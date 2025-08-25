Kezdőlap Gazdaság Kamatverseny kezdődött a személyi hiteleknél
Kamatverseny kezdődött a személyi hiteleknél

AzÜzlet.hu

Soha nem látott tempóban száguld a személyi kölcsönök piaca: fél év alatt annyi hitelt vettek fel a magyarok, mint korábban egy teljes évben. A bankok nem csak mennyiségben, hanem kamatversenyben is új szintre léptek – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint őszre további kamatcsökkentési hullám jöhet. https://biztosdontes.hu/

Nagyon pörög a személyi hitelezés: a 2023-as évet leszámítva – amikor a lakáshitelek iránti kereslet drámaian lecsökkent – utoljára 2009-ben volt arra példa, hogy a folyósított hiteleken belül a személyi kölcsönök részaránya fél éven keresztül minden hónapban meghaladja a 30 százalékot.

Több mint másfél évtizede szintén a lakáshitel piac drasztikus fékezése volt az előretörés oka, hiszen a devizahitel-sokkot követően a lakosság távol tartotta magát a lakáshitelezéstől – emlékeztetett Gergely Péter a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Idén azonban teljesen más a helyzet. 2025 első félévében a családok lakáshitel-felvétele több mint negyedével haladta meg az egy évvel korábbit, és jutott el a 809 milliárd forintos idei szerződéses állományhoz.

Azaz idén nem a lakáshitel piactól való elfordulás okozza azt, hogy hat hónap alatt 527,3 milliárd forint értékben folyósítottak a bankok személyi hitelt. Ez 42 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

De ami ennél is meglepőbb – emelte ki Gergely Péter -, hogy fél év alatt sikerült meghaladni a 2023 folyamán egész évben folyósított 523 milliárd forintos forgalmat. Sőt, a korábban megdönthetetlennek hitt, 2019-es esztendő 559 milliárd forintos forgalma is jó eséllyel megdől, ha a júliusi adatok is megérkeznek majd – hívta a fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Gergely Péter még egy fontos változásra is figyelmeztetett: hosszú évek után nem csak a folyósított hitelösszeg, hanem a szerződések száma is meghaladta a már említett 2019-es adatot, hiszen június végéig több mint 166 ezer személyi kölcsön szerződés köttetett. Eközben 2019 hasonló időszakában a szerződések száma alig haladta meg a 157 ezret.

A munkáshitel sem képes fékezni a személyi hitelek piacát

Mindez annak fényében kiváló eredmény, hogy a babaváró hitel mellett már számottevő versenytársként a munkáshitel is megjelent a fedezetlen hitelek piacán. A kamatmentesen elérhető, maximum 4 millió forintos hitelösszegre az év első hat hónapjában 27 600 jelentkező volt, akik összesen 106,8 milliárd forint értékben vettek fel a kamatmentes kölcsönből.

Ennek az összegnek egy része a munkáshitel bevezetése nélkül a személyi kölcsönök piacát erősítette volna – vélekedett a BiztosDöntés.hu szakértője.

Gergely Péter szerint ugyanakkor egy dolgot biztosan köszönhetnek az ügyfelek a munkáshitelnek. Ez pedig az, hogy a pénzintézetek egyre komolyabb mértékben kezdtek el versenyezni az ügyfelekért.

Bár a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a folyósított személyi kölcsönök átlagos hitelköltsége az elmúlt hónapokban nem igazán változott, a 16,11 százalékos átlagos teljes hiteldíj-mutató több mint 150 bázisponttal alacsonyabb a 2024 júniusinál, amikor az átlagos kamat még 17,69 százalék volt.

Ennél is komolyabb jelzés Gergely Péter szerint, hogy a bankok mindinkább csökkentik kamataikat az átlagos, vagy azt valamennyivel meghaladó jövedelműek esetében is.

Az MBH Bank például a múlt héten döntött úgy, hogy a legkedvezőbb Super Plus konstrukciójához a korábbi 700 ezer forint helyett elegendő nettó 500 ezer forintos havi jövedelmet igazolni a 9,99 százalékos kamathoz. Feltétel ugyanakkor, hogy az igényelt hitelösszeg legalább 7 millió forint legyen.

Átlagos hitelösszegnél is bőven van 10 százalék alatti kamat

Nem mindenhol elvárás azonban az ilyen magas hitelösszeg, több bank már az átlagosnak számító, 3 millió forint igénylésekor is bemegy 10 százalék alá.

A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint ilyen feltételekkel jelenleg a Raiffeisen Bank kínálja a legkedvezőbb, 9,49 százalékos kamatot, ráadásul úgy, hogy a hitelnek nincs induló költsége sem.

Ugyancsak induló költség nélkül vehető fel az UniCredit személyi kölcsöne, ahol fixen 9,85 százalék a kamat, ám itt akár 80 ezer forint jóváírást is kaphat az, aki augusztus 31-ig igényli a hitelt, valamint teljesíti a meghatározott feltételeket.

A kamatversenyben az online igényelhető Erste Most Extra Személyi Kölcsön futott be a harmadik helyre a maga 9,89 százalékos kamatával, ám mivel itt a folyósítás díja 30 ezer forint, az egyéb költségeket is tartalmazó teljes hiteldíj-mutató (THM) alapján csak a negyedik helyet tudná megcsípni.

A fentieken kívül a CIB és a K&H Bank kamata csúszott be 10 százalék alá, mindkettő 9,99 százalékos kamattal érhető el jelenleg.

Ősszel tovább csökkenhetnek a kamatok

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ősszel ugyan a figyelem az Otthon Start lakáshitel felé fordul, ám várakozásai szerint épp a dinamika fenntartása érdekében a bankok ügyfelekért folyó versenye a személyi kölcsönöknél további kamatcsökkenést hozhat.

