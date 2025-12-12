Kezdőlap Gazdaság Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás
GazdaságHírek
No menu items!

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

AzÜzlet.hu

Karácsony Gergely

Megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel – közölte a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta: a megállapodás végrehajtása már csak két dolgon múlik; az egyik, hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik. A másik, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

A jövő évben átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a Budapest-családban, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6 százalékos inflációval számolva. Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6 százalékát fizetik ki.

A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése – közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely kiemelte: “

A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi. Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges, és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az adósságát Budapestnek” – fogalmazott.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene

Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
Tovább
Gazdaság

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább
Energia

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

Gazdaság
A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése
Tovább

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene

Gazdaság
Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
Tovább

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

Gazdaság
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább

Először adtuk át az üzleti élet kiválóságainak AzÜzlet üzleti díjait

Fókuszban
AzÜzlet portálunk idén először – ugyanakkor hagyományteremtő céllal –...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése
Tovább
Gazdaság

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene

Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
Tovább
Gazdaság

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább
Energia

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább
Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Gazdaság

Kamatot csökkentett a Fed

A bizottság úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb...

Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
© 2025 | www.azuzlet.hu