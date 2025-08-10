Jó helyett rosszabb jöhet a légiutas jogokban?

Milyen jogaik vannak a légiutasoknak? Milyen változások várhatók az EU rohamtempóban készülő átfogó reformjával? Miért fog romlani az utasok helyzete? Ez várható a szakértő szerint.

Reform rohamtempóban

Jogszerű, mégse demokratikus

A 2025. második felében soros lengyel EU-elnökség újra akarja szabályozni a légiutasok jogait. Varsó már júliusban a Tanács, tehát a tagállami szakminiszterek elé készült tenni a végső tervezetet, amiről azonnali döntést akar. Az EU jogalkotási eljárása szerint a tervezetről először az Európai Parlamentnek (EP) kellene dönteni. Ezt a sok hónapig tartó és nyitott végű folyamatot elkerülendő egy jogszerű trükkre készül a lengyel elnökség: a Bizottság által több mint egy évtizede készített és az EP által 2014-ben megszavazott jogszabály-tervezetet[1] teszi a Tanács elé, amiből annak idején azért nem lett jogszabály, mert pont a Tanács levette napirendjéről a szavazást és ezzel kvázi tíz évre jegelte a tervezetet.

Eltekintve attól, hogy se nem elegáns, se nem demokratikus az eljárás, az utasok jogait is veszélyezteti. Tételes jogi akadálya viszont nincs, mert a diszkontinuitás (a folytonosság megszakadása – a szerk) tilalmának elve – sok tagállamtól eltérően – nincs lefektetve az uniós jogalkotás szabályai között. Szakértők egy része mégis jogellenesnek tartja az eljárást, mert ellentmond a demokratikus legitimáció elvének, és megsérti az EP EUMSz 25. cikke szerinti együttdöntési jogát, ha az EP időközben megváltozott többségi viszonyainak kijátszása érdekében fogad el a Tanács egy régi tervezetet.

A légitársaságok helyzete jobb, az utasoké rosszabb

Minden potenciális légiutas érdekeit sérti, hogy a 2014-ben elfogadott tervezet megerősítésével figyelmen kívül maradnak az elmúlt évtized gazdasági változásai és technikai fejlődése.

(1) A digitalizáció előrehaladásával párhuzamosan nőtt a légitársaságok lehetősége a működési zavarok megelőzésére, illetve hatékonyabban leküzdésére. Például utasok átfoglalásával, vagy a gépek és a személyzet módosított bevetésével.

(2) A repülőgépek technikai fejlődésével csökkentek az üzemagyagköltségek és így nőtt a légiutas-szállítás fajlagos nyereség-potenciálja. Ezért elvátható a légitársaságoktól, hogy több esetben és nagyvonalúbban térítsék meg az utasok kárát, mint egy évtizede.

(3) Az infláció és a megélhetési kétségek emelkedésével csökkent a jenlegi 250 és 600 euró közötti kártalanítási átalány reálértéke.

A légitársaságok gazdasági érdeke fontosabb, mint az utasok

A lengyel elnökség azt ígéri, hogy az új rendelet figyelembe fogja venni a 2014 óta bekövetkezett változásokat. A rendelet-tervezet viszont ellentmond ennek.[2]

(1) A tervezett módosítások között nem szerepel a kártalanítási átalány emelése.

(2) Maradna a ’14-es változtatás is, mi szerint a rövid- és középtávú járatokon a most hatályos, 2004-es rendelet szerinti 3 óra késés helyett 5 óra, a hosszútávúakon pedig 4 óra helyett 12 óra (!) késés után járna kártérítés. Holott ’20 és ’24 között 71%-al, 30%-ra nőtt a késő gépek aránya.[3] A legpontatlanabb légitársaság az olasz ITA Airways;[4] a legtöbb késve indulást Luxemburg város repterén regisztrálták; de legtöbbször német légikikötők vannak a TOP 10-ben (Frankfurt, Nürnberg, Lipcse-Halle és Köln-Bonn).[5] A holland fogyasztóvédelmi egyesület, a Consumentenbond elemzése szerint a változásokkal a késések 85%-a kiesne a kártérítési kötelezettség alól.[6]

(3) Maradna az előre nem látható események körének hatályos rendelethez képesti kiszélesítése, amikor a légitársaságok mentesülnének a fizetési kötelezettség alól.

„Fatális hibát követ el az EU”

– értékelte a terveket a német Szövetségi Fogyasztóvédelmi Központ (Verbraucherzentrale Bundesverband, VZDV) utasjogi szekciójának elnöke, Jutta Gurkmann.[7] Borítékolható, hogy az új utasjogi rendelt az EU amúgysem legjobb imázsának romlásához fog vezetni. A VZDV közvéleménykutatása szerint az európaiak 75% az EU érdemének tartja utasjogokat; 68% szerint a jogok pontosságra és fogyasztóbarát üzletpolitikára motiválják a légitársaságokat; 90% elvárja a kártérítést járatkésés, illetve -törlés esetén.[8] Gurkmann szerint a rendeletjavaslat elfogadása semmivé teszi az elmúlt évtizedekben elért fogyasztóvédelmi sikereket.

