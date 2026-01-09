Hirdetés
Jóautók.hu: tavaly 128 155 használt autó érkezett külföldről

AzÜzlet.hu

Tavaly a Datahouse adatai alapján 128 155 használt autó érkezett külföldről, ez 15,5 százalékkal több, mint 2024-ben – közölte a jóautók.hu.

A használt személyautók behozatala különösen az év második félévben élénkült meg, amikor az euró árfolyama tartósan a 400 forint alá került.

A fellendülés az árfolyamhatás mellett azzal magyarázható még, hogy az euróban mért árak is csökkentek, megszűntek ugyanis az alkatrész-ellátási zavarok az újautó-piacon. Korábban emiatt nőtt a kereslet a használt járművek iránt, ami az árak emelkedésével járt – írták.

A 2025-ös márkarangsort 12,8 százalékos piaci részesedéssel a Volkswagen vezeti, majd az Opel és a Ford következik 8,5-8,5 százalékkal.

Az Audi 6,6 százalékot, a Toyota 5,8 százalékot ért el, a hatodik helyre az évről évre erősödő Hyundai jött föl 5,1 százalékkal.

A jóautók.hu a mostani folyamatok alapján idén is emelkedést vár. Az import erősödése 2023 óta tart, előtte éveken át csökkent, a járvány előtt az éves darabszám többször is meghaladta a 150 ezret.

Ezt a szintet várhatóan a 2026-os sem fogja megközelíteni, de a nyugati országokból a környezetvédelmi előírások szigorításai miatt sok autó szorul ki, így a magyar vevők kedvezőbb áron vehetnek használt járműveket idén – tették hozzá. ( jóautók.hu./MTI)

