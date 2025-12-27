Kezdőlap Egészség-ügy Kaphatsz-e állami támogatást, ha magad után fizeted a TB-t?
Kaphatsz-e állami támogatást, ha magad után fizeted a TB-t?

Ha valakinek nincs társadalombiztosítási jogviszonya, de egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet vagy fizet helyette az állam, akkor térítésmentes egészségügyi ellátásra jogosult. Ekkor nem áll fenn teljes biztosítási jogviszony, ami azt jelenti, hogy a biztosított nem jogosult pénzbeli ellátásokra, állami támogatásokra, néhány kivételes helyzettől eltekintve.

Mivel általában szükséges a teljes értékű TB jogviszony állami támogatásokhoz, így ezek a pénzbeli juttatások nem vehetők igénybe azok számára, akik maguk után fizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Jogosultság hitelekre és támogatásokra

A vonatkozó rendeletek a támogatási jogosultságot alapvetően folyamatos TB jogviszonyhoz kötik, és legtöbbször 2 éves időtartamot írnak elő, illetve ha valaki legalább 1 éve átalányadózó egyéni vállalkozó, őstermelő, vagy KATA-s vállalkozó, akkor 1 év folyamatos TB-jogviszony is elegendő. A feltételeket pontosan az adott támogatásokra vonatkozó rendeletek tartalmazzák.

TB jogviszony igazolása szükséges az olyan állami támogatású hiteleknél, mint az

  • Otthon Start: alapesetben minimum 2 éves biztosítotti jogviszony;
  • CSOK Plusz: alapesetben minimum 2 éves biztosítotti jogviszony;
  • Falusi CSOK hitel: alapesetben minimum 2 éves biztosítotti jogviszony;
  • Babaváró hitel: alapesetben minimum 3 éves biztosítotti jogviszony;
  • Munkáshitel: minimum 180 nap biztosítotti jogviszony.

Ezeknél a hiteleknél az állami támogatás TB nélkül nem vehető igénybe. Egyes esetekben megjelenik kivételként a tanulói, hallgatói jogviszony, illetve az Otthon Startnál a gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) vagy ápolási díjban részesülőknek, illetve megváltozott munkaképességűeknek nem szükséges TB-jogviszonyt igazolni.

Ugyanakkor az utolsó 180 biztosítotti napra jellemzően szigorúbb feltételek vonatkoznak a támogatásoknál, így egyrészt az, hogy nem lehet külföldi jogviszony (kivéve ingázók az Otthon Startnál), másrészt nem lehet tanulói vagy közfoglalkoztatási jogviszony.

Miért nem elég a járulékfizetés?

Azért nem elég az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése a pénzbeli juttatások igénybevételére, mert a vonatkozó rendeletek társadalombiztosítási jogviszonyt írnak elő.

Ennek pedig az az oka, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék csak egészségügyi ellátásra jogosít, míg a társadalombiztosítási jogviszony nemcsak egészségügyi ellátást, hanem nyugdíjjogosultságot, táppénzt, munkanélküli ellátást, CSED/GYED stb. is biztosít.

A bruttó bérből levont 18,5%-os TB-járulék ugyanis a következőkből áll össze:

  • 10%: nyugdíjjárulék, mely például öregségi nyugdíjra jogosít;
  • 7%: egészségbiztosítási járulék, mely többek között táppénzre, CSED-re, GYED-re és teljes körű egészségügyi ellátásra jogosít;
  • 1,5%: munkaerőpiaci járulék, ami álláskeresési járadékra jogosít.

Összegük sem azonos, hiszen míg 2026-ban az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 12 300 Ft, addig a 2026-ban érvényes minimálbér (bruttó 322 800 Ft) után is közel 60 000 Ft a kifizetendő TB-járulék összege.

Mi a megoldás, ha támogatást szeretnél?

Mivel a legtöbb pénzbeli juttatás, állami támogatás TB jogviszony alapján lehetséges, így ha támogatott hitelt szeretnél felvenni, akkor teljes biztosítotti státuszt kell létesítened. A biztosítási jogviszony általában valamilyen munkavégzésre irányuló, jövedelemszerző tevékenységgel jön létre.

TB jogviszony megszerzése

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló, 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerint biztosítottá válik az, aki

  • valamilyen munkaviszonyban, alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik;
  • szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag;
  • álláskeresési támogatásban részesül;
  • egyéni vagy társas vállalkozó;
  • egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;
  • egyházi személy;
  • mezőgazdasági őstermelő;
  • kisadózó;
  • állami projektértékelő;
  • választott tisztségviselő;
  • köztársasági elnök házastársa;
  • vagy rá az európai közösségi szabályok szerint a magyar TB-jogot kell alkalmazni. (BiztosDöntés.hu)
Hírek

Különleges részleteket rejt a veszprémi várnegyed Szent Családot ábrázoló festménye

18. századi, ismeretlen festő által készített alkotás tartogatott meglepetéseket a restaurálást végző szakembereknek, de az érdeklődők is érdekes részleteket fedezhetnek fel a festményen – például az éppen ácsmunkát végző Szent Józsefet és az ifjú Jézust.
Tovább
Agrár

Újabb földterületek megvásárlására nyílik lehetőség – vételi ajánlat 2026. január 16-ig

A decemberben folytatódó földértékesítési program során több mint 2700 db összesen 1500 hektár földterületet kínálnak eladásra.
Tovább
Hírek

NÚSZ: részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg
Tovább
