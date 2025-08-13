Kezdőlap Hírek Kamatdöntés - Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban
Hírek
Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

AzÜzlet.hu

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

A tanács egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A júliusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.

A tanácstagok értékelése szerint a világgazdasági környezet változatlanul bizonytalan. Több döntéshozó kiemelte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámokkal kapcsolatos fejleményeket a globális és hazai kilátások szempontjából egyaránt kiemelt figyelemmel szükséges követni.

A döntéshozók véleménye szerint a jegybank továbbra is az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud leginkább hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez.

Több tanácstag felhívta a figyelmet arra, hogy a monetáris transzmisszió szempontjából kiemelt hazai pénzügyi piacok a bizonytalan külső környezetben is stabilak maradtak. Több döntéshozó megjegyezte, hogy a külső kamatkörnyezet alakulását továbbra is bizonytalanság övezi. A piaci árazás alapján az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve tekintetében idén kettő, míg az Európai Központi Bank esetében egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre lehet számítani. Az elmúlt hónap során a régiós jegybankok közül a lengyel jegybank 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, míg a cseh és a román jegybank nem változtatott a kamatkondíciókon.

A hazai infláció értékelése kapcsán több tanácstag kiemelte, hogy a beérkező adatok a júniusi Inflációs jelentés előrejelzésével összhangban alakultak. Egyes tanácstagok felhívták a figyelmet arra, hogy az infláció továbbra is a toleranciasávon kívül tartózkodik. Többen megjegyezték, hogy a hatósági és önkéntes árkorlátozó intézkedések összesen 1,5 százalékponttal mérsékelték az inflációt júniusban a jelentés szerint. A gazdaságban az inflációs alapfolyamatok változatlanul erősek.

Az inflációs kilátásokról több döntéshozó hangsúlyozta, hogy a korábban azonosított felfelé mutató kockázatok változatlanul fennállnak. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy ezen kockázatok mellett szigorú monetáris kondíciók biztosításával érhető el az inflációs cél. Egyes tanácstagok felhívták a figyelmet arra, hogy a júniusi Inflációs jelentésben kiemelt kockázati tényezőként azonosított lakossági inflációs várakozások továbbra is érdemben magasabban alakulnak az árstabilitással konzisztens szintnél. A várakozások horgonyzása kulcsfontosságú az árstabilitás elérése érdekében.

A monetáris tanács következő kamatmeghatározó ülését augusztus 26-án tartja, amelyről szeptember 10-én 14 órakor tesz közzé rövidített jegyzőkönyvet.

 

