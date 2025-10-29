Kezdőlap Hírek Kamatot csökkentett a Fed
Kamatot csökkentett a Fed

the facade of the federal reserve bank.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot, 3,75-4,00 százalékos sávra a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően.

A Fed az előző, szeptemberi monetáris politikai ülésen szintén negyed százalékponttal csökkentette, előzőleg öt monetáris politikai ülésen hagyta változatlanul 4,25-4,50 százalékon az irányadó dollárkamatsávot. Legutóbb tavaly decemberben mérsékelte a kamatot, szintén 25 bázisponttal.

Az irányadó kamat ezzel 2022 óta a legalacsonyabbra csökkent.

A mostani döntés indoklásában a Fed rámutatott, hogy a gazdasági tevékenység mérsékelt ütemben bővül. Az idén lassult a munkahelyek számának növekedése, és a munkanélküliségi ráta kissé emelkedett, de augusztusig alacsony szinten maradt; a legfrissebb mutatók is összhangban vannak ezekkel a fejleményekkel. Az infláció az év eleje óta emelkedett, továbbra is kissé magas szinten van.

Foglalkoztatási és inflációs céljainak támogatása érdekében, valamint a kockázatok egyensúlyának változását figyelembe véve a nyíltpiaci bizottság, a Federal Open Market Committee (FOMC) úgy döntött, hogy a szövetségi alapkamat célsávját 1/4 százalékponttal, 3 egész 3/4-től 4 százalékig csökkenti.

A bizottság hosszú távon a maximális foglalkoztatottság és a 2 százalékos infláció elérésére törekszik. Közleményében a bizottság kifejezte elkötelezettségét a teljes foglalkoztatás támogatása és az inflációs cél visszaállítása mellett.

A döntés indoklásában a Fed rámutat, hogy gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is nagy. Ennek megfelelően kifejezi elkötelezettségét a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatok szoros figyelemmel kísérésére. Megállapította egyúttal, hogy az elmúlt hónapokban nőttek a foglalkoztatásra nehezedő lefelé irányuló kockázatok.

A szövetségi alapkamat célsávja további kiigazításainak mérlegelésekor a bizottság gondosan értékelni fogja a beérkező adatokat, a változó kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát. A bizottság úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.

A közlemény leszögezi, hogy a monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelése során a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információknak a gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság készen áll a monetáris politika irányvonalának megfelelő kiigazítására, amennyiben olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését.

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.

