Kezdőlap Turizmus Jubileumát ünnepli a Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom
Turizmus
No menu items!

Jubileumát ünnepli a Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom

AzÜzlet.hu

Fotó: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

Huszadik alkalommal indul útjára a Diósgyőri Mikulásvonat, amely már több százezer gyermek álmát váltotta valóra. Az ünnepi díszbe öltözött Mikulásvonat, a lenyűgöző fényerdő és a találkozás a Mikulással olyan élményt nyújt, amelynek köszönhetően már hazánk egyik legnépszerűbb téli gyermekprogramjának nevezhetjük. A jubileumi mikulásvonat november 27-től december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol újabb kalandok várják a család minden tagját.​

Több mint húsz évvel ezelőtt a Diósgyőrért Alapítvány lelkes lokálpatriótái az ÉSZAKERDŐ Zrt.-vel partnerségben indították útjára a Diósgyőri Mikulásvonatot. Az elképzelés az volt, hogy a családok kiszakadva a hétköznapokból egy igazi mesevilágba kirándulhassanak hazánk legszebb nyomvonalú erdei kisvonatán, a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. Az első Mikulásvonat 2003-ban zakatolt a Bükkben. A Covid miatt az esemény néhány évig nem tudott megvalósulni, de annál nagyobb várakozás mellett tért vissza 2023-ban.

Húsz esemény, több mint háromszázezer látogató

Az első Mikulásvonat elindulása óta több mint háromszázezer látogató élvezhette a Bükk erdeinek téli hangulatát és a mesék magával ragadó erejét. Az elmúlt években a Mikulásvonat karácsonyi fényekbe öltözött, az előadások 700 négyzetméteres fűtött rendezvényteremben leltek otthonra, a Mesebirodalom pedig több százezer karácsonyi égővel világítja meg az utat a Mikulás házához.

Jóval több egy ünnepi kisvonatnál

Az esemény történetét az a több százezer gyermek és felnőtt idézi föl, akik a Mikulásvonattal ellátogattak a Mesebirodalomba. Ezen az élményen a család minden tagja egyaránt osztozik, és a közös történetük részévé válik. Generációk élték át gyermekként, majd tértek vissza felnőttként a Mikulásvonatra. Ezt a varázslatot elhivatott szereplőink keltik életre, és hiszünk abban, hogy mindaddig tovább él, amíg őszintén igyekszünk örömet szerezni a családoknak – vélekedik a jubileum kapcsán Kása Tamás, a szervezésért felelős vezető.

Különlegességek − a síneken túl is tart a varázs

A Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom a Bükk-hegység egyedülálló gyermekprogramja, mely évente több mint tizenhatezer látogatót vonz. A program országos szinten is egyedülálló, hiszen 18 napig elérhető, és hatalmas területen berendezett téli mesebirodalommal várja a családokat. Az erdei kalandot az évente változó tematikájú, zenés-táncos gyermekműsor is különlegessé teszi, amelyet látványos díszletek között, fűtött nézőtéren élhetnek át a családok.

A szervezők elkötelezettek amellett, hogy minél több gyermek átélhesse az önfeledt játék és mikuláskaland varázsát. Ezért a Mesebirodalom évről évre több ezer sérült és nehéz helyzetű gyermek számára is megnyitja kapuit, akik sokszor számunkra is példát mutatnak, hogyan fedezzük fel az életünkben jelen lévő csodákat.

Program 2025-ben – Grincs és Trollok 2.

A jubileumi gyermekelőadásokon két közkedvelt mese, a Grincs és a Trollok 2 hősei szórakoztatják a családokat. A vidámság mellett a Mesebirodalom lakói fontos emberi értékekről is mesélnek, miközben fejlesztik a gyermekek képzelőerejét, önkifejezését és empátiáját.

A Diósgyőri Mikulásvonat 2025. november 27-től december 14-ig zakatol a Mesebirodalomba, de a hűséges látogatók már előre készülnek a november 6-i délelőttre is, amikor elkezdődik a jegyek értékesítése. A jegyértékesítési felület november 6-án 10 órakor nyílik meg az egyéni látogatók előtt, de a 10 főnél nagyobb létszámú csoportok már most is jelezhetik foglalásukat a mikulasvonat.hu weboldalon található űrlapon keresztül.

Fontos információ az érdeklődők számára, hogy a Mesebirodalom nem csupán Mikulásvonattal, hanem egyénileg is látogatható, az erre vonatkozó díjszabás és részletek megtalálhatóak az esemény weboldalán.

Az esemény a Diósgyőrért Alapítvány és az ÉSZAKERDŐ Zrt. közös szervezésében valósul meg.

