Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre.

Miközben idén ősszel minden a szőlő aranyszínű sárgaságának elterjedése elleni küzdelemről szólt a hazai szőlőültetvényekben, a szüret szerencsére problémamentesen lezajlott. A termés a száraz nyári időjárásnak köszönhetően egészséges és rendkívül jó minőségű volt. A mennyiség a június végével becsülthöz közel alakul, nagyságrendileg 410 – 430 ezer tonna körül alakult. A leszüretelt mennyiségből mintegy 2,9-3 millió hektoliter seprős újbor készült, ami 10 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet, de összességében az elmúlt tíz év átlaga körül alakul.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre, a leginkább érintett borvidékeken terméskiesés a korábbi évekhez képest nem látszik. Az idén detektált beteg tőkék ebben a szüretben még hoztak termést, jövőre azonban már nem fognak. A járványszerű terjedés, a felgyorsult fertőzési sebesség krízishelyzetet teremtett, és jövőre az érintett területek nagy részén ki kell majd vágni a tőkéket. Az újratelepítés utáni termőre forduláshoz szükséges időt nagyban befolyásolja az időjárás, elsősorban a csapadék mennyisége. Az egymás utáni aszályos években a szőlő lassan fejlődik, az új telepítések termőre fordulása folyamatos tőkepótlás mellett is akár a duplájára nőhet, és 6-7 évig is tarthat. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen terméskiesésre kell számítani azokon a borvidékeken, ahol a fitoplazma fertőzés jelentősebb. Mivel azonban nem lehet tudni, hogy jövőre milyen évjárat várható, így előfordulhat, hogy az egészséges ültetvények magasabb terméshozama ezt a kiesést nem teszi érzékelhetővé. Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma régóta jelen van az ültetvényekben, a termelők egy része megtanult együtt élni vele, és kezeli a veszteségeket. Azon termelők számára pedig, akik csak most találkoztak először a betegséggel, nagyon sok segítséget nyújtottak.

A magyar piacon a keresletet a vásárlóerő határozza meg leginkább. Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a könnyen érthető, friss, gyümölcsös borok, valamint a habzó termékek, a fiatalok körében pedig a csökkentett alkoholtartalmú termékek fogyasztása nő. A környezettudatosság megerősödésével együtt elvárássá vált a gyártókkal szemben a fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező termelési struktúra, a konkrét vásárlási döntésnél azonban ezek könnyen háttérbe szorulnak, és inkább az anyagi szempontok érvényesülnek. A borturizmus népszerűsége nőtt az elmúlt években, és a komplex élménycsomagot kínáló borászatok felkeresésére egyre növekvő igény mutatkozik. A karácsony kapcsán előtérbe kerülnek a drágább, különlegesebb borok, amelyek akár ajándékként is megállják a helyüket. S bár az év vége elsősorban a pezsgők iránti keresletet növeli meg jelentősen, a borok forgalma is megnő ilyenkor.(NAK)