Jöhet Hollywood! – Új filmstúdiók várják a bécsi filmipar felvirágzását

Az osztrák főváros kikötőjében új, forgatási munkákra kiválóan alkalmas filmcsarnokokat adtak át.

Alig két év építkezés után hivatalosan is megnyitotta kapuit Bécs két új filmes csarnoka: a HQ7 Studios. A megvalósítás az osztrák főváros kikötő társasága, a Hafen Wien, mely a Wien Holding leányvállalata, valamint a CC Real International és 3MPG, nemzetközi ingatlanbefektetési és vagyonkezelő vállalat, együttműködésének köszönhető, akiknek álma egy nemzetközi szabványok szerint tervezett filmstúdió létrehozása volt.

A bécsi filmipar számára jelentős fejlesztésnek és könnyítésnek számít, hogy az új stúdiók révén a korábbi Rosenhügel-Filmstudió bezárása után keletkezett űrt ezáltal sikerült betölteni. A bécsi filmesek azelőtt ugyanis jobbhíjján az üresen álló ipari épületek és raktárak átalakítására kényszerültek, ami nem volt túl költséghatékony, illetve sok szervezést, erőbefektetést igényelt.

A bécsi kikötő területe és épületei már azelőtt is népszerű helyszínek voltak a film- és sorozatgyártás számára. Ezen a területen készült többek közt a Tetthely című közkedvelt sorozat is. A HQ7 Studios most egy új korszakot nyit a bécsi filmiparban. Jól felszerelt csarnokaival kényelmes helyszínt nyújt hazai és nemzetközi produkciók számára, ami nemcsak a helyi gazdaságra lehet fellendítő hatással, hanem a város turisztikai vonzerejét is növeli. A stúdiók felszereltsége nagyszabású és átgondolt: a két új, összesen 3.000 négyzetméteres hangár teljesen hangszigetelt, és lehetőséget biztosít arra, hogy két produkció egyidejűleg valósuljon meg. A modern technikai berendezések mellett a stúdiók 180 tonnáig terhelhetők, teljesen akadálymentesítettek, és számos környezettudatos megoldással lettek ellátva, mint pl. a napelemrendszeres energia szolgáltatás, aminek köszönhetően akár évi 80.000 kg széndioxid is megtakarítható.

“A HQ7 Studios üzemeltetésével a nemzeti és nemzetközi produkcióknak mostantól professzionális környezet áll rendelkezésükre: jól képzett stábok és most már a stúdiók, jelmezek, smink, műhelyek és raktárak bérlése még inkább megkönnyíti egy film létrejöttét. Nem beszélve arról, hogy ezáltal a helyi kellékgyártó, felszerelés- és jelmezkölcsönző szolgáltatók munkáját is egyre többen megismerik és értékelik világszerte.” – mondja Anu Shanker, a HQ7 Studios ügyvezető igazgatója. A produkciók többsége Németországból érkezik, míg a brit piac is egyre aktívabb érdeklődést mutat az új bécsi filmstúdiók iránt. Az üzemeltetők 2025-re változatos osztrák, nemzetközi és akár hollywoodi játékfilmekre, sorozatok gazdag kínálatára számítanak.