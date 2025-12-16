Kamatdöntés – Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa szerint az inflációs környezetet övező kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé, és indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása – áll a testület indoklásában, amelyet a kamatdöntés után tettek közzé. A monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén kedden.

Hozzátették, a monetáris tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.

Hangsúlyozták az elhúzódó kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek az enyhén javuló világgazdasági növekedésre. Németország gazdasági teljesítménye visszafogott maradt. Globálisan az infláció lassan mérséklődik, míg az euroövezetben a fogyasztói árak emelkedése a jegybanki cél körül alakul – írták.

A közleményben kitértek arra, hogy a hazai reálgazdaságot 2025 harmadik negyedévében is kettősség jellemezte. A lakossági fogyasztás támogatta, miközben a beruházások és a nettó export fékezték a GDP bővülését. Az elhúzódóan gyenge konjunktúra hatására a munkaerőpiac feszessége az elmúlt negyedévek során mérséklődött, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta historikus összevetésben továbbra is alacsony.

Kiemelték, novemberben az infláció 3,8 százalékra, a maginfláció 4,1 százalékra mérséklődött. A világpiaci nyersanyag- és élelmiszerárak csökkenése, valamint az erősebb forint beszerzési árakban való megjelenése támogatja a dezinflációt. Az elmúlt hónapokban az első félévinél mérsékeltebb havi átárazások jellemezték a teljes fogyasztói kosarat és a maginflációs termékkört is. A rövid távú vállalati árvárakozások novemberben is visszafogott dinamikát jeleztek, ugyanakkor a lakossági inflációs várakozások továbbra is stagnálnak.

Az év eleji vállalati átárazások alakulása, valamint az árréskorlátozások kivezetésének időzítése és hatása bizonytalanságot hordoz az inflációs kilátásokra nézve. Prognózisuk szerint az áremelkedés üteme 2026 elején ideiglenesen a 3 százalékos inflációs cél alá mérséklődik, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széle közelébe emelkedik.

A fogyasztóiár-index változékonysága mellett az inflációs alapfolyamatok a szeptemberi előrejelzéshez képest kedvezőbben alakulnak a jövő év folyamán, az erősebb forintárfolyam és a kedvezőbb külső költségkörnyezet hatására. A fogyasztói árak éves átlagban idén várhatóan 4,4 százalékkal, 2026-ban 3,2 százalékkal, 2027-ben pedig 3,3 százalékkal emelkednek. A 3 százalékos inflációs cél 2027 második felében érhető el fenntarthatóan – írták.

A monetáris tanács kockázati értékelése alapján a decemberi inflációs előrejelzés alappályáját kiegyensúlyozott kockázatok övezik. A Monetáris Tanács által kiemelt kockázati pályák a fogyasztás gyorsabb bővülésével, az inflációs várakozások lassú mérséklődésével, a geopolitikai feszültségek enyhülésével, illetve a vártnál lassabban javuló európai konjunktúrával számolnak. A monetáris politika a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, az inflációs várakozások jegybanki céllal összhangban lévő horgonyzásához, és ezáltal az inflációs cél fenntartható eléréséhez – áll a közleményben.

Hozzátették, a nemzetközi befektetői hangulat némileg javult az előző kamatdöntés óta. Decemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve 25 bázisponttal csökkentette irányadó rátájának célsávját, miközben a piac előretekintve további kamatcsökkentéseket áraz. Az Európai Központi Bank esetében a piacok az irányadó ráta változatlan szinten tartására számítanak. A régiós jegybankok közül a lengyel 25 bázisponttal mérsékelte irányadó rátáját, míg a cseh és a román jegybank nem változtatott a kamatkondíciókon.

A pénzügyi piaci stabilitás fenntartása és a monetáris transzmisszió hatékonyságának biztosítása érdekében az MNB a rendszeres FX-swap tendereket, illetve diszkontkötvény aukciókat decemberben hosszabb futamidővel is meghirdeti – áll a közleményben.