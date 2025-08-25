Kezdőlap Kül-hon Kapu Tibor köszöntötte a Kolozsvári Magyar Napok közönségét
Kül-hon
No menu items!

Kapu Tibor köszöntötte a Kolozsvári Magyar Napok közönségét

AzÜzlet.hu

Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. Kolozsvári Magyar Napok többezres közönségét vasárnap este az erdélyi város főterén, a Zorán koncertje előtt tartott rövid záróeseményen.

Amikor kint voltam a világűrben, nem láttam országhatárokat, nem láttam szaggatott vonalakat, nem láttam határátkelőket, és nem is láttam olyan halvány színeket, amik egész országok területét fednék le. Amint viszont láttam, az a Kárpát-medence, a Duna, a Tisza, a Balaton, a Hargita, a Fertő-tó, és mindaz, ami minket magyarrá tesz” – mondta az űrhajós a város főterét betöltő többezres közönségnek.

Folytatásként hangsúlyozta, amit látott, az “összetartozott és nem volt megosztott, egy volt és nem sok dolog külön-külön”.

A kolozsváriak vastapssal köszöntötték a különleges vendéget. Kapu Tibor “elképesztő örömnek” nevezte, hogy jelen lehet a kolozsvári ünnepségen.

Felidézte egyik élményét az amerikai kiképzése elejéről, amikor az indiai úrhajós kollégája azt mondta neki, mivel az első magyar, akit megismer, rajta keresztül fogja megítélni a magyarokat és Magyarországot. Mint mondta, “ez a nagy teher és felelősség”, elgondolkodtatta.

Egy űrhajós mondással is megismertette közönségét, mely szerint az ember származási helyét mindig a legutolsó állomása szerint közli. Így amikor az űrhajósok elhagyják a bolygót és kimennek a világűrbe, azt szokták mondani, hogy a Föld bolygóról származnak, és a Föld teljes népességét képviselik – mondta.

“Szerintem ti is nagyon hasonló helyzetben vagytok itt Kolozsváron, az anyaföldtől, az anyaországtól kicsit távolabb. Ugyanúgy magyarnak érzitek magatokat, mind én Houstonban, vagy ugyanannyira földinek, mint én az űrállomás fedélzetén” – fogalmazott Kapu Tibor.

Rámutatott, biztos benne, hogy a kolozsvári magyarok is ugyanolyan büszkék magyarságukra, mint ő volt Houstonban, ahol sokan az ő személyiségén keresztül ismerték meg a magyar kultúrát és a magyarokat.

Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke rámutatott, a Kolozsvári Magyar Napokra 16 éves fennállása óta egyre többen jönnek Kolozsvár mellett szerte Erdélyből, a Kárpát-medencéből, és immár a világ minden tájáról, de még olyan vendégük, aki a világűrből érkezett volna, nem volt-közölte az MTI.

“Amíg mi, kolozsvári magyarok itthon vagyunk városunkban, addig ő is, és minden magyar ember, érkezzen a nagyvilág bármely pontjáról, itthon lesz velünk”– hangsúlyozta a főszervező. “Kolozsváron az erőnk épp abban a sokszínűségben van, amink megvan. És Kolozsváron a sokszínűség az egység és erő forrása, nem a megosztottságé” – mondta, hozzátéve, hogy szinte naponta jelen volt a félezer esemény valamelyikén.

Örömének adott hangot, hogy a magyarság részvételével Kolozsvárból sikerült európai várost építeni, amire minden lakója büszke lehet. Hangsúlyozta: ezt a munkát közösen kell folytatni is, befektetni a kultúrába és az oktatásba, és megtenni mindent azért, hogy a fiatalok itthon maradjanak szülőföldjükön, etnikumtól függetlenül.

Oláh Emese alpolgármester a rendezvény fontosságát hangsúlyozta, azt, hogy általa a város magyarsága “nem csak fizikailag, de szellemileg is otthonra talált a város történelmi utcáin”.

