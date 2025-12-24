Kezdőlap Agrár Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor
AgrárHírek
No menu items!

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

AzÜzlet.hu

Forrás: NAK/Lévai Zsolt.

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre.

Miközben idén ősszel minden a szőlő aranyszínű sárgaságának elterjedése elleni küzdelemről szólt a hazai szőlőültetvényekben, a szüret szerencsére problémamentesen lezajlott. A termés a száraz nyári időjárásnak köszönhetően egészséges és rendkívül jó minőségű volt. A mennyiség a június végével becsülthöz közel alakul, nagyságrendileg 410 – 430 ezer tonna körül alakult. A leszüretelt mennyiségből mintegy 2,9-3 millió hektoliter seprős újbor készült, ami 10 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet, de összességében az elmúlt tíz év átlaga körül alakul.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre, a leginkább érintett borvidékeken terméskiesés a korábbi évekhez képest nem látszik. Az idén detektált beteg tőkék ebben a szüretben még hoztak termést, jövőre azonban már nem fognak. A járványszerű terjedés, a felgyorsult fertőzési sebesség krízishelyzetet teremtett, és jövőre az érintett területek nagy részén ki kell majd vágni a tőkéket. Az újratelepítés utáni termőre forduláshoz szükséges időt nagyban befolyásolja az időjárás, elsősorban a csapadék mennyisége. Az egymás utáni aszályos években a szőlő lassan fejlődik, az új telepítések termőre fordulása folyamatos tőkepótlás mellett is akár a duplájára nőhet, és 6-7 évig is tarthat. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen terméskiesésre kell számítani azokon a borvidékeken, ahol a fitoplazma fertőzés jelentősebb. Mivel azonban nem lehet tudni, hogy jövőre milyen évjárat várható, így előfordulhat, hogy az egészséges ültetvények magasabb terméshozama ezt a kiesést nem teszi érzékelhetővé. Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma régóta jelen van az ültetvényekben, a termelők egy része megtanult együtt élni vele, és kezeli a veszteségeket. Azon termelők számára pedig, akik csak most találkoztak először a betegséggel, nagyon sok segítséget nyújtottak.

A magyar piacon a keresletet a vásárlóerő határozza meg leginkább. Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a könnyen érthető, friss, gyümölcsös borok, valamint a habzó termékek, a fiatalok körében pedig a csökkentett alkoholtartalmú termékek fogyasztása nő. A környezettudatosság megerősödésével együtt elvárássá vált a gyártókkal szemben a fenntarthatósági szempontokat előtérbe helyező termelési struktúra, a konkrét vásárlási döntésnél azonban ezek könnyen háttérbe szorulnak, és inkább az anyagi szempontok érvényesülnek. A borturizmus népszerűsége nőtt az elmúlt években, és a komplex élménycsomagot kínáló borászatok felkeresésére egyre növekvő igény mutatkozik. A karácsony kapcsán előtérbe kerülnek a drágább, különlegesebb borok, amelyek akár ajándékként is megállják a helyüket. S bár az év vége elsősorban a pezsgők iránti keresletet növeli meg jelentősen, a borok forgalma is megnő ilyenkor.(NAK)

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Gazdaság

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Fényfüzéreket és karácsonyi dekorációs eszközöket vizsgáltak

Díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Agrár
Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább

CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

Turizmus
Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.
Tovább

Így készül Bécs a szilveszterre

Hírek
A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

Gazdaság
A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Gazdaság

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Fényfüzéreket és karácsonyi dekorációs eszközöket vizsgáltak

Díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.
Tovább
Gazdaság

NAV: jövőre megduplázódik a családi adókedvezmény

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.
Tovább
Bank

Nagy év végi hajrá várható a bankfiókokban és a földhivatalokban!

Fontos, hogy az igazgatási szünet nem számít bele az ingatlanügyi és egyéb földhivatali eljárások ügyintézési határidejébe.
Tovább
Edukáció

Ponthatármentes oktatás: 3000 magyar diák tanul Pozsonyban

Az intézmény 2021-ben indult 23 fővel, mára pedig a legtöbb magyarországi diákot képző külföldi egyetemmé vált. A hallgatók többsége munka mellett tanul, a képzés gyakorlatorientált, a diploma pedig kizárólag teljesítmény alapján szerezhető meg.
Tovább
Hírek

BÉT – a magyar tőzsde enyhén felülteljesített az európai piacokhoz képest, újabb csúcson a BUX

A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.

CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.
© 2025 | www.azuzlet.hu