Jubileumát ünnepli a Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom

Huszadik alkalommal indul útjára a Diósgyőri Mikulásvonat, amely már több százezer gyermek álmát váltotta valóra. Az ünnepi díszbe öltözött Mikulásvonat, a lenyűgöző fényerdő és a találkozás a Mikulással olyan élményt nyújt, amelynek köszönhetően már hazánk egyik legnépszerűbb téli gyermekprogramjának nevezhetjük. A jubileumi mikulásvonat november 27-től december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol újabb kalandok várják a család minden tagját.​

Több mint húsz évvel ezelőtt a Diósgyőrért Alapítvány lelkes lokálpatriótái az ÉSZAKERDŐ Zrt.-vel partnerségben indították útjára a Diósgyőri Mikulásvonatot. Az elképzelés az volt, hogy a családok kiszakadva a hétköznapokból egy igazi mesevilágba kirándulhassanak hazánk legszebb nyomvonalú erdei kisvonatán, a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. Az első Mikulásvonat 2003-ban zakatolt a Bükkben. A Covid miatt az esemény néhány évig nem tudott megvalósulni, de annál nagyobb várakozás mellett tért vissza 2023-ban.

Húsz esemény, több mint háromszázezer látogató

Az első Mikulásvonat elindulása óta több mint háromszázezer látogató élvezhette a Bükk erdeinek téli hangulatát és a mesék magával ragadó erejét. Az elmúlt években a Mikulásvonat karácsonyi fényekbe öltözött, az előadások 700 négyzetméteres fűtött rendezvényteremben leltek otthonra, a Mesebirodalom pedig több százezer karácsonyi égővel világítja meg az utat a Mikulás házához.

Jóval több egy ünnepi kisvonatnál

Az esemény történetét az a több százezer gyermek és felnőtt idézi föl, akik a Mikulásvonattal ellátogattak a Mesebirodalomba. Ezen az élményen a család minden tagja egyaránt osztozik, és a közös történetük részévé válik. Generációk élték át gyermekként, majd tértek vissza felnőttként a Mikulásvonatra. Ezt a varázslatot elhivatott szereplőink keltik életre, és hiszünk abban, hogy mindaddig tovább él, amíg őszintén igyekszünk örömet szerezni a családoknak – vélekedik a jubileum kapcsán Kása Tamás, a szervezésért felelős vezető.

Különlegességek − a síneken túl is tart a varázs

A Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom a Bükk-hegység egyedülálló gyermekprogramja, mely évente több mint tizenhatezer látogatót vonz. A program országos szinten is egyedülálló, hiszen 18 napig elérhető, és hatalmas területen berendezett téli mesebirodalommal várja a családokat. Az erdei kalandot az évente változó tematikájú, zenés-táncos gyermekműsor is különlegessé teszi, amelyet látványos díszletek között, fűtött nézőtéren élhetnek át a családok.

A szervezők elkötelezettek amellett, hogy minél több gyermek átélhesse az önfeledt játék és mikuláskaland varázsát. Ezért a Mesebirodalom évről évre több ezer sérült és nehéz helyzetű gyermek számára is megnyitja kapuit, akik sokszor számunkra is példát mutatnak, hogyan fedezzük fel az életünkben jelen lévő csodákat.

Program 2025-ben – Grincs és Trollok 2.

A jubileumi gyermekelőadásokon két közkedvelt mese, a Grincs és a Trollok 2 hősei szórakoztatják a családokat. A vidámság mellett a Mesebirodalom lakói fontos emberi értékekről is mesélnek, miközben fejlesztik a gyermekek képzelőerejét, önkifejezését és empátiáját.

A Diósgyőri Mikulásvonat 2025. november 27-től december 14-ig zakatol a Mesebirodalomba, de a hűséges látogatók már előre készülnek a november 6-i délelőttre is, amikor elkezdődik a jegyek értékesítése. A jegyértékesítési felület november 6-án 10 órakor nyílik meg az egyéni látogatók előtt, de a 10 főnél nagyobb létszámú csoportok már most is jelezhetik foglalásukat a mikulasvonat.hu weboldalon található űrlapon keresztül.

Fontos információ az érdeklődők számára, hogy a Mesebirodalom nem csupán Mikulásvonattal, hanem egyénileg is látogatható, az erre vonatkozó díjszabás és részletek megtalálhatóak az esemény weboldalán.

Az esemény a Diósgyőrért Alapítvány és az ÉSZAKERDŐ Zrt. közös szervezésében valósul meg.

További részletek:

PROGRAM: https://mikulasvonat.hu/programterv/

JEGYÁRAK: https://mikulasvonat.hu/egyeni-jegyarak/

https://mikulasvonat.hu/eloadas/

CSOPORTOKNAK: https://mikulasvonat.hu/csoportos-jegyarak/

FACEBOOK KÖZÖSSÉG: https://www.facebook.com/ADiosgyoriMikulasvonat/.

YOUTUBE: www.youtube.com/@mikulasvonatdiosgyori3615