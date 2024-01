Kapuzárási pánikkal zárt a babaváró és a megszűnő régi CSOK

Felpörgették a forgalmat az év végén a bankokban a családtámogatási lehetőségüket 2024-től már elvesztő igénylők. Közülük aki még tehette, gyorsan felvette a babaváró hitelt, aminek hatására megugrott az új szerződések száma decemberben. A megszűnő városi CSOK-ért is sokan hajráztak azok közül, akiknek nem jár a 2024-tól elindult CSOK Plusz hitele – derül ki a Bank360 összegzéséből.

Akárcsak 2022 végén, 2023 utolsó heteiben is sorban álltak a fiatal házaspárok a bankoknál, hogy felvegyék a babaváró támogatást. 2023 végéig a feleségre vonatkozó feltételek lazábbak voltak, ha még nem töltötte még be a 41. életévét – és persze az egyéb követelményeknek is megfelelt a házaspár -, akkor igényelhették a hitelt. 2024-től már csak a feleség 30 éves koráig kapható babaváró támogatás, idősebbek még egy évig csak abban az esetben, ha már várandósak, és ezt igazolni tudják.

Az, hogy sok 30 fölötti nő és férje repült rá a babaváróra az év végén, nem meglepő, a házaspárok életkora házasságkötések idején ugyanis egyre nő, és a nők is egyre később szülik meg az első gyermeküket. A KSH adatai szerint 2022-ben már 29 év fölött volt az első gyermeküket szülő anyák átlagéletkora annak ellenére, hogy a legszegényebb régiókban nagyon sok tinédzser is szül, ami nyilván lefelé húzza az átlagot. Szabolcsban és Nógrában például gyakrabban találkozni a szülőszobákon 15-19 év közötti, mint 30-39 év közötti nővel.

A Bank360.hu kérdésére válaszoló bankok mindegyike felfokozott érdeklődésről számolt be az év végén a változó támogatott hitelkonstrukcióknál. A jegybank adatai is alátámasztják ezt, a novemberi statisztikák szerint másfélszer annyi szerződést írtak alá babaváró hitelre az év utolsó előtti hónapjában, mint egy átlagos 2023-as hónapban. Októberhez képest november több mint másfélszer annyi érdeklődést eredményezett, ezután decemberben összességében már kisebb volt a kereslet – derült ki a CIB Bank válaszából.

Az UniCreditnél is lendületesen nőtt a babaváró hitelre beadott igénylések száma az év végén, náluk decemberben dupla annyi kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, mint a felfutást megelőző időszakban. Szintén nőtt az igénylések száma az MBH Banknál és a Raiffeisennél, az Ersténél 40 százalékos emelkedés volt az utolsó negyedévben, az OTP 30 százalékkal több szerződést kötött az év két utolsó hónapjában, mint korábban.

A 2023 végével kifutó régi, városi CSOK iránt is megugrott a kereslet. A CIB-nél, az UniCreditnél, a Raiffeisennél és az Ersténél is fokozódott az érdeklődés a támogatás és a támogatott hitel iránt, az OTP-nél megduplázódott az igénylések száma.

A lezárult támogatás helyett 2024-től a CSOK Plusz hitelprogramot vehetik igénybe a fiatal házaspárok, valamint a megmaradt és megnövelt összegű falusi CSOK-ot. Az összes banknál voltak már érdeklődők az új hitel iránt, az UniCredit szakértői szerint azonban az új program nem generál majd plusz hitelkeresletet, csak növelni fogja a lakáshiteleken belül a támogatott kölcsönök arányát.

Az MBH Bank 2024-ben 40 százalékos erősödést vár a jelzáloghitel-piacon, és szerintük a CSOK Plusz lendületet adhat az új kihelyezéseknek, körülbelül egyharmad (300 milliárd forint) arányban járulhat hozzá annak bővüléséhez, és az idén országos szinten a hitelfelvevő családok száma elérheti a 12 ezret.