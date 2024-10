Jóváírásokkal és ajándékokkal küzdenek a bankok a fiatalok kegyeiért

A fiatalok vonzó ügyfelek a bankoknak, ezért a számlanyitásért cserébe akár több tízezer forintos jóváírásokat és egyéb kedvezményeket, ajándékokat kínálnak nekik. A Bank360.hu összegyűjtötte az aktuálisan elérhető akciókat.

Nem csak a diákokat célozzák a bankok fiataloknak szóló kedvezményes bankszámla ajánlatai, de a tanévkezdés hónapjában különösen felpörögnek az akcióik, amelyek közül több szeptember után is elérhető marad. A kedvezmények maximális kihasználása érdekében a leggyakrabban diákszámlának hívott, de a már nem tanuló fiatalok által is igénybe vehető konstrukciókat érdemes alaposan összevetni, és nem csupán az azonnali jóváírások összegét, hanem azok feltételeit is megnézni. A tartós kedvezményekkel is hasznos számolni, mert ezekkel többet is lehet spórolni a nyitásért kapott ajándék pénznél – javasolják a Bank360.hu szakértői.

Az összehasonlító pénzügyi portál összegyűjtötte a bankok fiataloknak szóló kedvezményes számláihoz kapcsolódó aktuális ajánlatokat.

Az OTP Banknál a Junior számlával szinte ingyen ki lehet hozni a bankolást 24 éves korig. Nem kell fizetni a számlanyitásért, elengedik a bankkártya kibocsátási díját és az éves díjait is. További kedvezmény, hogy havonta 100 ezer forintos keretösszegig ingyenes az átutalás. A Junior számla tulajdonosai emellett 5-30 százalék közötti pénzvisszatérítést kaphatnak minden hónapban, ha a kedvezményprogramban résztvevő partnereknél vásárolnak bankkártyával. A tanévkezdéshez kapcsolódó, október 20-ig élő akció, hogyha 16 és 24 év közötti fiatalok számlanyitás esetén a Persely funkciót is igénylik, akkor 20 ezer forint jóváírást kaphatnak, azaz ennyi ajándékpénzzel kezdhetik a takarékoskodást.

A CIB Bank minden megnyitott diákszámla mellé JBL fülest kínál. 18-24 év közötti ügyfelek számára az ECO ForYou bankszámlának nincs számlavezetési díja, emellett az első éves kártyadíjat sem kell kifizetni, ha december 31-ig megnyitja azt.

Az Erste Bank 2024. október 31-ig történő számlanyitás esetén kínál 40 ezer forintos jóváírást abban az esetben, ha a diáknak előtte, illetve legkésőbb 2024. június 30-án nem volt erstés bankszámlája. A kedvezményes számlanyitáshoz bankkártyát is kell igényelni és aktiválni is szükséges azt a soron következő hónap végéig. Továbbá két évig nem lehet bezárni a számlát, különben vissza kell fizetni a jóváírt összeget.

A Gránit Bank a szelfis diákszámlanyitásért 40 ezer forint jóváírást kínál. Aki szeptember 30-ig nyit számlát a Gránitnál és mellé Platinum kártyát igényel, az egy fejhallgatót is kaphat. A plusz ajándékot az első 100 igénylő kapja meg, a kedvezmény feltétele pedig a számlanyitás és a kártyaigénylés mellett legalább öt bankkártyás vásárlás, minimum 1000 forint értékben.

A K&H Bank több korosztály számára is kínál jóváírási kedvezményt, azonban eltérő mértékben. 14-18 éves kor között 20 ezer forint jóváírásra lehet szert tenni, ha a számlanyitást követő első hónap végéig legalább 10 ezer forint érkezik a számlára. Emellett meg kell adni egy érvényes e-mail címet és el kell fogadni a marketing megkeresésekre vonatkozó nyilatkozatot (utóbbi csak a 16 év felettiekre vonatkozik).

A 18-26 év közöttiek akár 40 ezer forint jóváírást is kaphatnak, ha a nyitás után legalább 50 ezer forint érkezik a számlára, illetve, ha legalább öt vásárlás történik bankkártyával, minimum 1000 forint értékben. Emellett legalább két aláírást igénylő tranzakcióra van szükség a mobilbankban.

Az MBH Banknál a diákszámlanyitással 30 ezer forintot lehet bezsebelni szeptember 30-ig. Feltétele a jóváírásnak, hogy a számlatulajdonosnak bankkártyát kell igényelni, illetve a számlanyitást követő második hónap végéig legalább öt alkalommal kell kártyával vásárolnia.

A Raiffeisen Bank Yelloo bankszámla megnyitása mellé 20 ezer forint jóváírásra lehet szert tenni, ha a számlanyitást követően, de legkésőbb 2024. november 15-ig legalább öt alkalommal vásárol a diák bankkártyával, minimum 1000 forint értékben. További feltétel, hogy egy éven belül nem lehet megszüntetni a számlát. Emellett a bankkártyás vásárlások után visszatérítést is ad a bank, 2024. november 28-ig a fizetések 10 százalékát, összesen maximum 10 ezer forintig.

Az UniCredit Banknál 35 ezer forint jóváírást kínál a bank, Diákszámla Zéró megnyitásáért 2024. szeptember 30-ig. A jóváírás feltételei között van, hogy a számlanyitó igényeljen bankkártyát és netbankot, adjon meg e-mail címet, és a számlanyitást követő hónap végéig legalább 5 darab kimenő tranzakciót teljesítsen, minimum 1000 forint/darab értékben.