Kezdőlap Zöld üzlet Jött Trump és bedobta a törülközőt a globális banki klíma-szövetség.
Zöld üzlet
No menu items!

Jött Trump és bedobta a törülközőt a globális banki klíma-szövetség.

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu
A szövetség, amely egykor több mint 140 tagot foglalt magában, feloszlott, miután Donald Trump megválasztását követően számos hitelező kilépett a szervezetből. 

A Net-Zero Banking Alliance (NZBA), a globális banki szektor klímavállalásait koordináló szervezet, bejelentette, hogy azonnali hatállyal megszünteti működését. A The Times szerint a döntés hátterében tömeges kilépések állnak: a tagintézmények, különösen az Egyesült Államokban működők, sorra jelezték, hogy kivonulnak az együttműködésből, miután Donald Trump újraválasztása után az amerikai kormányzat politikája a fosszilis energiaipar felé mozdult el, és visszavonások történtek a megújuló energiaitallal és klímapolitikai célokkal kapcsolatban.

Az NZBA eredetileg 2021-ben jött létre az ENSZ támogatásával, Mark Carney (volt Bank of England-kormányzó, ma Kanada miniszterelnöke) kezdeményezésére. A a cél: a bankok hitelezési, befektetési és tőkepiaci tevékenységeit igazítani a párizsi klímaegyezmény céljaihoz – azaz a 2050-re kitűzött nettó-zéró emissziós célhoz.

A kezdeti siker nem volt elhanyagolható: több mint 140 bank csatlakozott világszerte, és az NZBA komoly presztízst teremtett a klímaorientált pénzügyi működés terén. Azonban az utóbbi időszak politikai és piaci változásai megrogyasztották a szervezet fenntarthatóságát. A legfontosabb kérdés pedig megmaradt: ha egy ilyen globális együttműködésnek kényszerűen vége van, mi lesz a klímapénzügyek mozgatórugóival?

Kivonulások mint katalizátorok

A radikális változások kiváltója az amerikai bankok tömeges kilépése volt. Az olyan nagy szereplők, mint a JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America már korábban jelezték távozási szándékukat, miután az USA politikai légköre egyre kevésbé volt támogató a szigorú klímavállalásokkal szemben. Később az Egyesült Királyságbeli nagy bankok – mint a Barclays és a HSBC – is követték a példát.

A kilépések nem pusztán szimbolikus lépések: a környezet, a befektetési portfóliók és a finanszírozási stratégiák visszarendezését jelzik. A bankok rádöbbentek, hogy ha a politikai környezet nem támogatja a klímavállalásokat – akár jogi, akár szabályozói nyomás formájában –, akkor nehéz fenntarthatóvá tenni azokat.

Ez a visszavonulás azzal a praktikus realitással is összekapcsolódik, hogy a bankszektorban – különösen az USA piacán – a szabályozói és politikai környezet változik: az ESG (környezet, társadalom, vállalatirányítás) modell sok helyen politikai célponttá vált, és az állami támogatás hiánya, illetve az ellenérdekelt erők nyomása komoly kihívásokat jelent.

Mi marad hátra az NZBA útán?

Noha az NZBA mint szervezet feloszlik, nem minden “aktív tartalom” tűnik el. A közlemény szerint továbbra is elérhetők lesznek azok az iránymutatások és dokumentumok, amelyeket korábban kidolgoztak a bankok számára, hogy segítsék őket a klímaprioritások beépítésében. Azonban az ellenőrzési és tagsági alapú felelősségvállalás, a peer-monitoring (tagok közti felügyelet) és a koordináció funkciói megszűnnek.

Ez azt jelenti, hogy a klímapénzügyi törekvések egyénileg maradnak a bankok kezében, anélkül, hogy egy nemzetközi szervezeti keret biztosítaná a konzisztens nyomon követést és összehasonlítást.