Minősített többség – blokkoló kisebbség

A tervezet elfogadásához minősített többség, tehát a 27 tagállamból legalább az EU népességének 65%-át kitevő 15 tagállam támogatása szükséges. A fogyasztóvédők fő reménye, hogy a szakminiszterek között vitatott a lengyel terv. Ausztria, Spanyolország, Svédország és Szlovákia egyértelműen ellene van; elfogadhatatlannak tartják az EP kijátszását. Hollandia csak a kártérítést megalapozó késési idő csökkentése és a kártérítési átalány emelése mellett támogatná. A dán és az olasz kormány viszont a tervezet mellett van. „Figyelembe kell venni a gazdasági realitásokat és a légitársaságok méltánylandó érdekeit” – mondta a római kormány gazdasági minisztere. Ő gyakorolja a legtöbb késését felmutató légitársaságnál, az ITA Airways-nél 51%-os tulajdonos olasz állam nevében a tulajdonosi jogokat… Döntő lehet, hogy igaz-e a VZDV értesülése, mi szerint a német kormány is a terv ellen van. Így meglenne a minősített többséget akadályozó blokkoló kisebbség.

„Elengedhetetlen az utasjogok szélesítése”

A fogyasztóvédők és utazási szakjogászok az utasjogok erősítését tartják szükségesnek. „Elvárható, sőt, egyenesen elengedhetetlen a kártérítési átalány emelése és a légitársaságok menetesülési lehetőségeinek szűkítése – áll két német szakjogász, Carl Christian Müller és Bennet Roßbach közös elemzésében.[9]

Az utasjogok érvényesíthetőségén is javítani kellene. Az utasoknak először a légitársaságnál kell – választásuk szerint – az érkezés, vagy az indulás szerinti országban kártérítést igényelniük. Ezért szükséges lenne, hogy a légicégnek minden desztinációjukon legyen képviselete, vagy legalább reklamáció-átvételi pontja. Ennek hiányában jelenleg az EU-n kívüli légitársaságok lassítják, sőt, ellehetetlenítik a jogérvényesítést, egyúttal etikátlan, jogtalan versenyelőnyt szereznek.

A jogérvényesítési eljárás egyszerűsítésével pedig tehermentesíteni kellene a tagállami bíróságokat. Ez jelenleg nagy probléma; az Európában legtöbbet utazó németek tavaly 40%-al több, 131 ezer keresettel éltek.[10] A növekedés elsősorban az AI-t alkalmazó jogsegély portálok térnyerésének a következménye.[11]

Amihez jelenleg jogunk van[12]

Az utasjog tartalma

A légiutasok járattörlés és -késé esetén (1) kártérítésre, (2) ellátásra, és (3) átfoglalásra vagy jegyár visszatérítésre jogosultak. A három igény a feltételek fennállta esetén párhuzamosan illeti meg őket.

Az utasjog hatálya

A kártérítési kötelezettség a légitársaság székhelyétől függetlenül kiterjed minden (1) EU-n belüli, és (2) EU-ból induló járatra, továbbá az (3) EU-ba érkező és az EU-ban honos légitársaság által üzemeltetett járatra, ha az utas a nem EU ország joga szerint nem részesült kártérítésben.

A kártérítés mértéke

A kártérítés átalány, ami 14 napon belüli járattörléskor, és 3 órát meghaladó késénél illeti meg az utast. Mértéke (1) 1500km útitávig 250, (2) 3500km-ig 400, (3) e felett 600 euró.

Átszállás esetén, ha az utas egyben foglalta a kettő, vagy több repülést, akkor jogosult kártérítésre, ha több mint 3 órával később érkezett meg a célállomásra.

Az utast járattörlésnél, a távolságtól és a törlés időpontjától függetlenül – választása szerint – ár visszatérítés, vagy átfoglalási jog is megilleti. Járattörlésnek számít az is, ha az érkezési időpontot legalább egy órával módosította a légitársaság.

Csomagban foglalt üdülésnél járattörlés, és 5 órát meghaladó késé esetén az utas a részvételi díj arányos részét érvényesítheti a légitársaságon.

A pénzbeli kártérítés akkor is jár, ha a légitársaság az igényérvényesítést megelőzően utalványt adott az utasnak, ennek összegétől függetlenül. Feltéve, hogy ezt nem használta fel az utas.

