Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

A budapesti fürdők is készülnek az ünnepekre, az ilyenkor megnövekvő hazai és külföldi vendégforgalomra. A fürdőélmény karácsonyi ajándékként is egyre népszerűbb, ebből pedig szintén széles a választék fürdőfővárosunkban. Lehet ez ajándékutalvány vagy olyan különleges program, mint a panoráma fürdőzés a város felett Csillaghegyen, szilveszter a Rudasban vagy egy varázslatos este a margitszigeti Lumina Parkban.

Programajánló az ünnepekre

Az év végi ünnepi időszakban a fürdők vendégforgalma jelentősen megnő, ilyenkor az emberek, a családok több időt tudnak együtt tölteni, pihenni, így érezhetően többen vágynak fürdőzni, szaunázni is. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) ezért évről évre különleges programokat kínál a fővárosi fürdőkben.

A Csillaghegyi fürdőben Adventi Szaunamaraton-sorozat indult. Az év végi hajrá közben és után az adventi hétvégeken megszűnik a rohanás, megáll az idő, és felváltja az ellazulás, a testi-lelki felfrissülés. November végétől karácsony közeledtéig a panoráma szaunában szombat és vasárnaponként több időpontot is lehet találni az ünnepekre hangolódásra.

Érdemes kipróbálni a Széchenyi fürdő Évzáró téli szaunamaratonját is 2025. december 28-án. Egy finoman összehangolt, ünnepek utáni téli szaunaélmény segít abban, hogy elengedjük az év feszültségeit és felfrissülve lépjünk át az új esztendőbe. Az év utolsó rituáléját a Hubert Bence és Decsi Márton vezette szaunamester csapat maga is különlegességé teszi.

A Széchenyi fürdő Pálmaház – Ünnepi kiadást ajánl mindazoknak, akik szeretnék egy időre kikapcsolni a világot és helyette bekapcsolni a nyugalmat. A trópusi hangulatú Pálmaház ráadásul a tél közepén is a nyárt idézi, a patinás fürdő egy tökéletes én napot ígér a kényelmes elvonuláshoz, és mindenki tetszése szerint válogathat különböző illatok és ízek között – ha mondjuk karácsonyi kényeztetésre, ünnepi chill vagy éppen ünnepi ízekre vágyik.

Az évbúcsúztatók kedvelt programja a Szilveszter a Rudas fürdőben. Egyedülálló szilveszteri élmény, amikor a hagyományos fürdőzés találkozik a modern showműsorokkal. Ilyen lesz a hastáncbemutató, a LED-zsonglőr show, a közönséget és a fantáziát is megmozgató, energikus HMD revütánc előadása és a koktél show is. Túllépve a bulin ez már inkább egy élményutazás, a víz, a látvány és a zene teremti meg az újév pezsgő hangulatát.

Sokan tudják már a trükköt, hogy az óév elbúcsúztatása után talán a leghatékonyabban a gyógyvíz jótékony hatása segít regenerálódni. A Rudas fürdő január 1-jei Hangover programja az új esztendő legelső napját teszi különlegessé.

Az ünnepi hangulat elmaradhatatlan része a Lumina Park Varázsvilág programja. Mindegy, hogy még karácsony előtt vagy az év utolsó napjaiban vagy éppen az új év indításaként, mindenképpen páratlan élmény a Palatinus strandterületén negyedik éve működő fényparkban tett séta a családdal, barátokkal.

Fürdőélmény ajándékba is adható

Nemcsak a fürdőzés szerelmeseinek kedves meglepetés egy fürdőbelépő vagy ajándékutalvány. Az utóbbi 1000 forintos és 5000 forintos címletekben váltható, előnye, hogy online még az utolsó pillanatban is megvásárolható. Érvényes a budapesti fürdőkbe – Széchenyi, Rudas, Lukács, Dandár, Paskál, Palatinus, Csillaghegy, Pesterzsébet, Római Strand, Pünkösdfürdői strand – 2026. december 31-ig, és felhasználható belépőjegyekre, masszázsokra, kezelésekre vagy wellness-termékekre egyaránt.

Aki igazán egyedi fürdős ajándékot keres, választhatja a két főre szóló privát fürdőzést a Csillaghegyi fürdő panorámamedencéjében. Örök emléket szerezhetünk az élményutalvánnyal, mely tartalmazza a privát fürdőzést a város esti fényei alatt, pezsgőt és hozzá exkluzív csokoládét, és még törölközőt, köntöst sem kell vinni. az sem mellékes, hogy SZÉP Kártyával is fizethető.

Fürdők nyitvatartása az ünnepi időszakban

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.

December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő reggeltől 13 óráig tart nyitva, december 25-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő 10 órakor nyit és este normál nyitvatartási ideig üzemel, a többi fürdő ezen a két napon zárva tart. December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus fürdő már 9 órakor. December 31-én a fürdők rövidített nyitvatartással működnek, január elsején egységesen 10 órától várják az újévi fürdővendégeket.

Új év, új árak, a kedvezmények folytatódnak

Társaságunk fürdőiben a belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik. Az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti. Az új árakat ez alkalommal is differenciálva a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5 százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is.