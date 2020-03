Kanada. Felértékelődtek a helyi magyar közösségek

A kanadai magyar diaszpóra terveit is áthúzta a koronavírus járvány. Szenthe Anna, a Diaszpóra Tanács Kanadai elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke szerint ebben a helyzetben felértékelődtek a helyi magyar közösségek és a közösségi média szerepe.

– A koronavírus első jeleit a kanadai magyar közösségek a március 15-i megemlékezések eltörlésével kezdték komolyan venni – magyarázza Szenthe Anna. – Sok szervezet ünnepi műsort állított össze, az edmontoni amatőr színjátszók például egy rendhagyó, interaktív Pilvax kávéházzal készültek a megemlékezésre. A koronavírus járvány viszont felülírta a terveket, így az összetartás azon a hétvégén abban nyilvánult meg, hogy minden vezető érezte a veszély súlyát és a közösségükre való tekintettel felelősen, egész Kanadán keresztül koordinálva, egységesen hozták meg azt a döntést, hogy a megemlékezés elmarad.

A szervezetek irányítóival történt megbeszélések végül azt az eredményt hozták, hogy sok helyen csak a vezetők mentek el koszorúzni és ők tettek fel egy képet a facebookra a közösség nevében.

– Rendkívül összetartónak láttam a diaszpóra magyarságát, hiszen még az amerikai magyar szervezetekkel is egyeztettünk, így azt mondhatom az egész kontinens, együtt hozta meg ezt a felelősségteljes döntést. Mint közösség a vírus következő, komolyabb hatását akkor éreztük, amikor a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok levelet kaptak arról, hogy saját helyzetértékelésük alapján döntsenek: egészségük érdekében haza szeretnének-e térni, hogy Magyarországról, az interneten folytassák közösségépítő munkájukat, vagy továbbra is Kanadában szeretnék-e folytatni ezt. Végül mindenki a saját belátása szerint hozta meg döntését és vannak, akik azóta is Kanadában folytatják munkájukat.

Időközben azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy egyelőre május végéig minden tervezett közösségi programot törölni kell.

– Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr legutolsó üzenetében augusztus 31-ét határozta meg a rendezvényekés azok támogatásának szüneteltetésére. Ez az összetartozás évében, amikor olyan különleges programokkal készültünk, amelyek több közösségből egyszerre vonták volna be az itt élő magyarokat, még jobban érezteti hatását. Sajnos le kellett mondanunk a Kőrösi Csoma ösztöndíjasok számára a Niagarán szervezett zárókonferenciát, amelyet május 16-19 között tartottunk volna, valamint az erre épülő diaszpóra regionális gyűlést, amelyre Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár – aki a Stipendium Hungricum 2021 szeptemberében induló, a diaszpóra magyar fiataljait érintő programról tartott volna előadást, és Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság diaszpóráért felelős főosztályvezetője – is elfogadta személyes meghívásomat.

Szenthe Anna szavai szerint ebben a helyzetben a diaszpóra közösségei számára is felértékelődött az online megoldások, és a közösségi média szerepe.

– Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem tarthatunk közös programokat, egyre többen, kreatívan az internethez, facebookhoz fordultak. Egymás után jöttek létre azok a közösségi oldalak, ahol kulturális és gyermek programokat közvetítenek. Mesélnek felnőtteknek, gyermekeknek, színházi közvetítéseket, koncerteket sugároznak. A néptáncosok pedig az egész világot érintő, egymást a Legényes táncra való kihívásával szórakoztatták az internet „hullámlovasait”.

– Ezekben a nehéz időkben természetesen nem feledkezünk meg az idősebb magyarjainkról sem. Kanada városaiban minden magyar ház felelősnek érzi magát azon honfitársaink iránt, akik ezekben a napokban nem tudják ellátni magukat. Ennek keretében például a torontói magyar szervezetek összefogva, a mai napig több mint 750 adag főtt ételt szállítottak ki rászoruló, idős honfitársaiknak. És miközben a Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság évek óta a magyarság egyesítésén fáradozik, az összetartozás érzésének megteremtése régóta nem kapott akkora jelentőséget, mint a mai különleges időkben, amikor igazán fontos a kinti magyarok egymás közötti és az anyaországgal való kapcsolatának erősítése.