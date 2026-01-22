Hirdetés
Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermek számára

Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek – közölte a kormány a Facebook-oldalán szerdán.

A közzétett tájékoztató szerint adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását.

Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül, Vendéglátó Kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, “2027-től papírmentessé tesszük a szektort” – olvasható a bejegyzésben.

Az intézkedések többsége 2026 januárjától és februárjától lép hatályba, míg a szektor teljes papírmentessé tételét célzó elem 2027. január 1-jén indul.

Somlyai Zoltán, az MSZÉSZ elnöke üdvözli az 5+1-es kormányzati intézkedéscsomagot – derült ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének közleményéből.

Az elnök hangsúlyozta:  „A vendéglátás és a szállodaipar az elmúlt években rendkívüli terheket viselt, ezért minden olyan intézkedés, amely az adminisztratív, adózási és finanszírozási nyomást enyhíti, érdemi segítséget jelent a vállalkozások számára. Az 5+1-es csomag olyan irányba mutat, amely hozzájárulhat a szektor stabilizációjához.”

Somlyai Zoltán szerint különösen fontos, hogy a döntéshozók ezzel a támogatással a turizmus GDP-hez való hozzájárulását segítik, elismerve a vendéglátás gazdasági jelentőségét, hiszen a szektor nemcsak jelentős foglalkoztató, hanem a belföldi és nemzetközi turizmus egyik meghatározó pillére is.

Kiemelte, hogy a szakma részéről továbbra is elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet, valamint a hosszú távon fenntartható szabályozás, és bízik abban, hogy az 5+1-es intézkedéscsomag a jövőben további, a szektor egészét támogató lépések alapját képezheti.

