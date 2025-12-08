Kappadókia először szerepel a MICHELIN Guide-ban – egy izmiri étterem két csillagot kapott

A MICHELIN Guide bemutatta 2026-os törökországi válogatását, amelyben Kappadókia először szerepel, rögtön 18 étteremmel. A listában megjelent Izmir első két MICHELIN‑csillagos étterme is több új egycsillagos hely és négy Green Star minősítés mellett.

Az összeállítás immáron 115 éttermet mutat be Törökország különböző régióiból. A mostani válogatás egyik legfontosabb újdonsága, hogy a MICHELIN Guide 2026-tól országos listában értékeli Törökországot, a nagyvárosoktól a kisebb régiókig.

Kiemelt eredmények

Kappadókia debütálása – a régió 18 étteremmel került fel a listára, ezzel az év egyik legnagyobb meglepetése lett.

– a régió 18 étteremmel került fel a listára, ezzel az év egyik legnagyobb meglepetése lett. Izmir első kétcsillagos étterme – a Vino Locale a 2024-es válogatásban elnyert első csillaga után a mostani értékelésben kétcsillagos minősítést kapott.

– a Vino Locale a 2024-es válogatásban elnyert első csillaga után a mostani értékelésben kétcsillagos minősítést kapott. Három új egycsillagos étterem – köztük a kappadókiai Revithia, az isztambuli Araf és a muğlai Mezra Yalıkavak.

– köztük a kappadókiai Revithia, az isztambuli Araf és a muğlai Mezra Yalıkavak. 16 új Bib Gourmand – olyan helyek, ahol a minőségi konyha elérhető árral párosul.

– olyan helyek, ahol a minőségi konyha elérhető árral párosul. Négy Green Star díjazott – fenntartható működésükért a TURK FATİH TUTAK, az Orfoz, a Teruar Urla és a Babayan Evi kapták meg a minősítést.

– fenntartható működésükért a TURK FATİH TUTAK, az Orfoz, a Teruar Urla és a Babayan Evi kapták meg a minősítést. MICHELIN különdíjak 2026

– Young Chef Award (Az év fiatal séftehetsége díj): Duru Akgül (Yakamengen III, Muğla)

– Sommelier Award (Az év sommelier-je): Ersin Topkara (Neolokal, Isztambul)

– Service Award (A kiemelkedő vendégtér-szolgáltatás díja): Ezgi Serdaroğlu (Teruar Urla, Izmir)

Gwendal Poullennec, a MICHELIN Guide nemzetközi igazgatója szerint a válogatás jól mutatja, hogy Törökország gasztronómiai karaktere egyre határozottabban van jelen a nemzetközi színtéren.

A MICHELIN közlése alapján a listában szereplő éttermek sokszínűsége azt jelzi, hogy a török konyha egyszerre támaszkodik a hagyományokra és a modern technikákra. A 2026-os válogatás pedig megerősíti: Törökország egyre fontosabb helyet foglal el a világ éttermi kínálatában.