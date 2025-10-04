Kezdőlap Mozaik Jön a Trump dollár az elnök arcképével?
Mozaik
Jön a Trump dollár az elnök arcképével?

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Donald Trump Fotó:Trump.com

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma azt vizsgálja, hogy Donald Trump arcképe szerepeljen egy új, egy dolláros emlék érmén, amelyet az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából bocsátanának ki 2026-ban.

A  Bloomberg cikke szerint a tervek szerint az érme egyik oldalán Trump profilképe, a másikon pedig az amerikai zászló előtt felemelt öklének ábrázolása és a „FIGHT, FIGHT, FIGHT” felirat szerepelne – utalva arra a szlogenre, amelyet Trump tavaly, az ellene végrehajtott merényletkísérlet után használt. Az érme tartalmazná a hagyományos „LIBERTY” és „1776–2026” jelölést is.

A terv alapját egy 2020-ban elfogadott törvény adja, amely lehetővé teszi a pénzverde számára, hogy az Egyesült Államok 250. évfordulóján emlékérméket bocsásson ki. Ugyanakkor a szabályozás kifejezetten tiltja élő személy portréjának szerepeltetését a hivatalos fizetőeszközökön, ami komoly jogi kérdéseket vet fel a tervezett érmével kapcsolatban. A szakértők szerint a megoldás az lehet, hogy az érme nem forgalmi, hanem gyűjtői jellegű lesz, amely technikailag törvényes fizetőeszköz, de ténylegesen nem kerül széles körű használatba.

Az elképzelés azonban így is heves vitákat váltott ki. Támogatói szerint az érem Trump kitartását és az amerikai demokrácia szellemiségét jelképezné, ellenzői viszont politikai önreklámként és a hagyományos intézményi normák felrúgásaként értékelik. Különösen vitatott a „FIGHT” – harc – szlogen szerepeltetése, amely sokak szerint inkább politikai üzenet, semmint nemzeti szimbólum.

Nem ez az első eset, hogy amerikai pénzeken vita kerekedik a szimbolikáról, de Trump portréjának megjelenítése élő elnökként példa nélkülinek számítana. Kritikusai úgy vélik, az ötlet összhangban van Trump politikai stílusával, amelyben központi szerepet játszik a személyi imidzsének erősítése. A végleges döntés ugyanakkor még nem született meg: a pénzverde jelenleg csak vázlatokat készített, a projektet pedig a kormányzati működés ideiglenes leállása is lassítja.

Érsek M. Zoltán

