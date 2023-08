Jelentősen nőtt a Hankook gumiabroncsgyártó bevétele és üzemi eredménye a második negyedévben

A Hankook gumiabroncsgyártó második negyedévben elért árbevétele 11 százalékkal, üzemi eredménye pedig 41,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

A Hankook gumiabroncsgyártó a globális konszolidált pénzügyi eredmények alapján 2263,4 milliárd dél-koreai won (körülbelül 1 580,8 millió euró) értékű árbevételt, valamint 248,2 milliárd dél-koreai won (körülbelül 173,3 millió euró) üzemi eredményt jelentett 2023 második negyedévére.

A Hankook márkastratégiája a nagy hozzáadott értékű termékek bővítésére és az elektromos gumiabroncs-iparban való piaci részesedés növelésére összpontosít, ami jelentős piaci részesedést eredményezett a vállalat számára – olvasható a cég közleményében.

Ahogy a stabil félvezető-ellátásnak köszönhetően bővült a járműgyártás, az első szerelésű (OE) gumiabroncsok kínálata is világszinten emelkedett. Emellett a főbb piacokon a nagy forgalmazói készletek miatti keresletcsökkenés ellenére, a csereabroncsok értékesítése meghaladta a piaci keresletet. Továbbá a nyereségesség is javult a nyersanyagköltségek és a fuvarozási díjak stabilizálódásának köszönhetően.

A nagy hozzáadott értékű 18 colos és annál nagyobb személygépjármű-gumiabroncsok értékesítési aránya 43,6 százalékot ért el, ez 4,5 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A csereabroncsok és az első szerelésű (OE) abroncsok értékesítése a főbb piacokon – mint Európa, Észak-Amerika és Kína – megnőtt, megalapozva ezzel a globális növekedést.

A Hankook a második negyedévben Koreában piacra dobta az “iON evo” és az “iON evo SUV” termékeket, ezzel teljessé téve az elektromos járművekhez készült gumiabroncsok választékát – beleértve a négyévszakos, a nyári, a téli és a nagy teljesítményű gumiabroncsokat. Kínában, a világ legnagyobb elektromos járműpiacán, a prémium gyártó az “iON evo” és az egész évben használható “iON ST AS” terméket is bevezette, tovább erősítve jelenlétét és versenyképességét a globális piacon.

Bár a globális gazdasági bizonytalanság az év második felében is fennáll, a Hankook a minőségbeli növekedésre koncentrál. A vállalat célja, hogy 45 százalékra emelje a 18 colos és annál nagyobb abroncsok értékesítési arányát, emellett folytatja a vezető autógyártókkal való együttműködés fejlesztését, valamint piaci szerepének erősítését az elektromos járművek területén.

A cél, hogy az elektromos járművekhez készült gumiabroncsok 20 százalékos részesedést érjenek el az eredeti felszerelésű személygépjármű- és könnyű haszongépjármű-gumiabroncsok teljes piacán belül – írja a Hankook közleményében.

A Hankook Tire radiál abroncsokat gyárt személygépkocsik, terepjárók, SUV-ok, könnyű tehergépkocsik, teherautók és buszok, valamint a motorsport számára (körversenyekhez/utcai versenyekhez/ralikhoz).

A Hankook Tire több mint 160 országba szállítja termékeit, és világszinten hozzávetőlegesen 20 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A Hankook Magyarországot választotta európai gyárának helyszínéül. A 885 millió eurós befektetésből a Dunaújváros melletti Rácalmáson a gyár 2007 júniusában kezdte meg működését és azóta is folyamatosan fejlődik, bővül. A cég jelenleg mintegy 3000 alkalmazottat foglalkoztat, és személygépkocsik, SUV-ok és könnyű tehergépkocsik számára gyárt gumiabroncsokat. A harmadik beruházási ütem 2015 tavaszán fejeződött be, ezzel a magyar gyár éves gyártókapacitása 19 millióra nőtt. A rácalmási gyárban készült termékek az európai piacot szolgálják ki, és megfelelnek a vezető autógyártók előírásainak és igényeinek is – áll a Hankook közleményében.