Az utas ellátása

Az utast 2 óra várakozás után snack és frissítő, 3 óra után komplett étkezésen, 5 óra után pedig elszállásolás és teljes ellátás illeti meg. Ha mind erről nem gondoskodik a légitársaság, meg kell térítenie az utas hasonló költségeit.

Ha a reptéren derül ki, hogy a járatot törölték, és az utas az átfoglalás mellet dönt, azonnal jár neki az ellátás.

A légitársaság menetesülése

A légitársaság mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha vis maior, tehát rendkívüli, a légitársaság által nem befolyásolható körülmény miatt lehetetlenül a teljesítés. Ilyen például az ítéletidő, a politikai zavargás, a sztrájk, vagy az alkalmazottak előre nem kalkulálható, tömeges munkaképtelensége, például járvány miatt.

A légitársasági alkalmazottak sztrájkja nem mentesülési ok; vis maior-nak csak (1) a társaságtól független, és (2) a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen szervezeteknél, például a légiirányítóknál történő munkabeszüntetés számít.

Szintén nem vis maior, ami (1) a légiközlekedés szokásos lefolyásával függ össze és (2) a légitársaság által befolyásolható. Ilyenek a technikai és szervezési problémák, a munkaerőhiány, a megelőző járat késésből eredő késés.

Nem jár kártérítés, ha (1) a légiutas nem fizetett a jegyért, így például a légitársaságtól kapott ajándékutalványt használt fel, vagy ha (2) legkésőbb 45 perccel az indulás előtt nem check-olt be a járatra, feltéve, hogy ezt a légitársaság lehetővé tette.

Bizonyítási teher

A légitársaságnak kell bizonyítania a vis maior fennállását, valamint, hogy minden elvárhatót megtett a teljesítési akadály elkerülésére és leküzdésére – mondta ki 2020-as ítéletében az Európai Bíróság.[13]

Tájékoztatási kötelezettség

A légitársaság köteles az utasokat (1) a foglaláskor, (2) a repülőtéren, valamint (3) a kártérítési esemény felmerülésekor is tájékoztatni a jogaikról és a jogérvényesítés módjáról.

Igényérvényesítés határideje

A kártérítési igény az utazás időpontjától számított 3 évig érvényesíthető.

Igényérvényesítés menete

A kárigény 4 lépcsőben, a rendelet által meghatározott sorrendben érvényesíthető: (1) a légitársaságnál, (2) tagállami fogyasztóvédelmi hatóságnál, (3) független közvetítő fórum, kvázi választott bíróság előtt, (4) az illetékes tagállami bíróságnál benyújtott keresettel.

Az igényérvényesítéséhez mindössze (1) a repülőjegyre, vagy beszállókártyára és (2) az utazásra jogosító igazolványra, valamint adott esetben (3) a felmerült költségek igazolására van szükség.

A légitársaságnak gondoskodnia kell a költségmentes igényérvényesítésről. Így a légitársaságnál való igénybejelentésnek nem lehet költsége, tehát például ingyenesen hívható zöldszámot kell biztosítani.

Néhány példa

A Budapest-London járat (1727km) 4 órát késik. A késés tehát több 3 óránál, az út pedig 1500km-nél. Az utas (1) 400 euró kártérítésre, (2) 2 óra után snackre és frissítőre, újabb órával később pedig komplett étkezésre, valamint (3) egyszeri ingyenes kommunikációra (telefon, vagy internethasználat) jogosult.

Egy család (2 felnőtt, 2 gyerek) Budapest-Barcelona (1925km) járatra foglalt június 15-én 7 órára, amit június 10-én töröl a légitársaság, két lehetőséget felajánlva: ár visszatérítés, vagy átfoglalás június 16-án 10 órára. A törlés tehát 14 napon belüli, a távolság pedig több 1500km-nél. A családot megilleti (1) 4*400 euró kártérítés; választása szerint (2a) ár visszatérítés, vagy (2b) átfoglalás; (3a) előbbi esetben 7 napon belüli ár visszatérítés pénzben, (3b) utóbbi esetben 15-ről 16-ra szállás teljes ellátással és hotel-reptér transzferrel, valamint a felmerült költségek, például extra szabadság megtérítése.

A Budapest-Róma (1164km) útra időben becheckolt utas a reptéren tudja meg, hogy a gép túl van könyvelve. Ez 14 napon belüli járattörlésnek számít 1500km-nél rövidebb távolságnál. Az utas választhat (1a) ár visszatérítés és (1b) átfoglalás között; (2a) jogosult 250 euró kártérítésre; és (2b) másnapra történő átfoglalás esetén elszállásolás, teljes ellátás, transzfer és költségtérítés illeti meg.

Dr. Petrus Szabolcs LL.M.

Fotó: Freepik