Hangsúlyozta, a feladat jövőt biztosítani Erdélyben, Kolozsváron, ahol jó fiataloknak lenni és ahol van párbeszéd a lakosok között. Kapu Tibor délután közönségtalálkozón is részt vett a Kolozsvári Magyar Napok keretében.

A Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának udvarán, a #főtér23 nevű rendezvényhelyszínen Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal számoltak be a Hunor programmal kapcsolatos tudnivalókról, és osztotta meg az űrben tapasztalt élményeit a népes közönségnek.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Erzsébet Alapítvány: kiemelten fontos a táborozó gyermekek biztonsága

Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet-táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú - mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke pénteken Zánkán,...
Tovább
Hírek

Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján

A magyar mint idegen nyelv oktatása 50, az ukrán mint idegen nyelv oktatása pedig hét településen valósul meg 2025 augusztusa és 2026. július 30. között.
Tovább
Kül-hon

Magyar – Lengyel ösvény – 15 állomás Felsőzubricától Szczawnicáig

A közel 190 km hosszú és 15 állomást tartalmazó ösvény Árvától kezdődik és a Podhalén keresztül egészen a Szepességig nyúló mikrorégió magyar emlékeit mutatja be.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Akár milliókkal kerülhet többe ugyanaz a lakás

Gazdaság
Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább

Kapu Tibor köszöntötte a Kolozsvári Magyar Napok közönségét

Kül-hon
Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. Kolozsvári Magyar Napok többezres közönségét vasárnap este az erdélyi város főterén, a Zorán koncertje előtt tartott rövid záróeseményen.
Tovább

Kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása – 4 hét türelem!

Hírek
A négy hétig tartó felújítás ideje alatt az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg, a változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
Tovább

Magyar modellel lehetne sikersztori a toronyház építés itthon és a régióban

Menedzser-Kihívások
Zentai Péter ingatlanfejlesztő szerint az építőipar ismét a magyar gazdaság egyik fő hajtómotorjává válhat – ha adott a stabil szabályozási háttér, a kedvező finanszírozás és a bizalom.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása – 4 hét türelem!

A négy hétig tartó felújítás ideje alatt az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg, a változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
Tovább
Gazdaság

Csökkenő forgalomban növekedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban növekedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX-index 366,55 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 105 513,1 ponton zárta a négy munkanapos kereskedési hetet.
Tovább
Gazdaság

KSH: 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye

Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött
Tovább
Hírek

Új helyszínen az ÖKO Expó Kiállítás

Idén immár 6. alkalommal várja az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődő termelőket, feldolgozókat, kereskedőket, szolgáltatókat és természetesen a fogyasztókat a debreceni 
Tovább
Gazdaság

Budapesti agglomeráció: egyre feljebb kúsznak az árak

gyre távolabb költöznek a fővárosból az ingatlanvásárlók
Tovább
Hírek

Irány a Szamárfül Fesztivál – a nyár legvidámabb családi programja Pécsett

Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a pécsi Zsolnay Negyed: augusztus 22–24. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Szamárfül Fesztivált.
Tovább
Hírek

Új gyakorlati képzés indul a falusi turizmus fellendítéséért

A turizmus az egyik leggyorsabban aktivizálható gazdasági ágazat a kistelepüléseken. Már egyetlen jól kialakított vendégház, felújított közösségi tér vagy tematikus program is új látogatókat hozhat.
Tovább
Gazdaság

Ausztriában dolgozózik? Nyugdíjtanácsadó napok Győrben és Szombathelyen

Azokat várják, akik alkalmazottként vagy vállalkozóként, illetve egyéb jogcímen - például gyermeknevelés, tanulmányok - szereznek nyugdíjjogosultságot a szomszédos országban - közölte a Magyar Államkincstár.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Akár milliókkal kerülhet többe ugyanaz a lakás

Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.

Kapu Tibor köszöntötte a Kolozsvári Magyar Napok közönségét

Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. Kolozsvári Magyar Napok többezres közönségét vasárnap este az erdélyi város főterén, a Zorán koncertje előtt tartott rövid záróeseményen.
© 2025 | www.azuzlet.hu