyelmeztetés: ne válasszanak ismeretlen eredetű akkumulátort!

A lakossági akkumulátorok piacán ma túlkínálat tapasztalható – részben az elektromos autóipar lassulása miatt –, és százas nagyságrendben jelentek meg új gyártók. Az energiatároló nem egy kísérleti termék, itt nem fér bele a bizonytalanság” – hívta fel a figyelmet a szakértő, utalva arra, hogy bár sok a kedvező árú termék, az energiatárolók esetében a biztonság és a megbízhatóság kiemelten fontos. A nem ismert vagy nem minősített akkumulátorok választása jelentős kockázatot hordoz, ezért javasolt kizárólag megbízható, bevizsgált gyártók termékeit használni.

Ágazati helyzet – miért különösen fontos most ez a program?

Az elmúlt időszakban az NPP és RRF támogatási programok zárásához közeledve a napelemes kivitelezői piacon nagyon kevés új lehetőség maradt, amely ellehetetlenítette számos kisebb szereplő működését. „Ez nem csak finanszírozási kérdés: sok kivitelező szó szerint a túlélésért küzd jelenleg a piacon” – említette Szenyán Endre, hozzátéve, hogy az iparágban több vállalkozás került nehéz helyzetbe vagy szűnt meg. Ezért ez a támogatás a lakosság mellett a napelemes cégeknek is kiemelt jelentőséggel bír. A mostani program érdemi lökést adhat a piacnak, feltéve, hogy a pályázati döntések nem húzódnak el – a kisebb szereplők tartalékai sok esetben végesek. A lakosság számára továbbra is kulcskérdés, hogy megbízható, tőkeerős, stabil hátterű kivitelezőt válasszon.

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul. A most induló támogatási program egyszerre jelenthet előrelépést a családok és az egész napelemes ágazat számára.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Energia
Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

Hírek
2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább

Széles kínálatból válogathatnak a szaloncukrot vásárlók

Mozaik
A nagy áruházláncokban kapható márkák mellett erős a kereslet a jellemzően kis mennyiségben cukrászdákban vagy kézműves kisüzemekben készült termékek iránt is, amelyek jellemzően nem is kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.
Tovább

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

Gazdaság
A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Energia

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább
Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Gazdaság

Kamatot csökkentett a Fed

A bizottság úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Hírek

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább
Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
© 2025 | www.azuzlet.hu