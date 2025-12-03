Kezdőlap Autó JóAutók.hu: novemberben is az erős forint pörgette a használtautó-importot
JóAutók.hu: novemberben is az erős forint pörgette a használtautó-importot

Novemberben a DataHouse adatai szerint 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 12 százalékos havi csökkenés, de 14,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 9660-as értékét. A második félévben a forint erősödének köszönhetően jelentősen megugrott a használtautók behozatala – hívta fel a figyelmet szerdai elemzésében a JóAutók.hu.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy az augusztusi szezonális visszaeséstől eltekintve a második félévben végig 11 ezer felett alakult a havi használtautó import, ami összefüggésben áll a forint erősödésével. Az év elejéhez képest ugyanannyi forintösszegből 6-8 százalékkal értékesebb autót lehet vásárolni – fűzte hozzá.

A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy a tavalyi 111 ezer helyett idén mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba.

A használtimportot továbbra is a Volkswagen vezeti 12,8 százalékkal, mögötte az Opel és a Ford áll 8,5-8,5 százalékkal, majd az Audi 6,5, a Toyota 5,9 százalékos részesedéssel követi őket. A tavaly még ötödik BMW idén 4,4 százalékkal a nyolcadik helyre csúszott vissza, a Hyundai és a Mercedes részesedése 5,1, illetve 4,9 százalék volt – közölték.

A január és november közötti időszakban a használtautó behozatal éves szinten 15,3 százalékkal 118 257-re emelkedett. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 117 510-re bővült, ami 7,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 109 729-es darabszámot.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A cégek szabadon használhatják fel az adómegtakarítást

A cégek visszajelzése alapján az adók mellett az adminisztratív terheket is enyhítették, így az egyéni vállalkozóknak a bevallásokat nem havonta, hanem negyedévenként kell majd beadni, míg a társasági adóelőleg befizetés értékhatárát 5 millióról 20 millió forintra emelték.
Gazdaság

Berobbant az Otthon Start, októberben minden rekord megdőlt

A szerződések számát tekintve is jelentős emelkedés történt, októberben összesen 9676 lakáscélú hitelszerződést írtak alá. Szeptemberhez képest ez 70 százalékos ugrás, tavaly októberhez képest 55 százalékos volt az emelkedés mértéke.
Hírek

Pénzek gyorsuló külföldre áramlása? Igen! Tömeges pénzmenekítés? Egyáltalán nem!

a külföldi megtakarítások növekedése valós jelenség, de nem tömeges és nem rendszerszintű, a külföldi megtakarítások mértéke rendre nő, de a teljes lakossági vagyonhoz képest például gyakorlatilag nem változott idén (10,5% nagyságrendű volt Q1-ben és most Q3 is ennyi).
Gazdaság

NAV: két kattintással be lehet kerülni a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA)

Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA),
Tovább
Hírek

Elindult a jegyértékesítés a Mátraszentistváni Síparkban

Élményt a fa alá: elindult a jegyértékesítés a Mátraszentistváni Síparkban – Pazar kilátással és kedvezményekkel készülnek a szezonra
Tovább
Gazdaság

Mind-Diák Szövetkezet: a szezonális munkák órabére 10-20 százalékkal magasabb, mint az állandó fix munkáké

A 25 év alatti diákok az szja-mentesség miatt bruttó és nettó szinten is ugyanakkora összeget kapnak kézhez
Tovább
Hírek

OECD: Rugalmasan reagál, de továbbra is törékeny a világgazdaság

A kiadási és adópolitikai döntéseknek a fenntartható gazdasági növekedés megerősítésére kell összpontosítaniuk.
Tovább
Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
