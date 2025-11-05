Jön az MI, és mindent felforgat a biztosításban!

A mesterséges intelligencia alkalmazása új lehetőségeket teremt az életbiztosítási szektorban – hangzott el a VII. Életbiztosítási Csúcstalálkozón Balatonfüreden. Márta Róbert, a Generali Biztosító igazgatósági tagja szerint az AI nemcsak az ajánlatkészítést gyorsítja, hanem a digitális kiszolgálás minőségét is javítja. A szakemberek szerint az okoseszközök – például egészségügyi applikációk és okosórák – adatai révén a biztosítók a jövőben célzottabban mérhetik fel a kockázatokat, ami új irányokat nyithat a termékfejlesztésben és a prevencióban is.

A Pénzkultúra Alapítvány a Canada Sales Congress-szel együttműködésben idén a Balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezte meg a VII. Életbiztosítási Csúcstalálkozót, ahol a szakma legismertebb nemzetközi szereplői – többek között Tony Gordon, Jim Ruta és Solomon Hicks, az MDRT (Million Dollar Round Table) tagjai – osztották meg tapasztalataikat. A kongresszus célja a hazai életbiztosítási értékesítés nemzetközi szintre emelése volt.

Kihívások a magyar piacon

Közép-Kelet-Európában az emberek 80%-a a szerencsére bízza az életét. Az elmúlt évek válságai – a COVID-járványtól a magas inflációig – ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar családok pénzügyi biztonsága.

„A legtöbb magyar család anyagi biztonsága teljesen a kereső személyektől függ. Ha velük bármi történik, a család könnyen bajba kerülhet” – mondta Solymár Attila, a Pénzkultúra Alapítvány alapítója.

A Gallup International kutatóintézet a Vienna Insurance Group (VIG) megbízásából készített reprezentatív felmérése szerint a közép-kelet-európai lakosság – Magyarországot is beleértve – 80%-a nem gondol arra, mi lesz vele, ha baleset éri, és bízik abban, hogy az állam fedezi a költségeket, ha valami miatt munkaképtelenné válik. A nemzetközi kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók 58%-a igényt tart pénzügyi tanácsadásra, amit Havas Gábor, az UNION Biztosító elnök-vezérigazgatója biztatónak tart.