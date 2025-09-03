Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az 1,3 millió belföldi vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 850 ezer vendéget és 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbi vendégek 62 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,1 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,3 százalékkal elmaradt a 2024. júliusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,8 százalékkal), a leginkább pedig a Győr-Pannonhalma és a Sopron-Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7 százalékkal). Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 5,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 8,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,3 százalékkal nőtt 2024 júliusához képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,1 millió külföldi vendég közel 2,9 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 736 ezer vendéget és mintegy 1,8 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak-írta az MTI.

Az utóbbi vendégek 74 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4,0 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 9,1 százalékkal meghaladta a 2024. júliusit.

Az előző év azonos hónapjához viszonyítva a külföldi vendégek száma a legerőteljesebben (16 százalékkal) Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább (9,2 százalékkal) pedig a Mátra-Bükk térségben csökkent. Budapesten 10 százalékkal több, a Balatonnál 3,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 38 357 turisztikai szálláshely, ezen belül 3045 kereskedelmi, illetve 35 312 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1028 szálloda és 1187 panzió volt nyitva július egy részében vagy egészében- derült ki.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 139,9 milliárd forint volt, folyó áron 1,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 1,1 százalékkal kevesebbet, 7,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Január-júliusban az előző év azonos időszakához képest 6,4 százalékkal több, összesen közel 10,7 millió vendéget regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken. A belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11 százalékkal több (közel 5,4 millió, illetve 5,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken – közölte a KSH.