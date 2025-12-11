Kezdőlap Gazdaság Kamatot csökkentett a Fed
GazdaságHírek
No menu items!

Kamatot csökkentett a Fed

AzÜzlet.hu

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot, 3,75-4,00 százalékos sávra a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően.

A Fed az előző, szeptemberi monetáris politikai ülésen szintén negyed százalékponttal csökkentette, előzőleg öt monetáris politikai ülésen hagyta változatlanul 4,25-4,50 százalékon az irányadó dollárkamatsávot. Legutóbb tavaly decemberben mérsékelte a kamatot, szintén 25 bázisponttal.

Az irányadó kamat ezzel 2022 óta a legalacsonyabbra csökkent.

A mostani döntés indoklásában a Fed rámutatott, hogy a gazdasági tevékenység mérsékelt ütemben bővül. Az idén lassult a munkahelyek számának növekedése, és a munkanélküliségi ráta kissé emelkedett, de augusztusig alacsony szinten maradt; a legfrissebb mutatók is összhangban vannak ezekkel a fejleményekkel. Az infláció az év eleje óta emelkedett, továbbra is kissé magas szinten van.

Foglalkoztatási és inflációs céljainak támogatása érdekében, valamint a kockázatok egyensúlyának változását figyelembe véve a nyíltpiaci bizottság, a Federal Open Market Committee (FOMC) úgy döntött, hogy a szövetségi alapkamat célsávját 1/4 százalékponttal, 3 egész 3/4-től 4 százalékig csökkenti.

A bizottság hosszú távon a maximális foglalkoztatottság és a 2 százalékos infláció elérésére törekszik. Közleményében a bizottság kifejezte elkötelezettségét a teljes foglalkoztatás támogatása és az inflációs cél visszaállítása mellett.

A döntés indoklásában a Fed rámutat, hogy gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is nagy. Ennek megfelelően kifejezi elkötelezettségét a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatok szoros figyelemmel kísérésére. Megállapította egyúttal, hogy az elmúlt hónapokban nőttek a foglalkoztatásra nehezedő lefelé irányuló kockázatok.

A szövetségi alapkamat célsávja további kiigazításainak mérlegelésekor a bizottság gondosan értékelni fogja a beérkező adatokat, a változó kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát. A bizottság úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.

A közlemény leszögezi, hogy a monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelése során a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információknak a gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság készen áll a monetáris politika irányvonalának megfelelő kiigazítására, amennyiben olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését.

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

Hírek
2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább

Széles kínálatból válogathatnak a szaloncukrot vásárlók

Mozaik
A nagy áruházláncokban kapható márkák mellett erős a kereslet a jellemzően kis mennyiségben cukrászdákban vagy kézműves kisüzemekben készült termékek iránt is, amelyek jellemzően nem is kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.
Tovább

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

Gazdaság
A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

Hírek
A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Gazdaság

Kamatot csökkentett a Fed

A bizottság úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Hírek

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább
Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.

Széles kínálatból válogathatnak a szaloncukrot vásárlók

A nagy áruházláncokban kapható márkák mellett erős a kereslet a jellemzően kis mennyiségben cukrászdákban vagy kézműves kisüzemekben készült termékek iránt is, amelyek jellemzően nem is kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.
© 2025 | www.azuzlet.hu