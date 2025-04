Július 1-től újabb szigor az online számlaadat-szolgáltatásban. Itt van mire figyeljünk.

Az Online Számla rendszerbe jelentett számlaadatok pontosságának javítása érdekében újabb szigorítás várható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről a figyelmeztető- (WARNING) és hibaüzenetek (ERROR) kapcsán, mely szigorítás tervezett élesítése 2025. július 1.

Az intézkedés során 21 darab WARNING üzenet típusát sorolja át az adóhatóság ERROR kategóriába – írják a PWC adószakértői. Ez azt jelenti, hogy ezen hibaüzenetekkel érintett számlák figyelmeztetés helyett nem kerülnek majd jelentésre az Online Számla rendszerben. Az alábbiakban összefoglalunk néhány jelentősebb és tapasztalataink alapján gyakrabban előforduló esetet, amelyek július 1-től már súlyos hibaként jelennek meg, és így megakadályozzák a sikeres számlaadat-szolgáltatást.

Adószámokra vonatkozó üzenetek

Az eÁfa bevezetésének közeledtével az áfabevallás helyes kiajánlásának és megfelelő ellenőrzési eredmények visszaadásának érdekében az adóhatóság egyre nagyobb hangsúlyt fektet az adószámok helyes feltüntetésére. Ez kiemelten igaz azokra az esetekre, amikor egy áfacsoport adószáma helyett a csoporttag egyedi adószámát adják meg, illetve amikor az adatszolgáltatás részeként az egyedi tagi azonosító helyett a csoport adószámát tüntetik fel az adott mezőben. A frissítés részeként mindkét WARNING üzenet átkerül ERROR kategóriába, így amikor az ügylet valamelyik oldalán áfa csoport található, kiemelten fontos az adatszolgáltatás minőségének ellenőrzése a július 1-i élesítés előtt.

Kulcsfontosságúvá válik a helyes vevőkód

Kiemelten fontos az adószám helyes jelentése mellett a megfelelő vevőkód alkalmazása az ügyletek esetén. A Közösségen belüli adómentes értékesítésre utaló kódok közül a KBAET, EUFADE és EUFAD37 esetén a vevő áfa státuszára egyéb (OTHER) jelölés lesz megengedett. Más esetekben nem lesz sikeres az adatszolgáltatás a felsorolt kódokon. Továbbá egy új WARNING üzenetet is bevezet majd az adóhatóság: amennyiben a vevő áfa státusza OTHER, de az adatszolgáltatásban ennek ellenére egy HU előjelű belföldön érvényes adószám szerepel, az július 1-től már WARNING üzenetet generál az adott számla kapcsán. Ez tehát nem fogja akadályozni az adatszolgáltatás sikerességét, azonban felhívja az adózók figyelmét arra, hogy szükséges az adatszolgáltatás felülellenőrzése.

A fenti intézkedésekkel az adóhatóság feltételezhetően készül az Európai Bizottság VAT in the Digital Age jogalkotási csomagjának végrehajtására, melynek részeként a Közösségen belüli eladásokhoz kapcsolódó számlák adatszolgáltatása felváltja majd a közösségi összesítő nyilatkozatot. Az erre történő felkészülés egyik kezdő lépéseként szigorodik a partner áfa státuszának ellenőrzése a számlaadatok riportálásánál.

Módosító okiratokra vonatkozó üzenetek

A módosító számlák adatainak online jelentésekor minden esetben kötelező feltüntetni az előzmény-számla sorszámát. Ezen gyakorlat kapcsán a szigorítás az alábbi hibaüzeneteket érinti (július 1-jéig tehát ezek WARNING üzenetek voltak, míg azt követően ERROR üzenetek lesznek):

Módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számláéval: Ez a figyelmeztetés akkor merül fel, ha a módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számla sorszámával.

A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat: Módosító vagy érvénytelenítő számlaként beküldött számla esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott előzmény számlára korábban már érkezett érvénytelenítő, azaz sztornó számláról szóló adatszolgáltatás – STORNO műveleti kóddal. Ennek indoka az, hogy egy számla sztornójával az adott számlalánc már lezárásra kerül. Ez nem azt jelenti, hogy a kétlépcsős számlakorrekció technikai okokból a múlté, csupán arra kell figyelemmel lenniük a vállalatoknak, hogy kétlépcsős számlamódosítás esetén MODIFY műveletkóddal szükséges az adatszolgáltatást elvégezni, ellenkező esetben sikertelenné válik az adatszolgáltatás.

Számlamódosítás sorszáma irreális: Figyelmeztet, amennyiben módosító vagy sztornó számla beküldés esetén az eredeti számlára kiállított módosító okiratok száma irreálisan nagy, 1.000 feletti (az úgynevezett “modificationIndex” értéke).

Módosító okiratok rendszeres kiállítása esetén tehát szükséges lesz felülvizsgálni az alkalmazott gyakorlatot, hiszen a fent felsorolt hibák 2025. júliusától megakadályozzák az adatszolgáltatás sikerességét.

A fentieken túl a rendszer nem engedi majd riportálni azon adatszolgáltatásokat sem, amelyek esetén az 1-es árfolyamérték nem forint pénznemhez társul, vagy a megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém, azaz kívül esik a megjelölt határokon – például euró esetén 250-nél kisebb vagy 500-nál nagyobb.

Figyelembe véve, hogy olyan típushibák kerülnek átcsoportosításra július 1-jével ERROR kategóriába, amelyek fennállása nem minden esetben ismert a vállalatok számára, javasoljuk, hogy végezzék el az Online Számla adatok rekonsziliációját a megadott dátum előtt. Azaz érdemes megvizsgálni, hogy egy adott – éves vagy több hónapos – időszakban milyen WARNING üzeneteket kapott a társaság, és ezek alapján lehet azt látni, hogy van-e köztük olyan üzenet, ami július 1-jétől már ERROR-ra fog változni, tehát sikertelenné teszi az adatszolgáltatást. Ez azért is kiemelten fontos, mert az adóhatóság a 2025-ös év során kitüntetett figyelmet fordít az adategyeztetési eljárásokra, amelyek kifejezetten az Online Számla eltérések kiküszöbölését szolgálják.

Összességében az intézkedések tovább erősítik az adóhatóság azon egyértelmű szándékát, hogy ösztönözze az adózókat az online számlaadat-szolgáltatás minőségének javításában. Ugyanakkor ez nem csupán azt a célt szolgálja, hogy helyes adatok felett gyakoroljon ellenőrzést az adóhatóság, hanem elősegíti azt a – nem is olyan távoli – célkitűzést, hogy a jövőben megvalósulhasson az eÁfa rendszerre való áttérés.