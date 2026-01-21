Jön a CUPRA városi kompaktja

Hirdetés
A CUPRA 2026-ban érkező elektromos városi kompakt modellje, a Raval már az előszériás tesztvezetések fázisába lépett, így körvonalazódik, milyen műszaki és méretbeli irányt képvisel a márka következő generációs villanyautója.

A Volkswagen MEB+ platformjára épülő, elsőkerék-meghajtású CUPRA Raval közel négy méteres hosszával a városi kategóriát célozza, miközben a gyártó szerint a vezetőközpontú hangolás és a praktikus belső kialakítás a mindennapi használaton túl hosszabb utakra is alkalmassá teszi. A modell 2026-ban kerül piacra az elektromos városi járműcsalád első tagjaként, gyártása Martorellben indul, a Volkswagen Csoport Core márkáinak közös, jövőbe mutató projektjének részeként.