További részletek:

PROGRAM: https://mikulasvonat.hu/programterv/

JEGYÁRAK: https://mikulasvonat.hu/egyeni-jegyarak/

https://mikulasvonat.hu/eloadas/

CSOPORTOKNAK: https://mikulasvonat.hu/csoportos-jegyarak/

FACEBOOK KÖZÖSSÉG: https://www.facebook.com/ADiosgyoriMikulasvonat/.

YOUTUBE: www.youtube.com/@mikulasvonatdiosgyori3615

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Turizmus

Novembertől megújult sétákon fedezhetjük fel a veszprémi várnegyedet

Novembertől megújult sétákon vehetnek részt a veszprémi várnegyedbe látogatók, akik a Szent Mihály Főszékesegyház és az altemplom, valamint a Szent György Kápolna mellett a barokk Érseki Palota kiemelt tereit és a Gizella Kápolnát is felfedezhetik. A Biró-Giczey Házban továbbra is megtekinthető az Év kiállítása díjjal elismert Bogáncs és liliom című különleges tárlat, de a látogatók ebben a hónapban már a várnegyed két új Szűz Mária-szobrát is megcsodálhatják.
Tovább
Turizmus

Feltárulnak a fáraók kincsei: megnyílt a Grand Egyptian Museum (GEM)

Fotó:gem.eg A világ legnagyobb, egyetlen civilizáció régészeti leleteit bemutató múzeuma, a kairói Grand Egyptian Museum (GEM) két évtizednyi munka és 1 milliárd dolláros költségvetés után...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Jubileumát ünnepli a Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom

Turizmus
Huszadik alkalommal indul útjára a Diósgyőri Mikulásvonat, amely már több százezer gyermek álmát váltotta valóra. Az ünnepi díszbe öltözött Mikulásvonat, a lenyűgöző fényerdő és a találkozás a Mikulással olyan élményt nyújt, amelynek köszönhetően már hazánk egyik legnépszerűbb téli gyermekprogramjának nevezhetjük. A jubileumi mikulásvonat november 27-től december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol újabb kalandok várják a család minden tagját.​
Tovább

Átfogó korszerűsítés indul a természetvédelmi adatbázisokban

Agrár
Jelentősen megnövekedtek a természetvédelmi adatkörök, így az adatbázisok korszerűsítésére van szükség. Erre a célra indul egy 970 millió forint értékű projekt uniós és hazai vissza nem térítendő forrásból – jelentette be Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, szerdán, a 16. MAVIR madárvédelmi konferencián, Budapesten.
Tovább

Kimutatható az elektromos autók áttörése a globális autópiacon

Autó
A globális autópiac soha nem látott ütemben alakul át: a világ negyven legfontosabb autópiacán értékesített új autók közel 21 százaléka már teljesen elektromos meghajtású.
Tovább

Mindenki az Otthon Startra figyel, miközben a személyi kölcsönöknél dőlnek a rekordok

Gazdaság
Július után ismét 100 milliárd forint feletti összegű személyi kölcsönre szerződtek a háztartások 2025. szeptemberben. Idén ez már a második ilyen hónap volt, egyelőre töretlen a népszerűsége a kelendő fogyasztási kölcsönnek. A babaváró hitelből idén még nem fogyott annyi, mint szeptemberben.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
Tovább
Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Gazdaság

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel.
Tovább
Autó

Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.
Tovább
Hírek

Az év első kilenc hónapjában éves szinten csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt

Az év első kilenc hónapjában országosan és éves összevetésben csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt; a budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.
Tovább
Gazdaság

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább
Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Jubileumát ünnepli a Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom

Huszadik alkalommal indul útjára a Diósgyőri Mikulásvonat, amely már több százezer gyermek álmát váltotta valóra. Az ünnepi díszbe öltözött Mikulásvonat, a lenyűgöző fényerdő és a találkozás a Mikulással olyan élményt nyújt, amelynek köszönhetően már hazánk egyik legnépszerűbb téli gyermekprogramjának nevezhetjük. A jubileumi mikulásvonat november 27-től december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol újabb kalandok várják a család minden tagját.​

Átfogó korszerűsítés indul a természetvédelmi adatbázisokban

Jelentősen megnövekedtek a természetvédelmi adatkörök, így az adatbázisok korszerűsítésére van szükség. Erre a célra indul egy 970 millió forint értékű projekt uniós és hazai vissza nem térítendő forrásból – jelentette be Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, szerdán, a 16. MAVIR madárvédelmi konferencián, Budapesten.
© 2025 | www.azuzlet.hu