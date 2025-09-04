Kezdőlap HR Jótékonysági "Bátor süti" a Danubius Hotelstől
HR
Jótékonysági “Bátor süti” a Danubius Hotelstől

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Jótékonyság Világnapja alkalmából a Danubius Hotels egy különleges süteménnyel hívja közös jótettre vendégeit. A „Bátor Süti” megvásárlásával nemcsak egy izgalmas desszerttel gazdagodhatunk, hanem hozzájárulhatunk a Bátor Tábor Alapítvány küldetéséhez is. A sütemény eladásából származó 790 forint minden egyes darab után az alapítványt támogatja, amely élményterápiás programokkal segíti a súlyosan beteg gyermekek és családjaik lelki gyógyulását.

A Danubius Hotels évek óta elkötelezett támogatója a Bátor Tábornak. A szállodalánc ezúttal cukrászainak kreativitásával állt elő: hónapokig tartó kísérletezés eredményeként született meg a „Bátor Süti”, amely szeptember 5-től az év végéig elérhető a vállalat hat budapesti szállodájában. „A legfontosabb hozzávaló az élmények gyógyító erejébe vetett hitünk” – emelte ki Fabriczki Petra, a Danubius Hotels kommunikációs igazgatója, hozzátéve: a sütemény megvásárlásával a vendégek nemcsak ízélményt kapnak, hanem részt is vállalnak a tábori kalandok megvalósításában.

Az édesség szimbolikájában is a Bátor Tábor értékei köszönnek vissza: a fehércsokoládé a tisztaságot, a csilipaprika a bátorságot, az avokádó az egészséget, a robbanócukor pedig a gyermeki vidámságot jelképezi. „A desszert játékossága és különleges ízei harmonizálnak mindazzal, amit a tábor képvisel: a kalanddal, a kíváncsisággal és a gyermeki örömmel” – hangsúlyozta Szabó Andrea, a Bátor Tábor adományszervezési és marketing igazgatója.

A „Bátor Süti” 2025. szeptember 5. és december 31. között kóstolható meg a Hilton Budapest, a Radisson Blu Béke Hotel, a Danubius Hotel Helia, a Danubius Hotel Astoria, a Danubius Hotel Hungaria és a Danubius Hotel Arena éttermeiben. A vendégek így egyetlen desszerttel egyszerre élhetnek át kulináris élményt és adhatnak erőt a gyógyuláshoz.

