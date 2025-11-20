Karácsonyi vásárok a bécsi adventi gazdaság mozgatórugói

Ha beköszönt a hidegebb idő, az osztrák fővárosról sokaknak elsőre az adventi vásárok, és az azokat körüllengő karácsonyi hangulat jut eszébe. A város 14 nagy karácsonyi vására és közel ezer standja turisztikai látványosság mellett egyre jelentősebb mozgatórugója a bécsi gazdasági infrastruktúrának.

Bécs évek alatt építette fel a „Global Christmas Destination” státuszát. A stratégia pedig működik: a városba érkező turisták közül sokan kifejezetten a karácsonyi vásárokért utaznak Bécsbe, a látogatást pedig gyakran összekötik egy nagyvárosi bevásárlókörúttal. Az árusok szerint ez a keresztforgalom az egyik legerősebb decemberi bevételi forrás. A látogatók ötöde vásárlással köti össze az élményt, ami a belvárosi retail szektornak különösen értékes, főleg a kereskedelem legerősebb hónapjában.

A számokat tekintve – előzetes prognózis alapján – csak a bécsiek részéről, több mint 4,1 millióan fogják idén meglátogatni a vásárokat, és mintegy 125 millió eurónyi bevétel származik majd tőlük – ez mind a turisták által generált extra forgalom nélkül.

A bizonytalan gazdasági környezet ellenére a vásárok töretlenül teljesítenek, és továbbra is multiplikátor hatással vannak a városra: egyszerre turizmus-, kereskedelem- és vendéglátásélénkítők. A bécsiek 71 százaléka idén biztosan ellátogat valamelyik vásárba, átlagosan közel 30 eurót költenek a látogatásuk során, többsége helyi vásárló, akiket elősorban a karácsonyi hangulat, a barátokkal töltött idő, majd a puncs és a jellegzetes „Glühwein”, azaz az itthon is ismert forralt bor motivál. A forgalom jelentős része végül a klasszikus kkv-szektornál köt ki: egyéni vállalkozók, kézművesek, gasztro-standok, kisebb szolgáltatók – ők üzemeltetik az attrakciók túlnyomó többségét. A vásár az ünnepi élmény mellett tehát szezonális foglalkoztatási és beszállítói hullám is, amely olyan láncokat mozgat meg, mint az iparosok, technikusok, vagy a vendéglátóiparban dolgozók.

A legnépszerűbb bécsi karácsonyi vásárok közül az első helyen a Rathausplatzon található Christkindlmarkt áll, majd a Schönbrunn-kastély, a Spittelberg, az Alte AKH karácsonyi faluja és a Karlsplatzon található „Art Advent” következik. Ugyancsak nagyon népszerűek a Belvedere-kastély, a Türkenschanzpark és a Hirschstetten virágoskertben található vásárok is.