Érsek M. Zoltán

Kapcsolódó cikkek

Turizmus

Uniós forrás is segíti a szabadidős infrastruktúra javítását – Szénpataki kulcsosház

Az erdőjárás, gyaloglás, túra kerékpározás iránt növekednek az igények, felmérések szerint jelenleg a lakosság mintegy 60 százaléka vesz részt- váltakozó rendszerességgel az effajta szabadidős programokban.
Tovább
Gazdaság

A MOHU Budapest vezetése tárgyal a szakszervezetekkel

A közleményben a cég elnézést kér az ügyfelektől a hajnalban váratlanul kezdődött, előre be nem jelentett, vadsztrájk nyomán adódó szolgáltatási fennakadások miatt.
Tovább
Hírek

Az intelligens vízmegoldások segíthetnek megvédeni a magyar városokat az egyre gyakoribb villámárvizektől

Miközben a klímaváltozás hatására egyre nagyobb aggodalmat jelent a vízkészletek csökkenése és a szárazságok gyakoribbá válása, a hirtelen, intenzív esőzések veszélye is nő. Spanyolországban...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Jött Trump és bedobta a törülközőt a globális banki klíma-szövetség.

Zöld üzlet
A szövetség, amely egykor több mint 140 tagot foglalt...
Tovább

Meglepő, hol költöttek idén nyáron a legtöbbet a K&H SZÉP kártyáival

Gazdaság
A legtöbb tranzakció a legnagyobb ételkisszállító cégeknél valósult meg közel 550 millió forint összértékben, de a hazai üdülésfoglalások értéke is meghaladta a 70 millió forintot.
Tovább

Fordulat a személyi hiteleknél – alig van már 10 százalék feletti kamat

Bank
Ma már szinte minden nagybank 10 százalék körüli kamattal kínálja  maga top ajánlatát, és nem csak nagy összegekre.  
Tovább

A Trump féle vámcsavar felforgathatja az autóspiacot

Autó
Donald Trump amerikai elnök jelentős vámcsökkentést fontolgat az amerikai...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Meglepő, hol költöttek idén nyáron a legtöbbet a K&H SZÉP kártyáival

A legtöbb tranzakció a legnagyobb ételkisszállító cégeknél valósult meg közel 550 millió forint összértékben, de a hazai üdülésfoglalások értéke is meghaladta a 70 millió forintot.
Tovább
Bank

Fordulat a személyi hiteleknél – alig van már 10 százalék feletti kamat

Ma már szinte minden nagybank 10 százalék körüli kamattal kínálja  maga top ajánlatát, és nem csak nagy összegekre.  
Tovább
Hírek

Az azonosítatlan drónok tönkretehetik a polgári légiközlekedést

Az elmúlt években történt, akár a terrorcselekmények határát súroló...
Tovább
Gazdaság

Orbán Viktor: fix 3 százalékos hitel indul a vállalkozásoknak

hétfőtől a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát levisszük 3 százalékra.
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Gazdaság

Több százmilliós nagyságrenddel bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz.
Tovább
Edukáció

A digitális térben előforduló veszélyekre hívja fel a fiatalok figyelmét a GVH

Közleményében a GVH a szülőknek azt javasolja, hogy figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat - letöltés, vásárlás - előtt. Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben.
Tovább
Hírek

Megérkezett Londonba első szállodájával az a&o Hostels

Európa legnagyobb magántulajdonban lévő hostelcsoportja, az a&o Hostels megvásárolta a korábbi DoubleTree by Hilton Docklands Riverside hotelt, ezzel megnyitva első londoni szállodáját. A fokozatos felújításra 21 millió fontot fordítanak, miközben az ingatlan továbbra is szállodaként fog működni, nem hostellé alakul. A szálloda 500 szobával és 2100 ággyal rendelkezik majd, és az ár-érték arányt kereső egyéni utazókat, családokat célozza meg.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Jött Trump és bedobta a törülközőt a globális banki klíma-szövetség.

A szövetség, amely egykor több mint 140 tagot foglalt magában, feloszlott, miután Donald Trump megválasztását követően számos hitelező kilépett a szervezetből.  A Net-Zero Banking Alliance...

Meglepő, hol költöttek idén nyáron a legtöbbet a K&H SZÉP kártyáival

A legtöbb tranzakció a legnagyobb ételkisszállító cégeknél valósult meg közel 550 millió forint összértékben, de a hazai üdülésfoglalások értéke is meghaladta a 70 millió forintot.
© 2025 | www.azuzlet.hu