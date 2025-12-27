Kaphatsz-e állami támogatást, ha magad után fizeted a TB-t?

Ha valakinek nincs társadalombiztosítási jogviszonya, de egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet vagy fizet helyette az állam, akkor térítésmentes egészségügyi ellátásra jogosult. Ekkor nem áll fenn teljes biztosítási jogviszony, ami azt jelenti, hogy a biztosított nem jogosult pénzbeli ellátásokra, állami támogatásokra, néhány kivételes helyzettől eltekintve.