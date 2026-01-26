Hirdetés
Közlekedés
Jön az éves Budapest-bérlet – megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől

Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől, ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

A BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves Országbérlet (teljesárú és kedvezményes), az éves Pest vármegyebérlet (teljesárú és kedvezményes) – közölték.

 

Kapcsolódó cikkek

Hírek

A Ryanair csökkenő negyedéves nyereségről és emelkedő bevételről jelentett

Az olasz versenyfelügyelet szerint a Ryanair visszaélt erőfölényével, hogy megakadályozza az utazási irodák hozzáférését a szolgáltatásaihoz.
Gazdaság

Elindul az I-DEST Fenntartható Desztináció Díj, már lehet jelentkezni

Az I-DEST Fenntartható Desztináció Díj módszertana összhangban van az Európai Unió Zöld Átállás programjának (Green Transition) célkitűzéseivel, valamint a Global Sustainable Tourism Council (GSTC) nemzetközi standardjaival.
Gazdaság

A tőzsde ma már nem kiváltság, hanem versenyelőny

a banki finanszírozás egyre drágább, a fedezeti elvárások szigorúbbak, miközbeA a kockázati tőke belépése sokszor együtt jár az irányítás megosztásával. A tőzsdei forrásbevonás ebben a helyzetben egy harmadik utat kínál, amelynek lényege nem az eladósodás, hanem a mérleg megerősítése.
A Ryanair csökkenő negyedéves nyereségről és emelkedő bevételről jelentett

Az olasz versenyfelügyelet szerint a Ryanair visszaélt erőfölényével, hogy megakadályozza az utazási irodák hozzáférését a szolgáltatásaihoz.
