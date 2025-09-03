Kezdőlap Gazdaság Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit
Gazdaság
Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Illusztráció: Bigstock

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az 1,3 millió belföldi vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 850 ezer vendéget és 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbi vendégek 62 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,1 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,3 százalékkal elmaradt a 2024. júliusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,8 százalékkal), a leginkább pedig a Győr-Pannonhalma és a Sopron-Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7 százalékkal). Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 5,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 8,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,3 százalékkal nőtt 2024 júliusához képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,1 millió külföldi vendég közel 2,9 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 736 ezer vendéget és mintegy 1,8 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak-írta az MTI.

Az utóbbi vendégek 74 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4,0 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 9,1 százalékkal meghaladta a 2024. júliusit.

Az előző év azonos hónapjához viszonyítva a külföldi vendégek száma a legerőteljesebben (16 százalékkal) Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább (9,2 százalékkal) pedig a Mátra-Bükk térségben csökkent. Budapesten 10 százalékkal több, a Balatonnál 3,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 38 357 turisztikai szálláshely, ezen belül 3045 kereskedelmi, illetve 35 312 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1028 szálloda és 1187 panzió volt nyitva július egy részében vagy egészében- derült ki.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 139,9 milliárd forint volt, folyó áron 1,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 1,1 százalékkal kevesebbet, 7,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Január-júliusban az előző év azonos időszakához képest 6,4 százalékkal több, összesen közel 10,7 millió vendéget regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken. A belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11 százalékkal több (közel 5,4 millió, illetve 5,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken – közölte a KSH.

Gazdaság

Magyar milliók indulhatnak Dubaj felé a 3%-os hitel ellenére

Szeptembertől indul a 3%-os lakáshitel az Otthon Start Program részeként, ami sokaknak könnyebbséget jelenthet az otthonteremtésben. Befektetési célú vásárlás esetén azonban már nem ennyire egyértelmű az előny – hívja fel a figyelmet Szabó Kinga Judit, a Manara Properties vezérigazgatója. Szerinte a magyar piacon a bérletidíj-hozam gyakran nem haladja meg a 3%-os hitelkamatot, ezzel szemben Dubajban 8–10%-os hozam is elérhető, miközben az ingatlanokat 0%-os kamattal, részletfizetésre lehet megvásárolni, és nem utolsó szempont, hogy a fejlesztés időszaka alatt akár 30%-os értéknövekedés is realizálható.
Hírek

Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Agrár

Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Gazdaság
Agrár
Gazdaság
Hírek
Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Gazdaság

BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.
Egészség-ügy

Uniós támogatással készült útmutató befektetőknek, hogy fellendüljön a közép-kelet-európai egészségügyi innováció

Az EU támogatásával megvalósuló Healthy Investment Central and Eastern Europe (HICEE) projekt keretében most egy olyan útmutató jelent meg, amely kézzelfogható segítséget nyújt a nemzetközi befektetőknek ahhoz, hogy felfedezzék a régióban rejlő, eddig kiaknázatlan lehetőségeket.
Hírek

Megnyílik Bécs energiasemleges sportközpontja, a Sport Arena Wien

A második kerületben található, korszerű létesítmény egész napos, ingyenesen látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket.
Hírek

1,5 billió forint! Mindenki szegényházi a Premier League átigazolási szezonja mellett. Itt megnézheti a számokat.

Illusztráció:premierleague.com  Az európai futball átigazolási piaca 2025 nyarán újabb rekordokat...
Gazdaság

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Gazdaság

Itt a roham: Több ezer ügyfél jelentkezett egy nap alatt a fix 3 százalékos hitelre

Tehát egy nappal az indulást követően ma még jobb otthon startosnak lenni, beindult a verseny, egy nap alatt több százezer forinttal lettek gazdagabbak az elsőlakás-vásárlók.
Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
