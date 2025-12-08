Kezdőlap Hírek Kappadókia először szerepel a MICHELIN Guide-ban – egy izmiri étterem két csillagot...
Turizmus
Kappadókia először szerepel a MICHELIN Guide-ban – egy izmiri étterem két csillagot kapott

Bódi Ágnes

A MICHELIN Guide bemutatta 2026-os törökországi válogatását, amelyben Kappadókia először szerepel, rögtön 18 étteremmel. A listában megjelent Izmir első két MICHELIN‑csillagos étterme is több új egycsillagos hely és négy Green Star minősítés mellett.

Az összeállítás immáron 115 éttermet mutat be Törökország különböző régióiból. A mostani válogatás egyik legfontosabb újdonsága, hogy a MICHELIN Guide 2026-tól országos listában értékeli Törökországot, a nagyvárosoktól a kisebb régiókig.

Kiemelt eredmények

  • Kappadókia debütálása – a régió 18 étteremmel került fel a listára, ezzel az év egyik legnagyobb meglepetése lett.
  • Izmir első kétcsillagos étterme – a Vino Locale a 2024-es válogatásban elnyert első csillaga után a mostani értékelésben kétcsillagos minősítést kapott.
  • Három új egycsillagos étterem – köztük a kappadókiai Revithia, az isztambuli Araf és a muğlai Mezra Yalıkavak.
  • 16 új Bib Gourmand – olyan helyek, ahol a minőségi konyha elérhető árral párosul.
  • Négy Green Star díjazott – fenntartható működésükért a TURK FATİH TUTAK, az Orfoz, a Teruar Urla és a Babayan Evi kapták meg a minősítést.
  • MICHELIN különdíjak 2026

Young Chef Award (Az év fiatal séftehetsége díj): Duru Akgül (Yakamengen III, Muğla)
Sommelier Award (Az év sommelier-je): Ersin Topkara (Neolokal, Isztambul)
Service Award (A kiemelkedő vendégtér-szolgáltatás díja): Ezgi Serdaroğlu (Teruar Urla, Izmir)

Gwendal Poullennec, a MICHELIN Guide nemzetközi igazgatója szerint a válogatás jól mutatja, hogy Törökország gasztronómiai karaktere egyre határozottabban van jelen a nemzetközi színtéren.

A MICHELIN közlése alapján a listában szereplő éttermek sokszínűsége azt jelzi, hogy a török konyha egyszerre támaszkodik a hagyományokra és a modern technikákra. A 2026-os válogatás pedig megerősíti: Törökország egyre fontosabb helyet foglal el a világ éttermi kínálatában.

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

