Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó
adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca
rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.

Az MNB által frissen publikált adatok szerint 2025 júliusában 142,02 milliárd forint volt az
újonnan kötött jelzáloghitel-szerződések szerződéses összege, ami júniushoz viszonyítva
1,67 milliárd forint visszaesést jelent (-1,2%). Az enyhe visszaesés ellenére elmondható,
hogy a júliusi eredmény a 2025-ös év harmadik legjobbja. Év/év alapon pedig változatlanul
bővülésről beszélhetünk, ugyanis a 2024. júliusi 136,84 milliárd forintot 3,8%-kal múlta felül az idei kihelyezés értéke.

A 2025. január-júliusban kihelyezett jelzáloghitelek szerződéses összege 951,47 milliárd
forintot tett ki, ami 22%-kal múlta felül a tavalyi év azonos időszaki kihelyezését (779,94
milliárd forint). Pedig a java majd csak ezután érkezik, hiszen a szeptember 1-jén elindult
Otthon Start Programtól mindenki a hitelpiac további jelentős bővülését várja, így szinte
biztosan kijelenthetjük, hogy a 2025-ös kihelyezés rendkívüli módon felülmúlja majd a
korábbi évek eredményeit.

Némi visszaesés történt a szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében is, ahol a júniusi
10,75 milliárd forinttal szemben júliusban csupán 10,41 milliárd forint került kihelyezésre (-
3,2%). Ugyanakkor év/év alapon továbbra is bővülésről beszélhetünk, elvégre a tavaly júliusi 9,52 milliárd forintot 9,3%-kal múlta felül az idén júliusi eredmény.

Újabb csúcs a személyi hitelek piacán

A személyi hitelek piacán 14,18 milliárd forinttal bővült a kihelyezés idén június-július
viszonylatában, ami 15,3%-os növekedést jelent egyetlen hónap leforgása alatt. Év/év
alapon még ennél is jelentősebb a bővülés mértéke, a 2024 júliusi 80,09 milliárd forintot
33,6%-kal múlta felül az idén júliusi kihelyezés.
A személyi hitelek az egész 2025-ös év eddig eltelt részében jól teljesítettek, január –
júliusban 634,3 milliárd forint volt az új személyi hitelek szerződéses összege, ami 40,5%-os bővülést jelent a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 451,48 milliárd forinthoz képest.

Nőtt a babaváró és a munkáshitel iránti érdeklődés

Júliusban ismét fellendült a babaváró hitel iránti érdeklődés – míg júniusban 18,13 milliárd,
addig egy hónappal később már 20,28 milliárd forint volt az újonnan kötött szerződések
összege (+11,9%). Ugyanakkor év/év alapon továbbra is visszaesésről beszélhetünk,
ugyanis a tavalyi év azonos időszakában még 21,29 milliárd forint volt az újonnan kihelyezett babavárók szerződéses összege (-4,7%).
A nyár második hónapjában a munkáshitel iránti érdeklődés is emelkedett, jóllehet a
kihelyezett 13,49 milliárd forint hitelösszeg meg sem közelítette a februári, 28,57 milliárd
forintos csúcsot. A júniusi, 13,04 milliárd forinthoz képest azonban 3,5% az emelkedés
mértéke.

