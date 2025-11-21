Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

A díszesen kivilágított, ragyogó székesfehérvári belvárost képeskönyvbe illő művészeti installációk és fényjátékok színesítik, minden a közös ünnepvárásra hívogat. Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások.

Az adventi fények bűvöletében (2025. november 30. – december 21.)

Az ünnepi díszbe öltözött fehérvári belváros díszvilágítása önmagában is lenyűgöző, de emellett fényfestés is fokozza a látványt. A Városháza és annak meghitt Díszudvara is karácsonyi hangulatot áraszt, a Városháza ablakai pedig élő adventi kalendáriumként elevenednek meg esténként egy-egy lélekemelő produkcióval, verssel, mesével vagy dallal.

A Városház téren felépített betlehem előtt felidézhetjük a bibliai történetet, a város karácsonyfája körül pedig idén is zakatol a népszerű mesebeli gőzös. Megannyi csodás karácsonyi fotóért kiáltó részlet! A térre virágkötők által megálmodott szelfipontok kerülnek, a közeli a karácsonyi csodák utcáját egyszerűen nem szabad kihagyni, annyira elbűvölő a Vasvári Pál utcában.

Lélekemelő koncertek és gyertyagyújtások

Az adventi hétvégék fénypontjai a gyertyagyújtások, amelyek meghitt pillanatokat kínálnak a város koszorújánál. Az első gyertyagyújtással egyidejűleg egyetlen gombnyomásra gyúlnak fel az ünnepi díszvilágítás fényei november 30-án, vasárnap 18 órakor a Kisangyalok karának egész teret betöltő dalait követően. A második gyertyagyújtást december 7-én az Alba Regia Vegyeskar bemutatója előzi meg, december 14-én a Székesfehérvári Bakony Népzenei Együttes koncertje után gyúlnak fel a fények, míg a negyedik gyertyagyújtásra december 21-én kerül sor a MusiColore Énekegyüttes karácsonyi koncertjét követően.

A legnagyobb nevek az adventi színpadon

November 30-án, vasárnap 18.05-kor Veres Mónika „Nika” énekesnő lép színpadra és varázslatos hangjával teremti meg az adventi hangulatot. Ezt követően, december 7-én 18.10-kor Kozma Orsi Quartet ad koncertet. December 14-én, vasárnap 18:10-kor Karácsony James és Heincz Gábor Biga duó lép fel az adventi színpadon, míg december 21-én ugyanebben az időpontban Veréb Tamás akusztikus duó teremti meg az ünnepi hangulatot különleges akusztikus műsorával.

Karácsonyi vásár és kézműves csodák

Székesfehérvár belvárosában a forralt bor és kürtőskalács illatú adventi vásár várja a látogatókat, míg a Püspöki palota varázslatos díszudvarában hétvégeken a helyi kézművesek legigényesebb portékái között válogathatunk. A helyi specialitások mellett egy igazán különleges látványosság, a “Mézeskalács város” kiállítás ejt ámulatba mindenkit a Csónakázó-tó mellett. A helyi közösségek évek óta bővítik a fehérvári épületeket bemutató díszletet.

Családi élmények, fényvonat, Diótörő és Jégvarázs

Természetesen Székesfehérvárra is ellátogat a Mikulás! December 6-án délután 16 órától 18 óráig várja a gyerekeket a belvárosban, ahol személyesen adja át ajándékait, a hétvégeken pedig újra jár a gyerekek kedvence, a fényvonat, vagyis a városnéző kisvonat ünnepi kiadása.

A Diótörő, Csajkovszkij klasszikus karácsonyi balettje, szintén varázslatos élményt kínál mind a gyerekek, mind a felnőttek számára. A Vörösmarty Színház színpadát a Székesfehérvári Balett Színház művészei töltik meg élettel. Az előadásokat december 15-én, 16-án és 17-én tartják több időpontban.

A világ egyik legnépszerűbb animációs filmje, a Jégvarázs (Frozen 1–2) dalai kelnek életre magyar musicalénekesek, jégművészek és a Cirque de Cuba akrobatáinak látványos előadásában – köztük a Monte Carlo-i Nemzetközi Grand Prix győzteseivel. A Jégvarázs jégshow 2025. december 13-án látható Székesfehérváron, a MET Arénában.

Díjnyertes ízek a város cukrászdáiban

Már 2020-ban is élen végzett az Év Bejglije versenyen a fehérvári Aranyalma cukrászda a hagyományos mákos bejglijével, idén pedig a Krém cukrászda hozott trófeát Végh József cukrászmester alkotásával, aki a 2025-ös a Hagyományos Mákos Bejgli kategóriában 3. helyezést ért el. Nem szabad kihagyni a Fő utcai Damniczki cukrászdát sem, ahol a legkülönlegesebb ízvilágú kézműves szaloncukrok várnak, köztük a 2020. Év Szaloncukra vörösboros málna, és a 2022. Év Vegán Szaloncukra, a birsalma ízesítésű is.

Koriliget Zenepavilonnal

November végén megnyitja kapuját a Koriliget, amely a téli időszakban egyik legcsábítóbb programját kínálja. Na, nem csak a korcsolyázóknak, de mindenkinek, aki egy kis családi, baráti kikapcsolódásra vágyna vagy egyszerűen csak élvezné a csodás fényinstallációkkal ékesített Koriliget hangulatát, ahol csodás műemléki Zenepavilonban fogyaszthatjuk a büfék kínálatát. Székesfehérvár adventi programjai között mindenki talál kedvére valót.